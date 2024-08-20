В Мирнограде полиция будет разыскивать родителей, скрывающих своих детей от эвакуации, - ГВА

В Мирнограде Донецкой области продолжается эвакуация гражданских, однако некоторые родители скрывают своих детей. Правоохранители будут проходить по домам, чтобы разыскать их.

Об этом в эфире Радіо Свобода рассказал исполняющий обязанности начальника Мирноградской ГВА Юрий Третьяк, информирует Цензор.НЕТ.

"Есть у нас случаи, когда родители прячут детей. Сегодня у нас совещание с полицией будет - как мы будем работать с такими людьми, как мы будем разыскивать таких родителей, скрывающих детей и предоставляющих недостоверную информацию, что дети давно уехали. Будем делать подомовой обход. Мы это и делаем, но будем усиливать эти действия, особенно в тех районах города, которые подвергаются ежедневным ударам", - заявил Третьяк.

Он также призвал людей эвакуироваться как можно скорее из Мирнограда и Мирноградской громады, потому что дальше ситуация будет только ухудшаться и "лучше не будет".

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Сейчас линия фронта находится менее чем в 5 километрах от Мирнограда. По данным местных властей, в городе остается около 16 тысяч человек.

Третьяк надеется, что до конца этой недели это количество уменьшится до 10 тысяч.

"Но я не могу говорить об этом уверенно. Мы же не можем силой вывозить людей", - отметил он.

В ГВА добавили, что людей, которых не успеют вывезти из города, ожидает только жизнь под постоянными обстрелами, возможно - без воды и света.

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