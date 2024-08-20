Рашисти атакували з дрона Веселе на Херсонщині: поранена жінка
Російські війська скинули з дрона вибухівку на селище Веселе Херсонської області.
Про це повідомила Херсонська обласна військова адміністрація, інформує Цензор.НЕТ.
"Російські війська атакували з дрона жительку Веселого Новокаховської громади. Внаслідок скидання вибухівки з БпЛА 60-річна жінка дістала поранення", - зазначили в ОВА.
Потерпілу доставили до лікарні. Медики проводять обстеження та надають їй необхідну допомогу.
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