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Новости Агрессия России против Украины Война
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Рашисты за 11 км от окрестностей Покровска. В городе остаются более 59 тыс. жителей, - ГВА

Окупанти підійшли за 11 км від Покровська

Российская армия подошла за 11 километров к окраинам Покровска Донецкой области. В городе продолжают строительство фортификаций.

Об этом заявил начальник Покровской ГВА Сергей Добряк в эфире телемарафона, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Он сообщил, что в городе сейчас остаются более 59 тысяч жителей. До полномасштабного вторжения в Покровской громаде были около 86 тысяч человек.

До окраин города - это где-то до 11 километров. Город готовится, как и вся остальная Донецкая область. У нас в Донецкой области за каждым городом закреплено подразделение, боевая бригада. Разработаны планы обороны города", - рассказал он.

Также читайте: Армия РФ находится в 6 километрах от Мирнограда, ситуация напряженно-стабильная, - ГВА

По его словам, в Покровске продолжают строительство фортификационных сооружений.

Добряк отметил, что "это непрерывный процесс". К строительству приобщают также и другие регионы.

Начальник ГВА считает, что российские захватчики могли нацелиться на Покровск с целью улучшения логистики.

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Автор: 

Донецкая область (9557) Покровск (582)


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Топ комментарии
+11
От цікаво, 59 000 місцевих жителів - виключно пенсіонери, жінки та діти? Чоловіків, готових захищати місто зовсім немає?
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18.08.2024 11:24
+8
Місто за містом - ми десь зупинимось?
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18.08.2024 11:24
+8
Якщо хтось вірить, що Курськ поміняють на якусь з областей, то ви лохи.

Якщо хтось вірить, що ми відступаємо, бо фортифікації Покровська ближче до міста - ви лохи в квадраті.
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18.08.2024 12:02
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Дупа...
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18.08.2024 11:22 Ответить
От цікаво, 59 000 місцевих жителів - виключно пенсіонери, жінки та діти? Чоловіків, готових захищати місто зовсім немає?
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18.08.2024 11:24 Ответить
Чоловіки в основному шахтарі, багато хто на війні, а інші працюють
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18.08.2024 11:27 Ответить
Зрозумію, якщо там зараз багато біженців (дійсно дітей, жінок та пенсіонерів).
Бо за останні кілька років кількість населення майже не змінилася.
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18.08.2024 12:05 Ответить
Населення - 61 770 (2020 г.)
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18.08.2024 12:03 Ответить
В Дніпрі новий наплив біженців. Хоча вже й тут не дуже безпечно. Ну то фігня, Сирський зайнятий докладами виконуючому обов'язки прєзіка по суджі...
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18.08.2024 12:12 Ответить
А ти, мабуть в черзі в тцк стоїш і переймаєшся.
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18.08.2024 15:25 Ответить
На сьомому десятку навіть наші Дніпровські ТЦК не беруть.
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18.08.2024 17:40 Ответить
Місто за містом - ми десь зупинимось?
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18.08.2024 11:24 Ответить
В Курську вже зупинились. Отказываюсь понимать курскую доцiльнiсть , адже кацапи на сходi як прогризали нашу оборону, так i продовжують те саме робити. Не можемо на донецькому напрямку ладу навести, ми ще й фронт до 1000 км подовжили. Тому й держали в секретi вiд амерiв? А чим це вже *******? Зебiли там ще не волають, що немае чим воювати?
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18.08.2024 11:46 Ответить
В Курську був удар рашці під дих - полонених наловили а зараз потрібно в захист - бо по великому рахунку ми слабші - як в тому анекдоті -- то *** короткии - то сорочка довга
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18.08.2024 12:01 Ответить
Тобто тiкати з Курщини?
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18.08.2024 12:08 Ответить
В оборону! - ім же захочеться виперти нас звідти - от і вибивати - скільки здужаєм
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18.08.2024 12:14 Ответить
Нажаль, з тобою генштаб не порадився. А то б вже кацапам на Донбасі наваляли б.
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18.08.2024 15:23 Ответить
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18.08.2024 16:21 Ответить
А надо било наших бійців краще на покровський напрямок, нехай КАБи кацапські сбивають.
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18.08.2024 15:36 Ответить
В Курске уже остановились.

