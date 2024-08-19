Россия не отводит свои войска из Покровского направления, несмотря на ситуацию в Курской области, - пресс-офицер 14 бригады НГУ "Червона калина" Коваль

Российские военные не перебрасывают силы с Покровского направления в Курскую область.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире Радио Свобода (проект Свобода Утро) рассказал пресс-офицер 14 бригады НГУ "Червона Калина", подполковник Николай Коваль.

"Скажу честно и откровенно, они не собираются отсюда, с этого направления забирать и перебрасывать свои войска. Покровское направление продолжает быть самым горячим из-за того, что живая сила противника постоянно проводит штурмы - и несмотря на потери, и несмотря на то, что мы все делаем для того, чтобы враг не продвинулся и не прорвал нашу линию обороны. Все равно враг... его очень много, и он лезет, и лезет", - говорит Коваль.

Он добавил, что вряд ли целью Курской операции было отвлечение российских войск именно с Покровского направления.

"Я бы сказал так, что ошибочное мнение о том, что открыли тот фронт, надеясь на то, что они с Покровского направления заберут туда. Это не для этого делалось, я так считаю. Поэтому пусть ребята делают свою работу и пополняют обменный фонд. А мы делаем свою работу здесь. И все покажет время", - рассказал Коваль.

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Напомним, начальник Покровской городской военной администрации Сергей Добряк сообщил, что учитывая темпы, которыми продвигается армия РФ в Покровск, у местного населения есть только неделя-две для эвакуации. На этой неделе могут ввести принудительную эвакуацию детей.