Рашисти атакували передмістя Херсону: Постраждали 2 особи

Російські війська атакували з БПЛА передмістя Херсону, внаслідок чого постраждали 2 особи.

Про це повідомила пресслужба ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

"У Кіндійці під удар ворожого БпЛА потрапив 62-річний чоловік, який перебував на вулиці. Він дістав вибухову травму та уламкове поранення стопи.



На подвірʼї власного будинку через скидання вибухівки з дрона постраждав 36-річний житель Садового. У нього діагностували вибухову травму та уламкові поранення ніг", - йдеться в повідомленні.

Обох потерпілих доставили до лікарні для надання медичної допомоги.

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