Рашисти підійшли за 11 км до околиць Покровська. У місті залишаються понад 59 тис. жителів, - МВА

Російська армія підійшла за 11 кілометрів до околиць Покровська Донецької області. У місті продовжують будівництво фортифікацій.

Про це заявив начальник Покровської МВА Сергій Добряк в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Він повідомив, що у місті наразі залишаються понад 59 тисяч жителів. До повномасштабного вторгнення у Покровській громаді були близько 86 тисяч людей.

До околиць міста - це десь до 11 кілометрів. Місто готується, як і вся решта Донецької області. У нас у Донецькій області за кожним містом закріплений підрозділ, бойова бригада. Розроблені плани оборони міста", - розповів він.

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За його словами, у Покровську продовжують будівництво фортифікаційних споруд.

Добряк зауважив, що "це непереривний процес". До будівництва долучають також й інші регіони.

Начальник МВА вважає, що російські загарбники могли націлитися на Покровськ з метою покращення логістики.

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