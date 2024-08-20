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Новости Война
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В Мирнограде полиция будет разыскивать родителей, скрывающих своих детей от эвакуации, - ГВА

У Мирнограді на Донеччині поліція розшукуватиме батьків, які ховають від евакуації своїх дітей

В Мирнограде Донецкой области продолжается эвакуация гражданских, однако некоторые родители скрывают своих детей. Правоохранители будут проходить по домам, чтобы разыскать их.

Об этом в эфире Радіо Свобода рассказал исполняющий обязанности начальника Мирноградской ГВА Юрий Третьяк, информирует Цензор.НЕТ.

"Есть у нас случаи, когда родители прячут детей. Сегодня у нас совещание с полицией будет - как мы будем работать с такими людьми, как мы будем разыскивать таких родителей, скрывающих детей и предоставляющих недостоверную информацию, что дети давно уехали. Будем делать подомовой обход. Мы это и делаем, но будем усиливать эти действия, особенно в тех районах города, которые подвергаются ежедневным ударам", - заявил Третьяк.

Он также призвал людей эвакуироваться как можно скорее из Мирнограда и Мирноградской громады, потому что дальше ситуация будет только ухудшаться и "лучше не будет".

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Сейчас линия фронта находится менее чем в 5 километрах от Мирнограда. По данным местных властей, в городе остается около 16 тысяч человек.

Третьяк надеется, что до конца этой недели это количество уменьшится до 10 тысяч.

"Но я не могу говорить об этом уверенно. Мы же не можем силой вывозить людей", - отметил он.

В ГВА добавили, что людей, которых не успеют вывезти из города, ожидает только жизнь под постоянными обстрелами, возможно - без воды и света.

Читайте также: В Покровской громаде начали принудительную эвакуацию детей: сейчас их почти 4 тысячи

Автор: 

дети (6481) эвакуация (2068) Донецкая область (9574) Мирноград (48)


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Топ комментарии
+7
Дітей примусово вилучати та вивозити, "ждунів" залишати, хай насолоджуються "руським миром".
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20.08.2024 12:27
+6
генерал Буданов заявив, що у російської армії залишилось ресурсів на місяць-півтора для активних наступальних бойових дій.
"З того часу минуло вже два тижні, тому у росіян залишилось максимум на місяць ресурсів для ведення активних бойових дій. Після цього армія РФ буде змушена взяти оперативну паузу.https://espreso.tv/viyna-z-rosiyeyu-viyskoviy-ekspert-seleznov-proanalizuvav-na-skilki-chasu-u-rosiyan-zalishilos-resursiv-dlya-vedennya-aktivnikh-boyovikh-diy
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20.08.2024 12:35
+6
та да, візьмуть паузу й вип'ємо каву у Криму ? дитячі мрії
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20.08.2024 12:47
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Правила форума Совет форумчан
Дітей примусово вилучати та вивозити, "ждунів" залишати, хай насолоджуються "руським миром".
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20.08.2024 12:27 Ответить
таких дітей потім змінюють
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20.08.2024 12:34 Ответить
звісно, як що припинити вплив на них родичів-ждунів, та з любов'ю до них відноситись, виростуть справжніми украми.
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20.08.2024 12:42 Ответить
Знайома в Покровську працює в службі у справах неповнолітніх: видали каску, бронік та відомость з адресами дітей.
Їздять з військовими, під розпис , з вказанням дати - забирають дітей в евакуацію. Без умовлянь!
Тільки так треба із цими ватяними паличками робити
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20.08.2024 12:54 Ответить
генерал Буданов заявив, що у російської армії залишилось ресурсів на місяць-півтора для активних наступальних бойових дій.
"З того часу минуло вже два тижні, тому у росіян залишилось максимум на місяць ресурсів для ведення активних бойових дій. Після цього армія РФ буде змушена взяти оперативну паузу.https://espreso.tv/viyna-z-rosiyeyu-viyskoviy-ekspert-seleznov-proanalizuvav-na-skilki-chasu-u-rosiyan-zalishilos-resursiv-dlya-vedennya-aktivnikh-boyovikh-diy
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20.08.2024 12:35 Ответить
Ага , воно такий генерал , як і я .
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20.08.2024 12:38 Ответить
та да, візьмуть паузу й вип'ємо каву у Криму ? дитячі мрії
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20.08.2024 12:47 Ответить
https://youtu.be/oRGC_-H0Cwg?si=14Qa_6Fkuo708PCi&t=1753
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20.08.2024 13:46 Ответить
Буданов сказав.., і люди досіх пір вірять тому що воно меле...мда
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23.08.2024 05:02 Ответить
Нагадаю ждунам !!
Полонений росіянин про злочини своєї групи під час боїв за Авдіївку: "Изнасиловали троих мальчиков, пять девочек, шесть женщин. И поставили их к стенке". Джерело:
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20.08.2024 12:37 Ответить
То ждуни не везіть на вільні території а з батьками нах с пляжа на рідні болота до полярного ведмедя і північного сяйва хай насолоджуються звідки приперлося нехай туди і бреде
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20.08.2024 12:40 Ответить
А чому це так просто віддати дитину батькам, яким наплювати на те, що дитина може загинути під обстрілами? Чому ми не бачимо в цій дитині майбутнє України? Чому тіж самі німці вилучають наших дітей з родини, більш менш благополучної, а ми так просто повинні їх наражати на небезпеку?
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20.08.2024 13:09 Ответить
Хм... Ну я не знаю как тут быть. Но если бы я жил в прифронтовом регионе и не мог выехать я бы детей все равно оттуда вывез, но не путем эвакуации, а при помощи друзей.
Да сложно, да не всегда безопасно, но лучше, чем оставлять их в зоне возможной оккупации.
У меня нет детей, поэтому я не эксперт, просто так чувствую, но у меня есть жена и я её из Киева отправил в Европу со скандалами, её слезами и моей уверенностью, что ей на войне не место ещё в первые дни марта.
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20.08.2024 12:42 Ответить
Це ж треба так любити руцкій мир,що готові як в біблії пожертвувати своїми дітьми.
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20.08.2024 12:58 Ответить
 
 