Россиянин наблюдает за работой ПВО аэродрома "Саваслейка": "Давайте, ребятки, хоть один сбейте! Них#я вообще, бл#дь! П#зда нах#й!". ВИДЕО

Жители Нижегородской области ночью и утром 14 августа сняли полеты дронов и звуки взрывов на аэродроме "Савеслейка".

Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликована видеозапись, на которой россиянин снимает атаку БПЛА и горячо поддерживает военных, тщетно пытающихся попасть в беспилотник.

Напомним, что именно с этого аэропорта взлетают истребители МиГ-31К, которые атакуют Украину ракетами "Кинжал".

Внимание! Ненормативная лексика!

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