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Спутники NASA зафиксировали пожар на российской авиабазе "Саваслейка". ФОТО

Пожежа на Саваслейці

Спутники зафиксировали возгорание на территории аэродрома в Нижегородской области (РФ) на авиабазе "Саваслейка", где ночью были взрывы.

Как информирует Цензор.НЕТ, это видно из скриншотов с FIRMS, спутниковой системы фиксации пожаров от NASA.

Как известно, спутники NASA зафиксировали пожар на территории российской авиабазы "Саваслейка" в 3:30 утра. По предварительной информации, горят склады горюче-смазочных материалов.

Напомним, утром 14 августа беспилотники атаковали российскую авиабазу "Саваслейка" в Нижегородской области РФ. Там расположены истребители МиГ-31К - носители ракет "Кинжал", которыми российские войска обстреливают Украину.

Пожежа на Саваслейці

Смотрите также: Россиянин наблюдает за работой ПВО аэродрома "Саваслейка": "Давайте, ребятки, хоть один сбейте! Них#я вообще, бл#дь! П#зда нах#й!". ВИДЕО

Автор: 

беспилотник (3548) пожар (5934) россия (95393) аэродром (292)


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Топ комментарии
+13
балтімор, саваслейка, борисоглєбськ - @ізда
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14.08.2024 11:13
+10
Склади ПММ - це добре! Бо "з коліс"(тобто з залізничних цистерн) літаки заправлять не можна Авіапальне повинно відстояться у резервуарах (щоб "відстій" осів) Потім треба провести лабораторний аналіз пального І лише потім його можна "подавать на борт" А "бомбери" беруть дуже великі обсяги пального - тому ніякий "польовий склад" з гумово-тканинними резервуарами" не допоможе Якщо склад згорів - аеродром перетворився на "стоянку авіатехніки" Він повністю паралізований
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14.08.2024 11:36
+8
Рузьге!
А що, так конче необхідно було давати таку дебільну назву "Саваслейка"?
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14.08.2024 11:31
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балтімор, саваслейка, борисоглєбськ - @ізда
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14.08.2024 11:13 Ответить
Пристрілка.
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14.08.2024 11:27 Ответить
Рузьге!
А що, так конче необхідно було давати таку дебільну назву "Саваслейка"?
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14.08.2024 11:31 Ответить
Це ерзянська.
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14.08.2024 11:38 Ответить
в основе названия «Саваслейка» два мордовских слова, точнее имя и слово. Савас или Севас (в разное время писали «Саваслейка» и, как в письмах А. С. Пушкина, «Севаслейка») - мужское имя, «лей» - овраг, т. е. «овраг Саваса».


Если посмотреть ареал расселения мордвы, то можно найти десятки географических названий с окончанием «лей» и «ляй». Выше было указано, что окончание «лей» принадлежит только эрзянским топонимам, а «ляй» - только мокшанским. Переводятся одинаково - овраг, ручей, речка.

Вот только несколько примеров по Нижегородской области:

Букалей, Бармалей, Верзеляй, Вилейка, Водолейка, Выжлей, Журелейка, Кавлей, Кажлейка, Каркалей, Кармалей, Кармалейка, Килелей, Козлейка, Козумлей, Крутолей, Кудлей, Курлей, Лапшлей, Липелей, Мамлейка, Мотызлей, Новолей, Новомочалей, Пергалей, Пушлей, Размазлей, Саваслейка, Салалей, Сарлей, Симбилей, Старомочалей, Сумалей, Тарталей, Трухляй, Тумалейка, Тумлейка, Улейка, Чемлей, Чуварлей, Чуварлейка, Чувахлей, Чупалейка, Шилокшлей.

