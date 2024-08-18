Рашисты за 11 км от окрестностей Покровска. В городе остаются более 59 тыс. жителей, - ГВА
Российская армия подошла за 11 километров к окраинам Покровска Донецкой области. В городе продолжают строительство фортификаций.
Об этом заявил начальник Покровской ГВА Сергей Добряк в эфире телемарафона, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Он сообщил, что в городе сейчас остаются более 59 тысяч жителей. До полномасштабного вторжения в Покровской громаде были около 86 тысяч человек.
До окраин города - это где-то до 11 километров. Город готовится, как и вся остальная Донецкая область. У нас в Донецкой области за каждым городом закреплено подразделение, боевая бригада. Разработаны планы обороны города", - рассказал он.
По его словам, в Покровске продолжают строительство фортификационных сооружений.
Добряк отметил, что "это непрерывный процесс". К строительству приобщают также и другие регионы.
Начальник ГВА считает, что российские захватчики могли нацелиться на Покровск с целью улучшения логистики.
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Бо за останні кілька років кількість населення майже не змінилася.
Так мало того, основательно разозлили начавшее уже "засыпать в ожидании скорой победы" население РФ. В несколько раз возрос поток добровольцев и "донатов" на армию. Даже на новую мобилизацию мало кто будет протестовать (раз такие дела - НАДО).
Невже нікому це не очевидно? Покровськ поза небезпекою.
До Костянтинівки теж 11 км
Та до Краматорська 20 км
До Слов'янська 22 км
До Харкова 20 км
У перемог-батьків багато
Дніпро - справжня ціль літнього наступу росії! Це вже з Космосу видно. У нас Генеральний штаб є взагалі?
4 місяці назад до Покровська лишилось всього 30 км. Катастрофа!!
3 місяці назад - 25 км до Покровська
1 місяць назад - 20 км до Покровська
Мені просто цікаво, від якого експерда пошла оця дурня про голую стєпь аж до Дніпра. Причому саме на Донецькому напрямку. Таке враження що у нас отак від Запоріжжя до Донецька і Азовського моря суцільні непролазні гори, такі ж гори від Полтави до Горлівки і аж до Курська і лише отак, на Павлоград якось можна пройти. Дякую, якщо знайдете, хто це все придумав.
Тим більше новій тактиці кацапів з обходом по полям вузлів оборони там наш інертний Генштаб що протипоставить? Жодної навіть спроби не було відрізати ті клешні. Зате в суджу поперлись. Тепер орки взагалі за фланги не бояться. По 2-3 населених пунктів кожен день коли ще втрачали?
мьортвиє с косамі стоятмабуть непрохідні гори. Бачив ті гори, правда не гори, і кілька териконів... То чому кацапи відкривають дорогу на Дніпро саме через Покровськ скажете? І чому це саме на Дніпро? Чому зразу не на Кременчук чи Полтаву або прямо на Харків? Та хоча чьо мєлочітся - після Покровська відкривається пряма дорога на Київ!
А те, що вони ударом на Селідове-Курахове хочуть схлопнути 50 км нашого фронту не видно?
Якщо хтось вірить, що ми відступаємо, бо фортифікації Покровська ближче до міста - ви лохи в квадраті.