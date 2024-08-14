РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12086 посетителей онлайн
Новости Видео
19 501 27

В Нижегородской области РФ раздались взрывы: БПЛА атаковали военный аэродром "Саваслейка", где базируются МиГ-31К. ВИДЕО

Утром 14 августа беспилотники атаковали российскую авиабазу "Саваслейка" в Нижегородской области РФ. Там расположены истребители МиГ-31К - носители ракет "Кинжал", которыми российские войска обстреливают Украину.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Astra.

Под утро местные жители заметили беспилотники над населенными пунктами Велетьма и Саваслейка. Пролет БпЛА, звуки стрельбы и взрыв сняли на видео.

Отмечается, что рядом с этими селами расположена военная авиабаза "Саваслейка".

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика

Читайте на "Цензор.НЕТ": Латвия передаст Украине 500 беспилотников

Astra пишет, что на ней дислоцирован филиал 4-го Государственного центра подготовки авиационного персонала и военных испытаний МО РФ. Он расположен в 12 км к северо-западу от города Кулебаки.

Местные паблики сообщают "о 10 прилетах" по военной авиабазе "Саваслейка". Также утверждают, что проезд в Кулебаки перекрыли.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил, что для подавления атаки в регионе работали средства ПВО и РЭБ.

"На месте работают необходимые оперативные и экстренные службы, принимаются все меры по минимизации последствий. По предварительной информации на текущий момент пострадавших нет", - отметил он.

Вибухи у Нижньогородській області

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Минобороны РФ заявили, что якобы сбили 14 украинских беспилотников, 12 из них - над Курском

Автор: 

беспилотник (3589) взрыв (6739) россия (95515) аэродром (293)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+45
показать весь комментарий
14.08.2024 08:29
+22
"Сподіваюсь почути: "Жоден МІГ не злетів вцілів"."
показать весь комментарий
14.08.2024 08:35
+18
"Пи..да нах..й"...

https://x.com/i/status/1823581114243465247
показать весь комментарий
14.08.2024 08:29
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
14.08.2024 08:29 Ответить
"Пи..да нах..й"...

https://x.com/i/status/1823581114243465247
показать весь комментарий
14.08.2024 08:29 Ответить
Мда, це не гріх і атакувати. Хорошого результату,ЗСУ
показать весь комментарий
14.08.2024 08:30 Ответить
Як на роботу, з першими півнями.
Сподіваюсь почути: "Жоден МІГ не злетів". )
показать весь комментарий
14.08.2024 08:31 Ответить
"Сподіваюсь почути: "Жоден МІГ не злетів вцілів"."
показать весь комментарий
14.08.2024 08:35 Ответить
так вас ще ніхто і не ,,бав!
показать весь комментарий
14.08.2024 08:36 Ответить
О, нарешті до того кубла дісталися. Горіть-горіть кацапські гавнольоти.
показать весь комментарий
14.08.2024 08:36 Ответить
ну не факт, що поцілили у ті три гавнольота, що там базуються, бо вони їх можуть ховати у капонірах, а от склад авіаійного озброєння і ПММ, якй https://www.google.com/maps/place/55%C2%B026 зовсім поряд із ЗПС, і фактично під відкритим небом, - велика і вразлива ціль. Було би ще гарно, щоб і КДП розхєрачили.
показать весь комментарий
14.08.2024 15:21 Ответить
На першому відео півні вітають наші дрони )
показать весь комментарий
14.08.2024 08:42 Ответить
У хвіст і гриву лапотників !!!
показать весь комментарий
14.08.2024 08:47 Ответить
показать весь комментарий
14.08.2024 08:51 Ответить
ЗАЗ Сенс на фото, символично.
показать весь комментарий
14.08.2024 08:52 Ответить
Це корегувальник.
показать весь комментарий
14.08.2024 14:54 Ответить
Мабуть прочухали якісь няшки - таи летять
показать весь комментарий
14.08.2024 08:53 Ответить
Заї...али кажеш?
Вас ще ніхто не їб...в, ви такими зайоб...ними вродилися.
показать весь комментарий
14.08.2024 08:54 Ответить
Українська авіація приєдналася до операції в Курській області, - Форбс

Зазначається, що український винищувач Су-27 атакував командний пункт росіян у селищі Тьоткіне за кілька кілометрів на північ від лінії фронту. Цікаво, що атаку виконав радянський винищувач, а не F-16, які нещодавно отримала Україна.
показать весь комментарий
14.08.2024 09:11 Ответить
***** обдристався остаточно. Хто ще 2.5 роки тому міг передбачити, що ЗСУ буде пілотованою авіацією !бомбити! командні пункти на території засрашки, а наземні війська ЗСУ захоплять більше території засрашки, ніж засрашка в Україні за півроку наступу.

Нагадую, що все починалось з "Київ за 3 дні" і на 3/4 оточеним Києвом.

Звісно, це не переможенька. Але, очевидно, спроможності ЗСУ, у порівнянні з 2022 роком - збільшились суттєво.
показать весь комментарий
14.08.2024 12:05 Ответить
там було достатньо тієї зброї, що несе на пілонах Су-27. А найближчий кацапський "бук" тепер аж за Льговом.
показать весь комментарий
14.08.2024 15:02 Ответить
на фото укр. агент серед ватанів на ЗАЗ SENS )))
показать весь комментарий
14.08.2024 09:21 Ответить
чи SHANCE
показать весь комментарий
14.08.2024 09:23 Ответить
Летіть, журавлики, летіть!...
показать весь комментарий
14.08.2024 09:32 Ответить
Нарешті!!! Як довго я цього чекала
показать весь комментарий
14.08.2024 09:33 Ответить
Нарешті ї до тої Гавнаслєйкі прилетіло.
показать весь комментарий
14.08.2024 09:38 Ответить
Те саме я кажу трохи не кожної ночі - коли чую виття сирен повітряної тривоги над містом І кажу "Як вони заїбали!" вже третій рік Але не в адресу тих хто включає сигнал - бо знаю: саме зараз наші хлопці приводять в готовність РЛС та засоби ППО Це кажу в адресу кацапів! "Самі не живуть - і нам не дають!"
показать весь комментарий
14.08.2024 09:43 Ответить
Тобто ви зі своїм срачем а півсвіту не задрали, а ми задрали бо вас ***** нахиляємо потроху. Ідіоти.
показать весь комментарий
14.08.2024 10:00 Ответить
 
 