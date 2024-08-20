Ще шість родин із дітьми евакуювали з ТОТ Херсонщини

Про це повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.

"Ще шість родин евакуювали із тимчасово окупованих громад Херсонщини. Вони виховують двох хлопчиків і чотирьох дівчаток. Дітлахам – від 3 до 12 років", - написав він.



Прокудін зазначив, що дорослі й малеча – наразі у безпеці. З ними працюють лікарі та психологи, щоб сімʼї могли швидше адаптуватися до нових умов.



"Це повернення, які й багато інших, стало можливим завдяки надлюдським старанням організації "Save Ukraine". Безмежно вдячний за роботу", - наголосив начальник ХОВА.

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