Так мало того, основательно разозлили начавшее уже "засыпать в ожидании скорой победы" население РФ. В несколько раз возрос поток добровольцев и "донатов" на армию. Даже на новую мобилизацию мало кто будет протестовать (раз такие дела - НАДО).
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18.08.2024 17:20 Ответить
Так нашим до Курська ще більше 100 км.
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18.08.2024 17:39 Ответить
Кацапи рвуться на Селідове і далі на Курахове. А ви годуйте людей страшилками про Покровськ.
Невже нікому це не очевидно? Покровськ поза небезпекою.
До Костянтинівки теж 11 км
Та до Краматорська 20 км
До Слов'янська 22 км
До Харкова 20 км
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18.08.2024 11:38 Ответить
та начхати...Вся увага сконцентрована в курській обл...
У перемог-батьків багато
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18.08.2024 11:45 Ответить
"У перемог-батьків багато". Що ви таке кажете?! І повернувся ж язик! Усі ж давно знають, що у перемоги може бути лише один батько, і ім'я йому - Боневтік Найвеличніший. От розпустили народ, немає порядку, от уже й славу генералісімуса хочуть розділити на багатьох, які до тієї перемоги (у Курській області) зовсім не дотичні. Так же можна добалакатись до того, що то все ЗСУ, а не наш Сонцесяйний!
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18.08.2024 12:22 Ответить
Селідове на тій же трасі, що веде на Покровськ, далі - Павлогра, Новомосковськ, а там вже Дніпро! І ніяких укріплень... Зате суджа наш. А кацапам начхати на тих курських солов'їв. Візьмуть Дніпро - Україна буде в нокдауні, ласкаво просимо на Правобережжя
Дніпро - справжня ціль літнього наступу росії! Це вже з Космосу видно. У нас Генеральний штаб є взагалі?
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18.08.2024 12:09 Ответить
Кінчайте вже нести оце все. 2 роки!!!!! 2 роки постійно одне і те ж. Правда тоді було - "Ось, втратимо Авдос (Бахмут, Мар'їнку і т.д і т.п.) і далі голая стєпь аж до Дніпра - нужнадагаварівацапасрєдінє" Задовбали уже. І Ваш зємарафон про наступ кацапів на Покровськ уже 3 місяці галдить. Причому умудряються відразу після вихваляння вдалою операцією на Курщині зразу ж загнать народ в зраду Покровськом.



