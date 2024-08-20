Еще шесть семей с детьми эвакуировали из ВОТ Херсонщины

Об этом сообщил начальник Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.

"Еще шесть семей эвакуировали из временно оккупированных громад Херсонщины. Они воспитывают двух мальчиков и четырех девочек. Детям - от 3 до 12 лет", - написал он.



Прокудин отметил, что взрослые и дети пока в безопасности. С ними работают врачи и психологи, чтобы семьи могли быстрее адаптироваться к новым условиям.



"Это возвращение, как и многие другие, стало возможным благодаря сверхчеловеческим стараниям организации "Save Ukraine". Безгранично благодарен за работу", - подчеркнул начальник ХОВА.

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