Ще шість родин із дітьми евакуювали з ТОТ Херсонщини
Про це повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.
"Ще шість родин евакуювали із тимчасово окупованих громад Херсонщини. Вони виховують двох хлопчиків і чотирьох дівчаток. Дітлахам – від 3 до 12 років", - написав він.
Прокудін зазначив, що дорослі й малеча – наразі у безпеці. З ними працюють лікарі та психологи, щоб сімʼї могли швидше адаптуватися до нових умов.
"Це повернення, які й багато інших, стало можливим завдяки надлюдським старанням організації "Save Ukraine". Безмежно вдячний за роботу", - наголосив начальник ХОВА.
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igor koval #550777
показати весь коментар20.08.2024 15:44 Відповісти Мені подобається 0
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