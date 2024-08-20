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Еще шесть семей с детьми эвакуировали из ВОТ Херсонщины

Шість родин вивезли із ТОТ Херсонщини

Об этом сообщил начальник Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.

"Еще шесть семей эвакуировали из временно оккупированных громад Херсонщины. Они воспитывают двух мальчиков и четырех девочек. Детям - от 3 до 12 лет", - написал он.

Прокудин отметил, что взрослые и дети пока в безопасности. С ними работают врачи и психологи, чтобы семьи могли быстрее адаптироваться к новым условиям.

"Это возвращение, как и многие другие, стало возможным благодаря сверхчеловеческим стараниям организации "Save Ukraine". Безгранично благодарен за работу", - подчеркнул начальник ХОВА.

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Автор: 

дети (6481) эвакуация (2068) возврат (214) Прокудин Александр (97) Херсонская область (4736)


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дивно, що у новині ДОСІ не фігурує Zупержінка-рятувальниця Всесвіту, Верескщук з Zуперметалошукачем-розміновувачем, яка чомусь й досі не у СІЗО СБУ (її чоловіка-подєльника-сбушника) і продовжує смоктати бабло з бюджету, з кожного з нас, і бабло - нехиле-такЕ..
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20.08.2024 15:44 Ответить
 
 