В Мирнограде полиция будет разыскивать родителей, скрывающих своих детей от эвакуации, - ГВА
В Мирнограде Донецкой области продолжается эвакуация гражданских, однако некоторые родители скрывают своих детей. Правоохранители будут проходить по домам, чтобы разыскать их.
Об этом в эфире Радіо Свобода рассказал исполняющий обязанности начальника Мирноградской ГВА Юрий Третьяк, информирует Цензор.НЕТ.
"Есть у нас случаи, когда родители прячут детей. Сегодня у нас совещание с полицией будет - как мы будем работать с такими людьми, как мы будем разыскивать таких родителей, скрывающих детей и предоставляющих недостоверную информацию, что дети давно уехали. Будем делать подомовой обход. Мы это и делаем, но будем усиливать эти действия, особенно в тех районах города, которые подвергаются ежедневным ударам", - заявил Третьяк.
Он также призвал людей эвакуироваться как можно скорее из Мирнограда и Мирноградской громады, потому что дальше ситуация будет только ухудшаться и "лучше не будет".
Сейчас линия фронта находится менее чем в 5 километрах от Мирнограда. По данным местных властей, в городе остается около 16 тысяч человек.
Третьяк надеется, что до конца этой недели это количество уменьшится до 10 тысяч.
"Но я не могу говорить об этом уверенно. Мы же не можем силой вывозить людей", - отметил он.
В ГВА добавили, что людей, которых не успеют вывезти из города, ожидает только жизнь под постоянными обстрелами, возможно - без воды и света.
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