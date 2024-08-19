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Россия не отводит свои войска из Покровского направления, несмотря на ситуацию в Курской области, - пресс-офицер 14 бригады НГУ "Червона калина" Коваль

На Харківщині ЗСУ напрямку уразили три склади з боєприпасами та 12 бліндажів окупантів

Российские военные не перебрасывают силы с Покровского направления в Курскую область.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире Радио Свобода (проект Свобода Утро) рассказал пресс-офицер 14 бригады НГУ "Червона Калина", подполковник Николай Коваль.

"Скажу честно и откровенно, они не собираются отсюда, с этого направления забирать и перебрасывать свои войска. Покровское направление продолжает быть самым горячим из-за того, что живая сила противника постоянно проводит штурмы - и несмотря на потери, и несмотря на то, что мы все делаем для того, чтобы враг не продвинулся и не прорвал нашу линию обороны. Все равно враг... его очень много, и он лезет, и лезет", - говорит Коваль.

Он добавил, что вряд ли целью Курской операции было отвлечение российских войск именно с Покровского направления.

"Я бы сказал так, что ошибочное мнение о том, что открыли тот фронт, надеясь на то, что они с Покровского направления заберут туда. Это не для этого делалось, я так считаю. Поэтому пусть ребята делают свою работу и пополняют обменный фонд. А мы делаем свою работу здесь. И все покажет время", - рассказал Коваль.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рашисты подошли за 11 км к окраинам Покровска. В городе остаются более 59 тыс. жителей, - ГВА

Напомним, начальник Покровской городской военной администрации Сергей Добряк сообщил, что учитывая темпы, которыми продвигается армия РФ в Покровск, у местного населения есть только неделя-две для эвакуации. На этой неделе могут ввести принудительную эвакуацию детей.

Автор: 

обстрел (26982) Донецкая область (9562) Национальная гвардия (2111) Покровск (583)


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Топ комментарии
+5
Потужна авантюра.
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19.08.2024 12:14
+4
Але на Курщині просування ЗСУ вже добряче сповільнилось, в той час як на Донбасі просування русні значно пришвидшилось. Магія?
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19.08.2024 13:32
+2
Чому "авантюра"?
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19.08.2024 12:44
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Потужна авантюра.
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19.08.2024 12:14 Ответить
Чому "авантюра"?
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19.08.2024 12:44 Ответить
У росії ще багато резервів. Один з них - строковики.
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19.08.2024 12:43 Ответить
І який це "чудовий" резерв ми пересвідчились по Курщині, де ці самі строковики у більшості надають перевагу здачі у полон ніж супротиву! Ну а те що залучають і охорону аеродромів та авіаційних механіків, та навіть з Байконуру охоронців хавозять, каже про "несчісленність" резервів в рашистів!
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19.08.2024 13:01 Ответить
Але на Курщині просування ЗСУ вже добряче сповільнилось, в той час як на Донбасі просування русні значно пришвидшилось. Магія?
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19.08.2024 13:32 Ответить
А у ВСУ в составе сплошные ветераны АТО, с 10 годами боевого опыта каждый? Мобилизованный летом солдат ВСУ от срочника РФ не особо отличается. Так он ещё и на своей земле.
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19.08.2024 18:18 Ответить
Офіцер сказав щось що ставило б під сумнів доцільність входу ЗСУ у Курщину? НІ! Він щось сказав про те що це "послабить" позиції ЗСУ на Донбасі?! НІ! А висловлювання про те, що це "авантюра" належать в першу чергу кремлівській пропаганді котра саме такий погляд на дії ЗСУ і розповсюджує. Тож будь хто, хто несе подібне словам Скабєєвої, Соловьйова, Захарової ... далі є або недолугі що ведуться на московські наративи, або відверті колаборанти та кремлеботи, що й треба було довести!
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19.08.2024 12:59 Ответить
Коли після піврічного піару про наступ на Півдні показали які там вже є укріплення, я написав, що тоді краще піти шляхом Сагайдачного - прямо на Москву, через незахищені і зомлілі від "вялічія" землі. Мене захейтили. Наступ на Південь не заладився. Зато тепер Курськ став ОК. Але втрачено 1,5 року. Та й Курськ тепер, то більше не про наступ, а про "обмінний фонд". Вставимо один одному ножа і побачимо, хто помре раніше. Пока це бачиться так. Сподіваюсь, що я помиляюсь, і є щє якісь феєричні ходи у запасі нашого командування.
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19.08.2024 13:10 Ответить
Це означає що ***** й.бнувся остаточно .. Для нього захопити якісь руїни десь на Донбасі - пріоритетніше ніж звільнити свою територію . Схоже на якусь агонію , і він вже не розуміє що робить.
Кацапські воєнкриси вже давно ниють про те що м'ясорубка на Донбасі недоцільна , що вони ціною величезних втрат захоплюють лише випалену до тла землю і більш нічого , але їм вже на другий день швиденько затикають рота .
Але я вважаю що невдовзі кацапні все ж нравіцца - нє нравіцца , але прийдеться перетягувати в Курськ підрозділи регулярної армії з під Покровська .
Ще трішки повпираються і почнуть перекидати .
У вас немає виходу , русняві .!
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19.08.2024 14:19 Ответить
"Для нього захопити якісь руїни десь на Донбасі - пріоритетніше ніж звільнити свою територію"

Про нас можна сказати те ж саме. Чи "ета другоє" і "іпсо"?
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19.08.2024 15:32 Ответить
Не можна . Патамушо - ета зовсім - другоє .
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19.08.2024 18:22 Ответить
Путін! Відведі війська!
З перших двух авантюр в Белгородській області не зроуміли. що Путін війска відводити не буде. Стратегі 95 квартальні.
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19.08.2024 15:13 Ответить
 
 