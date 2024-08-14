Спутники NASA зафиксировали пожар на российской авиабазе "Саваслейка". ФОТО
Спутники зафиксировали возгорание на территории аэродрома в Нижегородской области (РФ) на авиабазе "Саваслейка", где ночью были взрывы.
Как информирует Цензор.НЕТ, это видно из скриншотов с FIRMS, спутниковой системы фиксации пожаров от NASA.
Как известно, спутники NASA зафиксировали пожар на территории российской авиабазы "Саваслейка" в 3:30 утра. По предварительной информации, горят склады горюче-смазочных материалов.
Напомним, утром 14 августа беспилотники атаковали российскую авиабазу "Саваслейка" в Нижегородской области РФ. Там расположены истребители МиГ-31К - носители ракет "Кинжал", которыми российские войска обстреливают Украину.
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А що, так конче необхідно було давати таку дебільну назву "Саваслейка"?
Если посмотреть ареал расселения мордвы, то можно найти десятки географических названий с окончанием «лей» и «ляй». Выше было указано, что окончание «лей» принадлежит только эрзянским топонимам, а «ляй» - только мокшанским. Переводятся одинаково - овраг, ручей, речка.
Вот только несколько примеров по Нижегородской области:
Букалей, Бармалей, Верзеляй, Вилейка, Водолейка, Выжлей, Журелейка, Кавлей, Кажлейка, Каркалей, Кармалей, Кармалейка, Килелей, Козлейка, Козумлей, Крутолей, Кудлей, Курлей, Лапшлей, Липелей, Мамлейка, Мотызлей, Новолей, Новомочалей, Пергалей, Пушлей, Размазлей, Саваслейка, Салалей, Сарлей, Симбилей, Старомочалей, Сумалей, Тарталей, Трухляй, Тумалейка, Тумлейка, Улейка, Чемлей, Чуварлей, Чуварлейка, Чувахлей, Чупалейка, Шилокшлей.
В їх Кулебакцькому окрузі "лейка" шось означає, бо ще є Тумалейка, Шилокшлей, Пушлей. Ще є Велетьма (ну це зрозуміло, всі болота велика пітьма), Мыза, Мурзицы і шедевральна Шилокша.
На всі інші дрібні деталі вам вже відповіли. Бачив фото з ешелоном керосину біля цієї бази . Палива у ньому достатньо на місяць роботи аеродрому.
Тож якщо не по літаках - тоді з гармати по горобцях. І питання в доцільності таких ударів не змінне - для чого та чому саме такі удари?
Бо одразу показали себе зразковим радянським офіцером. Який тикає незнайомим та й шов в училище тільки для того щоби вийти на пенсію у 45 в чині майора.
А тепер покажи мені у правилах Форуму заборону звернення на "ТИ" (До речі - історично в українській мові "ВИ" - це звертання до батьків та родичів Звертання на ВИ до незнайомих людей нам нав"язали кацапи - після анексії України Почитай "Волинські грамоти" Це збірник цивільно-правових документів 16-17 століття)
А в кацапів саме на Ти.
А охвіцери " блакитна" але скоріше "синя" від горілки кров - це вже проходили.
Обіцяю не звертати уваги на твої " професійні" коментарі.
беги беги электрон, через лампу "кенотрон",
через ЦАП, усил и пред и на благо, не во вред.
Напрягитесь провода, не шумите никогда.
Чтобы звук мой был красивый, это будет мне под силу,
2-Октава - кабель новый, выдаст звук мне весь он ровный.
Старый плоский не годится, он лежит в углу пылится.
Чтоб судьбу не повторять , новый будет мне играть...
Звук, давай, ласкай мне уши, все купил, хочу послушать,
я в журнале прочитал, что тот кабель там всех рвал...
Заиграл СD красиво, да и ЦАП раскрыл картину.
В общем я готов ко звуку, позади - мои все муки,
Может, вот настал момент? Нет!... Опять нашел коммент:
«звук ваш будет вовсе сочный - нужен вам регенератор срочно,
без него совсем никак, ведь ваш звук - кромешний мрак.
В общем в музыку вникай, слушать звуки - вот где рай».