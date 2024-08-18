Рашисты за 11 км от окрестностей Покровска. В городе остаются более 59 тыс. жителей, - ГВА

Российская армия подошла за 11 километров к окраинам Покровска Донецкой области. В городе продолжают строительство фортификаций.

Об этом заявил начальник Покровской ГВА Сергей Добряк в эфире телемарафона, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Он сообщил, что в городе сейчас остаются более 59 тысяч жителей. До полномасштабного вторжения в Покровской громаде были около 86 тысяч человек.

До окраин города - это где-то до 11 километров. Город готовится, как и вся остальная Донецкая область. У нас в Донецкой области за каждым городом закреплено подразделение, боевая бригада. Разработаны планы обороны города", - рассказал он.