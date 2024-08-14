Спутники NASA зафиксировали пожар на российской авиабазе "Саваслейка". ФОТО

Спутники зафиксировали возгорание на территории аэродрома в Нижегородской области (РФ) на авиабазе "Саваслейка", где ночью были взрывы.

Как информирует Цензор.НЕТ, это видно из скриншотов с FIRMS, спутниковой системы фиксации пожаров от NASA.

Как известно, спутники NASA зафиксировали пожар на территории российской авиабазы "Саваслейка" в 3:30 утра. По предварительной информации, горят склады горюче-смазочных материалов.

Напомним, утром 14 августа беспилотники атаковали российскую авиабазу "Саваслейка" в Нижегородской области РФ. Там расположены истребители МиГ-31К - носители ракет "Кинжал", которыми российские войска обстреливают Украину.

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