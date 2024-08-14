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Новости
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Минобороны РФ заявило о якобы уничтожении 117 БПЛА и 4 тактических ракет над территорией 8 регионов РФ

Міноборони РФ заявило про нібито знищення 117 БПЛА над територією Росії 14 серпня

В ночь на 14 августа российские силы ПВО якобы перехватили и уничтожили более 100 украинских беспилотников самолетного типа и ракеты "Точка-У" над территорией 8 областей РФ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявили в министерстве обороны РФ.

"37 БПЛА и 4 тактические ракеты "Точка-У" уничтожены над территорией Курской области, еще 37 БПЛА уничтожены над Воронежской областью, 17 БПЛА уничтожены над территорией Белгородской области, 11 - над Нижегородской областью, 9 - над Волгоградской, 3 - над Брянской, 2 - над Орловской и 1 - над Ростовской областями", - говорится в сообщении.

Читайте также: В Минобороны РФ заявили, что якобы сбили 14 украинских беспилотников, 12 из них – над Курском

Напомним, ранее сообщалось, что утром 14 августа беспилотники атаковали российскую авиабазу "Саваслейка" в Нижегородской области РФ.

Автор: 

беспилотник (3548) россия (95393) Минобороны рф (925)


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Топ комментарии
+17
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14.08.2024 08:46
+6
ще скажи, що у нас нема чорношкірих содатів НАТО на бронетранспортерах
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14.08.2024 08:49
+6
Тільки хотів це сказать! Але, якщо глянуть з іншого боку - то вони "ллють воду на наш млин"! Читають кацапи оці "пабедные реляции" - та думають: "Если столько сбивают хахляцких БПЛА (а по всей Рассии гарят НПЗ, нефтебазы, електропадстанции и другие абъекты) - то сколько же хахлы их пасылают? Значит, нам наши власти врут о том, что ани хахлов давно разграмили?"
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14.08.2024 09:01
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14.08.2024 08:46 Ответить
І де ж наші дрони. Всє зелені розікрали? Да?
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14.08.2024 08:56 Ответить
а скільки на дрони донатять ти порахував?
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14.08.2024 09:17 Ответить
Тільки хотів це сказать! Але, якщо глянуть з іншого боку - то вони "ллють воду на наш млин"! Читають кацапи оці "пабедные реляции" - та думають: "Если столько сбивают хахляцких БПЛА (а по всей Рассии гарят НПЗ, нефтебазы, електропадстанции и другие абъекты) - то сколько же хахлы их пасылают? Значит, нам наши власти врут о том, что ани хахлов давно разграмили?"
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14.08.2024 09:01 Ответить
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14.08.2024 09:06 Ответить
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14.08.2024 09:12 Ответить
Звідки у нас Точки-У? Про них вже півтора роки не було чути.
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14.08.2024 08:47 Ответить
ще скажи, що у нас нема чорношкірих содатів НАТО на бронетранспортерах
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14.08.2024 08:49 Ответить
Вже нема. Вони стомилися танцювати та всі пересіли на F-16.
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14.08.2024 09:09 Ответить
Я вчера в райцетре видел двух темнокожих парней из волейбольной команды,точно солдаты НАТО переодетые.
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14.08.2024 09:22 Ответить
Ну треба ж якось своє гівно с400 індусам піхати, а то он Турція вже відмовляється а так хто ж перевірить що то було точка у чи мавік за тисячу вічнозелених карбованців
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14.08.2024 08:55 Ответить
Ну чого ти так? Пускові у нас є Ракети могли у когось викупить (наприклад у рамках "чеської ініціативи")
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14.08.2024 09:02 Ответить
Може десь в Африці чи Азії..? Не виключаю. Але тим ракетам років 40, якщо не більше.. Питання якості і влучності.
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14.08.2024 10:19 Ответить
Не знаю Я просто висловив припущення
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14.08.2024 10:25 Ответить
конашенкова вивели з запою
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14.08.2024 08:48 Ответить
Местные жители сообщают об ударах по аэродромам «Борисоглебск» и «Балтимор» в Воронежской области и авиабазе «Саваслейка» Нижегородской области.

А Минсказок рф утверждает о 117 сбитых дронах и четырех тактических ракетах над территорией россии.
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14.08.2024 09:37 Ответить
Ошибатся можно-врать нельзя
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14.08.2024 08:51 Ответить
Перше: то були не "Точка-У", а томагавки.
Друге: то були не БПЛА, а F-16.
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14.08.2024 08:56 Ответить
А по трете нас там нет і то не ми
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14.08.2024 09:32 Ответить
8 регіонів сьогодні не спали, уламки таки летіли, а від ракет щей які. Що посієш,те і пожнеш
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14.08.2024 08:57 Ответить
Точно , точто . Ещё две звезды смерти сбили .
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14.08.2024 09:06 Ответить
И еще сбили штурмовой звездолет из созвездия Правого Сектора.
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14.08.2024 09:25 Ответить
Та вже є відео з Савасєйки від місцевих аборигенів, там видно як усе збили
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14.08.2024 09:29 Ответить
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14.08.2024 09:55 Ответить
Так,так)і треба ще додати,що всі цілі були збиті заводами,аеродромами,нпз..))
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14.08.2024 10:03 Ответить
Забули про 3 міжгалактичних крейсери
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14.08.2024 10:10 Ответить
Росіяни добре вміють збивати наші БПЛА...
Своїми аеродромами і нафтобазами...))
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14.08.2024 11:51 Ответить
 
 