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Ще шість родин із дітьми евакуювали з ТОТ Херсонщини

Шість родин вивезли із ТОТ Херсонщини

Про це повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.

"Ще шість родин евакуювали із тимчасово окупованих громад Херсонщини. Вони виховують двох хлопчиків і чотирьох дівчаток. Дітлахам – від 3 до 12 років", - написав він.

Прокудін зазначив, що дорослі й малеча – наразі у безпеці. З ними працюють лікарі та психологи, щоб сімʼї могли швидше адаптуватися до нових умов.

"Це повернення, які й багато інших, стало можливим завдяки надлюдським старанням організації "Save Ukraine". Безмежно вдячний за роботу", - наголосив начальник ХОВА.

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Автор: 

діти (5054) евакуація (2308) повернення (232) Прокудін Олександр (183) Херсонська область (5722)


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дивно, що у новині ДОСІ не фігурує Zупержінка-рятувальниця Всесвіту, Верескщук з Zуперметалошукачем-розміновувачем, яка чомусь й досі не у СІЗО СБУ (її чоловіка-подєльника-сбушника) і продовжує смоктати бабло з бюджету, з кожного з нас, і бабло - нехиле-такЕ..
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20.08.2024 15:44 Відповісти
 
 