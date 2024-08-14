В Нижегородской области РФ раздались взрывы: БПЛА атаковали военный аэродром "Саваслейка", где базируются МиГ-31К. ВИДЕО

Утром 14 августа беспилотники атаковали российскую авиабазу "Саваслейка" в Нижегородской области РФ. Там расположены истребители МиГ-31К - носители ракет "Кинжал", которыми российские войска обстреливают Украину.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Astra.

Под утро местные жители заметили беспилотники над населенными пунктами Велетьма и Саваслейка. Пролет БпЛА, звуки стрельбы и взрыв сняли на видео.

Отмечается, что рядом с этими селами расположена военная авиабаза "Саваслейка".

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика

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Astra пишет, что на ней дислоцирован филиал 4-го Государственного центра подготовки авиационного персонала и военных испытаний МО РФ. Он расположен в 12 км к северо-западу от города Кулебаки.

Местные паблики сообщают "о 10 прилетах" по военной авиабазе "Саваслейка". Также утверждают, что проезд в Кулебаки перекрыли.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил, что для подавления атаки в регионе работали средства ПВО и РЭБ.

"На месте работают необходимые оперативные и экстренные службы, принимаются все меры по минимизации последствий. По предварительной информации на текущий момент пострадавших нет", - отметил он.

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