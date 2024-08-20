Унаслідок атак з безпілотників увечері 20 серпня в Херсоні та області постраждало 9 осіб, зокрема 14-літній підліток

По обіді унаслідок атаки російських безпілотників у Херсоні постраждали четверо чоловіків і 14-літній підліток. Також окупанти атакували Антонівку на Херсонщині - четверо чоловіків дістали поранення.

Про це повідомляють у Херсонській ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

Активність ворожих БпЛА у Херсоні:

Під удар російського безпілотника у Херсоні потрапив 70-річний чоловік, який знаходився в автомобілі. Бригада "швидкої" доставила його до лікарні. В потерпілого вибухова та черепно-мозкова травми, контузія й уламкове поранення обличчя.

По медичну допомогу звернувся 36-річний херсонець, котрий сьогодні вдень потрапив під російський обстріл. В чоловіка - мінно-вибухова травма та контузія.

Близько шостої години вечора окупанти скинули вибухівку з дрона на цивільного у Дніпровському районі Херсона. Вибухову травму та уламкове поранення ноги дістав 53-річний чоловік. У стані середньої тяжкості його доставили до лікарні для надання меддопомоги.

Через російський обстріл у Корабельному районі Херсона постраждав місцевий житель. Він самостійно звернувся до лікарні. В 30-річного чоловіка діагностували мінно-вибухову травму та контузію. Стан - легкий. Подальше лікування він проходитиме амбулаторно.

Через ворожий обстріл постраждала дитина, коли окупанти вдарили по Дніпровському району. 14-річний хлопець дістав вибухову травму, поранення тулуба та ноги. Його шпиталізували до лікарні.

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Херсонщина

20 серпня 2024 року близько 17:40 російські військові атакували Антонівку, застосувавши БпЛА. Скинули вибухівку поблизу місцевого магазину. Внаслідок вибуху, постраждало четверо місцевих жителів. Трьох чоловіків доставлено у лікарню, ще одному допомогу надано на місці.

Також начальник МВА Мрочко повідомив про знеструмлення унаслідок обстрілів села Благовіщенське Комишанського старостинського округу, частково селища Текстильне. Без електрики також значна частина Дніпровського району Херсону. У частині Дніпровського району через відсутність електрики у багатоповерхівках немає води — не працюють станції підкачки.

"Просимо з розумінням поставитись до цієї ситуації", - звернувся Мрочко до мешканців.

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