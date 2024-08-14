Минобороны РФ заявило о якобы уничтожении 117 БПЛА и 4 тактических ракет над территорией 8 регионов РФ
В ночь на 14 августа российские силы ПВО якобы перехватили и уничтожили более 100 украинских беспилотников самолетного типа и ракеты "Точка-У" над территорией 8 областей РФ.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявили в министерстве обороны РФ.
"37 БПЛА и 4 тактические ракеты "Точка-У" уничтожены над территорией Курской области, еще 37 БПЛА уничтожены над Воронежской областью, 17 БПЛА уничтожены над территорией Белгородской области, 11 - над Нижегородской областью, 9 - над Волгоградской, 3 - над Брянской, 2 - над Орловской и 1 - над Ростовской областями", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, что утром 14 августа беспилотники атаковали российскую авиабазу "Саваслейка" в Нижегородской области РФ.
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+17 Fish Man
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А Минсказок рф утверждает о 117 сбитых дронах и четырех тактических ракетах над территорией россии.
Друге: то були не БПЛА, а F-16.
Своїми аеродромами і нафтобазами...))