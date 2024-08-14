Россиянин наблюдает за работой ПВО аэродрома "Саваслейка": "Давайте, ребятки, хоть один сбейте! Них#я вообще, бл#дь! П#зда нах#й!". ВИДЕО
Жители Нижегородской области ночью и утром 14 августа сняли полеты дронов и звуки взрывов на аэродроме "Савеслейка".
Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликована видеозапись, на которой россиянин снимает атаку БПЛА и горячо поддерживает военных, тщетно пытающихся попасть в беспилотник.
Напомним, что именно с этого аэропорта взлетают истребители МиГ-31К, которые атакуют Украину ракетами "Кинжал".
Внимание! Ненормативная лексика!
Топ комментарии
+46 Ярослав Кийко
показать весь комментарий14.08.2024 10:38
+38 Виталий #548501
показать весь комментарий14.08.2024 10:44
+32 Александр Чуднивец #474549
показать весь комментарий14.08.2024 10:42
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
ангсоцрашизм єто новояз