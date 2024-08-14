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Россиянин наблюдает за работой ПВО аэродрома "Саваслейка": "Давайте, ребятки, хоть один сбейте! Них#я вообще, бл#дь! П#зда нах#й!". ВИДЕО

Жители Нижегородской области ночью и утром 14 августа сняли полеты дронов и звуки взрывов на аэродроме "Савеслейка".

Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликована видеозапись, на которой россиянин снимает атаку БПЛА и горячо поддерживает военных, тщетно пытающихся попасть в беспилотник.

Напомним, что именно с этого аэропорта взлетают истребители МиГ-31К, которые атакуют Украину ракетами "Кинжал".

Внимание! Ненормативная лексика!

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Нижегородской области РФ раздались взрывы: БПЛА атаковали военный аэродром "Саваслейка", где базируются МиГ-31К. ВИДЕО

Автор: 

беспилотник (3589) россия (95515) аэродром (293) Силы беспилотных систем (92)


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Топ комментарии
+46
Вот ета да...
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14.08.2024 10:38
+38
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14.08.2024 10:44
+32
гойдааааааааааааааааааа...
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14.08.2024 10:42
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Вот ета да...
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14.08.2024 10:38 Ответить
"Люба, нам ******" (с)
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14.08.2024 14:10 Ответить
гойдааааааааааааааааааа...
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14.08.2024 10:42 Ответить
кацапи, вам пи...зда. це не я казав, а кацап з відео.
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14.08.2024 10:43 Ответить
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14.08.2024 10:44 Ответить
жопа єсть, а слова нєт

ангсоц рашизм єто новояз
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14.08.2024 11:04 Ответить
Там имелась ввиду срака. Жирик доказывал.
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14.08.2024 12:02 Ответить
Сподіваюся, хоч один всратий Міг навернули.
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14.08.2024 11:06 Ответить
Хоч сьогодні вся Україна не буде в тривозі через "гавнолети" з цього аеродрому. Слава ЗСУ!
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14.08.2024 11:08 Ответить
Не тільки "сьогодні" Якщо склад ПММ згорів - аеродром паралізований тижнів на два-три - мінімум!
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14.08.2024 11:41 Ответить
там у них цистерни з ПММ на https://www.google.com/maps/place/55%C2%B026 одній теріторіі з із складом озброєння і обладнання. Думаю, за роки там нічого не змінилось, тому сподіваюсь все там горить, всі бігають, суєтяться...
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14.08.2024 16:27 Ответить
Подивився фото У мене питання - так це у них фото до авіанальоту? І такий "срач на території? А щодо розташування об"єктів - так у них скоріш всього напівзаглиблені резервуари Можливо - ЦСЗ Бо посередині автопарк ТЗ Але заправників дуже мало для такого полку Думаю - ТЗ у них служать лише як допоміжна система заправки Надіюся - попали по вузлу розкачки (у верхній частині фото) У них там серйозно - під розкачкою стоїть кілька цистерн Тобто йде одночасний злив у кілька резервуарів
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14.08.2024 16:47 Ответить
Це звичайне фото з гугла хєрйогознає якого часу. Але ж там, звісно, нічого не помінялось. А ТЗ і зараз думаю там мало, бо там тільки три борти 31К злітають звідти, все інше вже давно зтягнули до прикордонних авіабаз. І де в тому бардаку вони зберігають той десяток "кінжалів", невідомо. Залишається тільки сподіватись, що хоть щось долетіло до перону, з якого не встигли забрать робочі борти, ну і бажано - в КДП (якщо на дронах встановлені ОС з бібліотеками зображення об'єктів).
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14.08.2024 17:07 Ответить
А що таке "перон" ? Що ти під цим розумієш?
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14.08.2024 17:20 Ответить
як суто цивільна людина, я просто переношу цей термін з цивільної авіації)), хоча, зрозуміло, військові цей термін не вживають. А я у даному випадку маю на увазі стоянку, де літаки вишикувані у ряд.
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14.08.2024 20:03 Ответить
перон - визначена площа сухопутного аеродрому, призначена для розташування повітряних суден з метою посадки або висадки пасажирів, завантаження чи розвантаження пошти та вантажів, заправки, стоянки або технічного обслуговування
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14.08.2024 20:06 Ответить
Ясно! А то я сидів та голову ламав
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14.08.2024 20:10 Ответить
Дрон летить, летить і залітає в ворота. Гол!!!
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14.08.2024 11:10 Ответить
Не можу зрозуміти сенс відео, в яких пів-екрана, а головне, - його середину займає гигантський логотип! Що можна побачити? Я - нічого, на жаль.
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14.08.2024 11:18 Ответить
До того ж, як правило, відео крадене.
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14.08.2024 12:04 Ответить
П,Х,Б,Х - могучая характеристика на вяліком язикє від місцевих мокшанців.
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14.08.2024 11:25 Ответить
"Хлопок" вже і там росте
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14.08.2024 13:46 Ответить
вы просмотрели отрывок из эпопеи "**********" ))
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14.08.2024 14:40 Ответить
I як сказала Галя: ***** - ляля
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14.08.2024 15:32 Ответить
"Бис! Да ка ты ему еще пару раз... Для ума!" (с)
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14.08.2024 16:50 Ответить
 
 