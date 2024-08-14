В Нижегородской области РФ раздались взрывы: БПЛА атаковали военный аэродром "Саваслейка", где базируются МиГ-31К. ВИДЕО
Утром 14 августа беспилотники атаковали российскую авиабазу "Саваслейка" в Нижегородской области РФ. Там расположены истребители МиГ-31К - носители ракет "Кинжал", которыми российские войска обстреливают Украину.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Astra.
Под утро местные жители заметили беспилотники над населенными пунктами Велетьма и Саваслейка. Пролет БпЛА, звуки стрельбы и взрыв сняли на видео.
Отмечается, что рядом с этими селами расположена военная авиабаза "Саваслейка".
Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика
Astra пишет, что на ней дислоцирован филиал 4-го Государственного центра подготовки авиационного персонала и военных испытаний МО РФ. Он расположен в 12 км к северо-западу от города Кулебаки.
Местные паблики сообщают "о 10 прилетах" по военной авиабазе "Саваслейка". Также утверждают, что проезд в Кулебаки перекрыли.
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил, что для подавления атаки в регионе работали средства ПВО и РЭБ.
"На месте работают необходимые оперативные и экстренные службы, принимаются все меры по минимизации последствий. По предварительной информации на текущий момент пострадавших нет", - отметил он.
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Сподіваюсь почути: "Жоден МІГ не злетів". )
злетіввцілів"."
Вас ще ніхто не їб...в, ви такими зайоб...ними вродилися.
Зазначається, що український винищувач Су-27 атакував командний пункт росіян у селищі Тьоткіне за кілька кілометрів на північ від лінії фронту. Цікаво, що атаку виконав радянський винищувач, а не F-16, які нещодавно отримала Україна.
Нагадую, що все починалось з "Київ за 3 дні" і на 3/4 оточеним Києвом.
Звісно, це не переможенька. Але, очевидно, спроможності ЗСУ, у порівнянні з 2022 роком - збільшились суттєво.