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14.08.2024 11:51 Ответить
І вони після цього стверджують що вони "Русь" і "славяне"?!
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14.08.2024 14:09 Ответить
Бо це рузьге - чудь.
В їх Кулебакцькому окрузі "лейка" шось означає, бо ще є Тумалейка, Шилокшлей, Пушлей. Ще є Велетьма (ну це зрозуміло, всі болота велика пітьма), Мыза, Мурзицы і шедевральна Шилокша.
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14.08.2024 12:08 Ответить
"Чудь" ("чудини") - це слов"янське визначення ЕСТОНЦІВ
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14.08.2024 14:10 Ответить
Склади ПММ - це добре! Бо "з коліс"(тобто з залізничних цистерн) літаки заправлять не можна Авіапальне повинно відстояться у резервуарах (щоб "відстій" осів) Потім треба провести лабораторний аналіз пального І лише потім його можна "подавать на борт" А "бомбери" беруть дуже великі обсяги пального - тому ніякий "польовий склад" з гумово-тканинними резервуарами" не допоможе Якщо склад згорів - аеродром перетворився на "стоянку авіатехніки" Він повністю паралізований
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14.08.2024 11:36 Ответить
Пожежа далеко від злітної полоси та літаків. Якщо мета залишити рашу без керосину - то це тупість. Якщо - без літаків,то це промах. Тільки мух розігнали.
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14.08.2024 11:43 Ответить
Пердь! І пішли бульки по калюжі! Знищили не пальне! Знищили СКЛАД Тобто РЕЗЕРВУАРИ та ТРУБОПРОВОДИ Як ти зараз будеш літаки заправлять? Залізничні цистерни приженеш на аеродром? Крім того - можливо, у них на аеродромі ЦСЗ (централізована система заправки) Тобто пальне зі складу подається прямо на стоянки, по трубопроводах Тоді взагалі "жопа"! Бо тепер десь треба не тільки шукать нові резервуари, везти їх на аеродром, будувать для них фундаменти, установлювать і прокладать магістральні трубопроводи Треба ще шукать і паливозаправники - для перевезення пального зі складу на стоянки!
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14.08.2024 12:12 Ответить
Достатньо зльоту ОДНОГо мига щоби оголошували тривогу по всій Україні.
На всі інші дрібні деталі вам вже відповіли. Бачив фото з ешелоном керосину біля цієї бази . Палива у ньому достатньо на місяць роботи аеродрому.
Тож якщо не по літаках - тоді з гармати по горобцях. І питання в доцільності таких ударів не змінне - для чого та чому саме такі удари?
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14.08.2024 14:57 Ответить
Ти в армії служив? Де саме? Ким? Я близько 15 років прослужив у військовій авіації І всю цю "механіку" знаю зсередини Склад ПММ знаходився від мого дому на відстані метрів 500 А начальник служби ПММ жив зі мною на одному поверсі
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14.08.2024 15:05 Ответить
Не вельми шановний пане. Не варто переходити на особистості.
Бо одразу показали себе зразковим радянським офіцером. Який тикає незнайомим та й шов в училище тільки для того щоби вийти на пенсію у 45 в чині майора.
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14.08.2024 15:29 Ответить
Чого я ішов у військове училище - це моя справа І я терпіть не можу дилетантів які лізуть "рассуждать" про те - в чому "дупля не відбивають!
А тепер покажи мені у правилах Форуму заборону звернення на "ТИ" (До речі - історично в українській мові "ВИ" - це звертання до батьків та родичів Звертання на ВИ до незнайомих людей нам нав"язали кацапи - після анексії України Почитай "Волинські грамоти" Це збірник цивільно-правових документів 16-17 століття)
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14.08.2024 16:02 Ответить
В Україні до рідної матінки зверталися на Ви. " Ви пробачте що був не уважним, рідна моя нене". Слова з пісні.
А в кацапів саме на Ти.
А охвіцери " блакитна" але скоріше "синя" від горілки кров - це вже проходили.
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14.08.2024 16:27 Ответить
Що? "Не відіб"юсь - так хоч насеру на килимок під дверима..."?
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14.08.2024 16:35 Ответить
Досить. Змінвть нік на " пиво холодне".
Обіцяю не звертати уваги на твої " професійні" коментарі.
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14.08.2024 16:43 Ответить
Мене і цей влаштовує А от тобі пора підготувать запасний Може знадобиться - коли за дурість і інші висміювать почнуть
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14.08.2024 16:50 Ответить
ОЙц, ойц ... прям там отстой пального, разве шо вспомогательный на потоке перед сепарирование. Да у кацапов есть импортозамещенные сепараторы топлива СЦ(1.5-3) , очищают до микрон от мехвзвесей и от воды. А лабаратории топлива , дык это портативные, анализ делается в течении часа... Дэти, дэти...
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14.08.2024 11:46 Ответить
Противоречить своему трындежу, мол не совать свое свинное рыло, где ты в данном вопросе das ist примитивный вакуоль... - это просто балабольство
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14.08.2024 12:02 Ответить
Бульо-бульо, а такого ще не бульо, щоби в далечiнь гнати вiд паливних цистерн по трубам пальне, аж до лiтакiв. Та навiть якщо поставити дорогущi латуннi труби, всерiвно вони будуть окислятися i вiд iх окислення на великiй довжинi, Навiть чисте пальне загрязниться трубною сколотиною. А це вiдмова двигуна у польотi... Дэтi-дэтi ... Слово сол пышэца с мягким знаком, слово Стамбуль - бэз...
