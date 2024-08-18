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Рашисти підійшли за 11 км до околиць Покровська. У місті залишаються понад 59 тис. жителів, - МВА

Окупанти підійшли за 11 км від Покровська

Російська армія підійшла за 11 кілометрів до околиць Покровська Донецької області. У місті продовжують будівництво фортифікацій. 

Про це заявив начальник Покровської МВА Сергій Добряк в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Він повідомив, що у місті наразі залишаються понад 59 тисяч жителів. До повномасштабного вторгнення у Покровській громаді були близько 86 тисяч людей.

До околиць міста - це десь до 11 кілометрів. Місто готується, як і вся решта Донецької області. У нас у Донецькій області за кожним містом закріплений підрозділ, бойова бригада. Розроблені плани оборони міста", - розповів він.

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За його словами, у Покровську продовжують будівництво фортифікаційних споруд.

Добряк зауважив, що "це непереривний процес". До будівництва долучають також й інші регіони.

Начальник МВА вважає, що російські загарбники могли націлитися на Покровськ з метою покращення логістики.

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Автор: 

Донецька область (8368) Покровськ (614)


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Топ коментарі
+11
От цікаво, 59 000 місцевих жителів - виключно пенсіонери, жінки та діти? Чоловіків, готових захищати місто зовсім немає?
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18.08.2024 11:24
+8
Місто за містом - ми десь зупинимось?
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18.08.2024 11:24
+8
Якщо хтось вірить, що Курськ поміняють на якусь з областей, то ви лохи.

Якщо хтось вірить, що ми відступаємо, бо фортифікації Покровська ближче до міста - ви лохи в квадраті.
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18.08.2024 12:02
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18.08.2024 11:22 Відповісти
От цікаво, 59 000 місцевих жителів - виключно пенсіонери, жінки та діти? Чоловіків, готових захищати місто зовсім немає?
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18.08.2024 11:24 Відповісти
Чоловіки в основному шахтарі, багато хто на війні, а інші працюють
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18.08.2024 11:27 Відповісти
Зрозумію, якщо там зараз багато біженців (дійсно дітей, жінок та пенсіонерів).
Бо за останні кілька років кількість населення майже не змінилася.
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18.08.2024 12:05 Відповісти
Населення - 61 770 (2020 г.)
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18.08.2024 12:03 Відповісти
В Дніпрі новий наплив біженців. Хоча вже й тут не дуже безпечно. Ну то фігня, Сирський зайнятий докладами виконуючому обов'язки прєзіка по суджі...
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18.08.2024 12:12 Відповісти
А ти, мабуть в черзі в тцк стоїш і переймаєшся.
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18.08.2024 15:25 Відповісти
На сьомому десятку навіть наші Дніпровські ТЦК не беруть.
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18.08.2024 17:40 Відповісти
Місто за містом - ми десь зупинимось?
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18.08.2024 11:24 Відповісти
В Курську вже зупинились. Отказываюсь понимать курскую доцiльнiсть , адже кацапи на сходi як прогризали нашу оборону, так i продовжують те саме робити. Не можемо на донецькому напрямку ладу навести, ми ще й фронт до 1000 км подовжили. Тому й держали в секретi вiд амерiв? А чим це вже *******? Зебiли там ще не волають, що немае чим воювати?
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18.08.2024 11:46 Відповісти
В Курську був удар рашці під дих - полонених наловили а зараз потрібно в захист - бо по великому рахунку ми слабші - як в тому анекдоті -- то *** короткии - то сорочка довга
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18.08.2024 12:01 Відповісти
Тобто тiкати з Курщини?
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18.08.2024 12:08 Відповісти
В оборону! - ім же захочеться виперти нас звідти - от і вибивати - скільки здужаєм
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18.08.2024 12:14 Відповісти
Нажаль, з тобою генштаб не порадився. А то б вже кацапам на Донбасі наваляли б.
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18.08.2024 15:23 Відповісти
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18.08.2024 16:21 Відповісти
А надо било наших бійців краще на покровський напрямок, нехай КАБи кацапські сбивають.
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18.08.2024 15:36 Відповісти
В Курске уже остановились.

