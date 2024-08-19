В Покровской громаде начали принудительную эвакуацию детей: сейчас их почти 4 тысячи

В Донецкой области принято решение о принудительной эвакуации детей из Покровской громады.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Донецкой ОГА Вадим Филашкин.

"Здесь до сих пор живет более 53 тысяч человек, в том числе почти 4 тысячи детей, но за последнее время фронт подошел слишком близко к Покровщине и на это следует реагировать должным образом", - говорится в сообщении.

Он добавил, что соответствующее решение было принято на внеочередном заседании областной комиссии по ТЭБ и ЧС. Эвакуировать детей с их родителями или лицами, которые их заменяют, или другими законными представителями будут из городов Покровск и Родинское, сел Гнатовка, Даченское, Желтое, Зеленое, Лисовка, Новопавловка, Новоукраинка, Пушкино, Рог, Сухой Яр, Роза и Чунишино.

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"Безопасность детей - это ответственность взрослых. Когда наши города оказываются в зоне досягаемости фактически любого вражеского оружия, решение об эвакуации - необходимое и неизбежное", - подчеркнул Филашкин.

Напомним, начальник Покровской городской военной администрации Сергей Добряк сообщил, что учитывая темпы, которыми продвигается армия РФ к Покровску, у местного населения есть только неделя-две для эвакуации. На этой неделе могут ввести принудительную эвакуацию детей.