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14.08.2024 12:28 Ответить
Просьба не блеять насчет пластиковых труб, которые не ржавеют, бо соляр о пластик, как ******* о сукню, обретает статический заряд. Самолет имеет противоположный заряд При соприкосновении такого соляра с трубой , цистерной самолета ивлекается искра и взрыв. Да и просто от движения в пластиковой трубе соляра может случиться ******. К тому же самолет в полете электризуется о воздух.
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14.08.2024 12:35 Ответить
Да, чуть не забыл, не нужно блеять и о трубах из нержавеющей стали, бо в любых трубах есть воздух, который окисляет топливо, Продукты окисления имеют темно-коричневый цвет и склонны участвовать в реации окисления даже нержавейки, а плюс кавитация от струи на выходе получается "дьоготь", меркаптаны(смотря какой процесс получения топлива был, в плане устойчивости конечного продукта) хоть и в малых процентах, но тоже ведут к отказу двигателя в полете...
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14.08.2024 12:42 Ответить
Шо за чертовщина? ЦСЗ - Центральна Станцiя Зв`зку... Це на мою думку , бо я так чув... ЕDT.
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14.08.2024 15:29 Ответить
Культура литературного языка просто великолепна!
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14.08.2024 12:44 Ответить
"шамов"! "Іди" І не просто "іди" а "іди швидко-швидко"! Я про ці ЦСЗ ще курсантом чув - коли мені 20 було А зараз мені більше 60-ти Тоді їх встановлювали на деяких аеродромах військово-морської авіації
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14.08.2024 13:44 Ответить
Пально-мастильні матеріали для касмічєскіх войск. На солярке на Марс.
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14.08.2024 12:34 Ответить
А за соляр( ТээСка) персоналу еще и доплачивают гробовые, как за бензин.
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14.08.2024 12:44 Ответить
"Соляр" - авиационный керосин (ТС) - инфа для меломана: кто еще не отказался от винила и стремиться не запиливать винил, нужно обзавестись Hi-End железом, плюс авиационным керосином. Перед проигрыванием винила ваткой смочить винил ТСкой, один раз прогнать в холостую, алмазная игла в этом случае освободит канавки звука от размягченной грязи. Но так как ТСка быстро улетучивается, практически не оставляя запаха нефтепродукта, смочить винил ТСкой еще раз, почистить излу тонарма от грязи, удобно устроиться в кресле и с наслажением слушать преотличнейший винильный звук, без шы-пры-тры-боп-боп. ТСка смазывает поперечные царапины, как и снимает электростатические разряды., потому помех и не слышно. Храните пузырек с ТЭской, соблюдая правила пожарной безопасности, бо у нее температура самовспыки даже ниже 43*С (без поднесения пламени).
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14.08.2024 13:01 Ответить
з=г
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14.08.2024 13:06 Ответить
Ти ще порадь використовувать ТС-1 зимовий (з додаванням "жидкости И") (Тринітроетилфурфуролового спирту) "Наслаждєнія" буде - "повні штани"!
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14.08.2024 13:48 Ответить
Тю, для истинного меломана буде досить и по200 ват на кожне вухо от напольников. Чи ви мав на увазi , ЯК ДЛЯ ВНУТРiШНЬО ВЖИТКУ? Поверьте, истинному меломану, с хорошим хай-эндом не до спиртного... тянет на рифму из-за неудовлетворенности...
беги беги электрон, через лампу "кенотрон",
через ЦАП, усил и пред и на благо, не во вред.
Напрягитесь провода, не шумите никогда.
Чтобы звук мой был красивый, это будет мне под силу,
2-Октава - кабель новый, выдаст звук мне весь он ровный.
Старый плоский не годится, он лежит в углу пылится.
Чтоб судьбу не повторять , новый будет мне играть...
Звук, давай, ласкай мне уши, все купил, хочу послушать,
я в журнале прочитал, что тот кабель там всех рвал...
Заиграл СD красиво, да и ЦАП раскрыл картину.
В общем я готов ко звуку, позади - мои все муки,
Может, вот настал момент? Нет!... Опять нашел коммент:
«звук ваш будет вовсе сочный - нужен вам регенератор срочно,
без него совсем никак, ведь ваш звук - кромешний мрак.
В общем в музыку вникай, слушать звуки - вот где рай».
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14.08.2024 15:10 Ответить
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14.08.2024 15:12 Ответить
Для "внутрішнього вжитку" тобі 10-20 грам вистачить - щоб "ласти склеїть" Або нанюхаться Не здохнеш від нюхання - але отруєння буде серйозне
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14.08.2024 15:16 Ответить
Меломану это не грозит, дядя Яр, чи дiдусь?
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14.08.2024 15:20 Ответить
Шо це я несу... Начинающим меломанам пана Яра категорически запрещено слушать.
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14.08.2024 15:22 Ответить
У тебе сьогодні "день тріпології" продовжується? За вчорашній день не "набаляндрасився"?
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14.08.2024 15:30 Ответить
EDT
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14.08.2024 15:31 Ответить
 
 