4 місяці назад до Покровська лишилось всього 30 км. Катастрофа!!
3 місяці назад - 25 км до Покровська
1 місяць назад - 20 км до Покровська
Мені просто цікаво, від якого експерда пошла оця дурня про голую стєпь аж до Дніпра. Причому саме на Донецькому напрямку. Таке враження що у нас отак від Запоріжжя до Донецька і Азовського моря суцільні непролазні гори, такі ж гори від Полтави до Горлівки і аж до Курська і лише отак, на Павлоград якось можна пройти. Дякую, якщо знайдете, хто це все придумав.
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18.08.2024 13:44 Ответить
Дякую Вам за цей допис, а то читаю коменти і якесь розчарування в людях, суцільні довбойоби.
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18.08.2024 15:18 Ответить
Взагалі -то муйню ви написали. Може розкажете - які є після Покровсктка по трасі до Днпра водні перешкоди, гори, міські агломерації як на Донбасі? Чи в думаєте, що там типу українські "лінії суровікіна" з пірамідками? Хоч на карту якусь би подивився.
Тим більше новій тактиці кацапів з обходом по полям вузлів оборони там наш інертний Генштаб що протипоставить? Жодної навіть спроби не було відрізати ті клешні. Зате в суджу поперлись. Тепер орки взагалі за фланги не бояться. По 2-3 населених пунктів кожен день коли ще втрачали?
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18.08.2024 17:51 Ответить
Це жарт такий? Ну відкрийте нарешті карту, побачте нарешті 200 км від Каховського водосховища і до Донецька. Побачили? - А тепер спробуйте там знайти десь принципову різницю. Нема? - ну підкажу, є там траса М30 на Павлоград, за нею Дніпро. Так, їздив по ній, був у самому Покровську. Гарна траса, кацапи мабуть до Дніпра зможуть тільки по ній проїхати, бо більше немає трас А по бокам на всі 200 км в сторони мьортвиє с косамі стоят мабуть непрохідні гори. Бачив ті гори, правда не гори, і кілька териконів... То чому кацапи відкривають дорогу на Дніпро саме через Покровськ скажете? І чому це саме на Дніпро? Чому зразу не на Кременчук чи Полтаву або прямо на Харків? Та хоча чьо мєлочітся - після Покровська відкривається пряма дорога на Київ!
А те, що вони ударом на Селідове-Курахове хочуть схлопнути 50 км нашого фронту не видно?
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18.08.2024 20:53 Ответить
Є, свій ручний, що скаже ОПа, то і буде!
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18.08.2024 20:48 Ответить
Що ви всі про якийсь Покровськ пишите ,в нашого агітпропа головне -курське побідобісся , яке невідомо ще як і чим закінчиться.
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18.08.2024 17:43 Ответить
Там все зрозуміло, великий палководець дав дозвіл про вибори думати, він думає, що рейтинг за курськ піднявся! Ні, хер тобі!!!!!
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18.08.2024 20:45 Ответить
зате Суджа наша
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18.08.2024 11:45 Ответить
,,Ждуни" невиліковні!!
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18.08.2024 11:52 Ответить
Wall Street Journal написал что "украинские войска на восточном фронте в беде". Со слов солдат ощущается острая нехватка людей и боеприпасов. Соотношение живой силы 1 к 5, а снарядов 1 к 10. Войска истощаются. Проблемы с ротацией не только из-за нехватки людей, но из-за обстрелов путей снабжения.

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18.08.2024 12:01 Ответить
Нічого, посидять у підвалах до холодів, попрозрівають. Поки тепло тим, від кого нема користі фронту, треба евакуюватись.
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18.08.2024 12:01 Ответить
Та краще по кацапах, щоби зiгрiлися( на тому свiтi), - 5-ти сотковими бомбами-термобарами.
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18.08.2024 12:13 Ответить
Якщо хтось вірить, що Курськ поміняють на якусь з областей, то ви лохи.

Якщо хтось вірить, що ми відступаємо, бо фортифікації Покровська ближче до міста - ви лохи в квадраті.
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18.08.2024 12:02 Ответить
А там главзеб уже огреб от амеров, насчет не вздумай - Курськ-атомная станция.
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18.08.2024 12:15 Ответить
Зате комендант там цілий генерал -майор ,напевно вперше в світовій військовій історії ,де комендантом маленького міста призначають генерал-майора.
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18.08.2024 17:47 Ответить
Зато він свій, свого, ручного всунули!
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18.08.2024 20:42 Ответить
Так наш гівномарафонівський агітпроп не тільки до Курська ,а вже і до Москви "дійшов".
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18.08.2024 17:49 Ответить
60 к. жителнй и что всестарики и дети ??? где ОПОЛЧЕНИЕ мужики ??? там наступает 300 человек и вы не можете их переххххххть вилами ???((( лучше скитаться по ,,углам,, чем умереть за свой дом ???(((
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18.08.2024 13:38 Ответить
Против авиабомб?вы нормальный?
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18.08.2024 14:06 Ответить
Цвкаво, там є українці, чи тільки громадяни України?
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18.08.2024 14:51 Ответить
цікаво, а у громадян є держава?
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18.08.2024 16:29 Ответить
Ні, бо у країни (держава якось не ліпиться) є громадяни.
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18.08.2024 18:03 Ответить
Так вот, если есть Держава, то она и должна защищать громадян. Если Держава не в состоянии защитить громадян при помощи своих силовых структур то нахера громадяни Держави платят ей налоги
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18.08.2024 18:18 Ответить
Так, мала б роздати сяку-таку зброю та підвезти до розташування ворога.
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19.08.2024 17:17 Ответить
Та то херня, головне на курськ! Ось так здають Донеччину!
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18.08.2024 20:39 Ответить
 
 