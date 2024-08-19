Россия не отводит свои войска из Покровского направления, несмотря на ситуацию в Курской области, - пресс-офицер 14 бригады НГУ "Червона калина" Коваль
Российские военные не перебрасывают силы с Покровского направления в Курскую область.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире Радио Свобода (проект Свобода Утро) рассказал пресс-офицер 14 бригады НГУ "Червона Калина", подполковник Николай Коваль.
"Скажу честно и откровенно, они не собираются отсюда, с этого направления забирать и перебрасывать свои войска. Покровское направление продолжает быть самым горячим из-за того, что живая сила противника постоянно проводит штурмы - и несмотря на потери, и несмотря на то, что мы все делаем для того, чтобы враг не продвинулся и не прорвал нашу линию обороны. Все равно враг... его очень много, и он лезет, и лезет", - говорит Коваль.
Он добавил, что вряд ли целью Курской операции было отвлечение российских войск именно с Покровского направления.
"Я бы сказал так, что ошибочное мнение о том, что открыли тот фронт, надеясь на то, что они с Покровского направления заберут туда. Это не для этого делалось, я так считаю. Поэтому пусть ребята делают свою работу и пополняют обменный фонд. А мы делаем свою работу здесь. И все покажет время", - рассказал Коваль.
Напомним, начальник Покровской городской военной администрации Сергей Добряк сообщил, что учитывая темпы, которыми продвигается армия РФ в Покровск, у местного населения есть только неделя-две для эвакуации. На этой неделе могут ввести принудительную эвакуацию детей.
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Кацапські воєнкриси вже давно ниють про те що м'ясорубка на Донбасі недоцільна , що вони ціною величезних втрат захоплюють лише випалену до тла землю і більш нічого , але їм вже на другий день швиденько затикають рота .
Але я вважаю що невдовзі кацапні все ж нравіцца - нє нравіцца , але прийдеться перетягувати в Курськ підрозділи регулярної армії з під Покровська .
Ще трішки повпираються і почнуть перекидати .
У вас немає виходу , русняві .!
Про нас можна сказати те ж саме. Чи "ета другоє" і "іпсо"?
З перших двух авантюр в Белгородській області не зроуміли. що Путін війска відводити не буде. Стратегі 95 квартальні.