Так мало того, основательно разозлили начавшее уже "засыпать в ожидании скорой победы" население РФ. В несколько раз возрос поток добровольцев и "донатов" на армию. Даже на новую мобилизацию мало кто будет протестовать (раз такие дела - НАДО).
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18.08.2024 17:20 Відповісти
Так нашим до Курська ще більше 100 км.
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18.08.2024 17:39 Відповісти
Кацапи рвуться на Селідове і далі на Курахове. А ви годуйте людей страшилками про Покровськ.
Невже нікому це не очевидно? Покровськ поза небезпекою.
До Костянтинівки теж 11 км
Та до Краматорська 20 км
До Слов'янська 22 км
До Харкова 20 км
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18.08.2024 11:38 Відповісти
та начхати...Вся увага сконцентрована в курській обл...
У перемог-батьків багато
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18.08.2024 11:45 Відповісти
"У перемог-батьків багато". Що ви таке кажете?! І повернувся ж язик! Усі ж давно знають, що у перемоги може бути лише один батько, і ім'я йому - Боневтік Найвеличніший. От розпустили народ, немає порядку, от уже й славу генералісімуса хочуть розділити на багатьох, які до тієї перемоги (у Курській області) зовсім не дотичні. Так же можна добалакатись до того, що то все ЗСУ, а не наш Сонцесяйний!
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18.08.2024 12:22 Відповісти
Селідове на тій же трасі, що веде на Покровськ, далі - Павлогра, Новомосковськ, а там вже Дніпро! І ніяких укріплень... Зате суджа наш. А кацапам начхати на тих курських солов'їв. Візьмуть Дніпро - Україна буде в нокдауні, ласкаво просимо на Правобережжя
Дніпро - справжня ціль літнього наступу росії! Це вже з Космосу видно. У нас Генеральний штаб є взагалі?
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18.08.2024 12:09 Відповісти
Кінчайте вже нести оце все. 2 роки!!!!! 2 роки постійно одне і те ж. Правда тоді було - "Ось, втратимо Авдос (Бахмут, Мар'їнку і т.д і т.п.) і далі голая стєпь аж до Дніпра - нужнадагаварівацапасрєдінє" Задовбали уже. І Ваш зємарафон про наступ кацапів на Покровськ уже 3 місяці галдить. Причому умудряються відразу після вихваляння вдалою операцією на Курщині зразу ж загнать народ в зраду Покровськом.



4 місяці назад до Покровська лишилось всього 30 км. Катастрофа!!
3 місяці назад - 25 км до Покровська
1 місяць назад - 20 км до Покровська
Мені просто цікаво, від якого експерда пошла оця дурня про голую стєпь аж до Дніпра. Причому саме на Донецькому напрямку. Таке враження що у нас отак від Запоріжжя до Донецька і Азовського моря суцільні непролазні гори, такі ж гори від Полтави до Горлівки і аж до Курська і лише отак, на Павлоград якось можна пройти. Дякую, якщо знайдете, хто це все придумав.
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18.08.2024 13:44 Відповісти
Дякую Вам за цей допис, а то читаю коменти і якесь розчарування в людях, суцільні довбойоби.
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18.08.2024 15:18 Відповісти
Взагалі -то муйню ви написали. Може розкажете - які є після Покровсктка по трасі до Днпра водні перешкоди, гори, міські агломерації як на Донбасі? Чи в думаєте, що там типу українські "лінії суровікіна" з пірамідками? Хоч на карту якусь би подивився.
Тим більше новій тактиці кацапів з обходом по полям вузлів оборони там наш інертний Генштаб що протипоставить? Жодної навіть спроби не було відрізати ті клешні. Зате в суджу поперлись. Тепер орки взагалі за фланги не бояться. По 2-3 населених пунктів кожен день коли ще втрачали?
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18.08.2024 17:51 Відповісти
Це жарт такий? Ну відкрийте нарешті карту, побачте нарешті 200 км від Каховського водосховища і до Донецька. Побачили? - А тепер спробуйте там знайти десь принципову різницю. Нема? - ну підкажу, є там траса М30 на Павлоград, за нею Дніпро. Так, їздив по ній, був у самому Покровську. Гарна траса, кацапи мабуть до Дніпра зможуть тільки по ній проїхати, бо більше немає трас А по бокам на всі 200 км в сторони мьортвиє с косамі стоят мабуть непрохідні гори. Бачив ті гори, правда не гори, і кілька териконів... То чому кацапи відкривають дорогу на Дніпро саме через Покровськ скажете? І чому це саме на Дніпро? Чому зразу не на Кременчук чи Полтаву або прямо на Харків? Та хоча чьо мєлочітся - після Покровська відкривається пряма дорога на Київ!
А те, що вони ударом на Селідове-Курахове хочуть схлопнути 50 км нашого фронту не видно?
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18.08.2024 20:53 Відповісти
Є, свій ручний, що скаже ОПа, то і буде!
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18.08.2024 20:48 Відповісти
Що ви всі про якийсь Покровськ пишите ,в нашого агітпропа головне -курське побідобісся , яке невідомо ще як і чим закінчиться.
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18.08.2024 17:43 Відповісти
Там все зрозуміло, великий палководець дав дозвіл про вибори думати, він думає, що рейтинг за курськ піднявся! Ні, хер тобі!!!!!
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18.08.2024 20:45 Відповісти
зате Суджа наша
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18.08.2024 11:45 Відповісти
,,Ждуни" невиліковні!!
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18.08.2024 11:52 Відповісти
Wall Street Journal написал что "украинские войска на восточном фронте в беде". Со слов солдат ощущается острая нехватка людей и боеприпасов. Соотношение живой силы 1 к 5, а снарядов 1 к 10. Войска истощаются. Проблемы с ротацией не только из-за нехватки людей, но из-за обстрелов путей снабжения.

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18.08.2024 12:01 Відповісти
Нічого, посидять у підвалах до холодів, попрозрівають. Поки тепло тим, від кого нема користі фронту, треба евакуюватись.
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18.08.2024 12:01 Відповісти
Та краще по кацапах, щоби зiгрiлися( на тому свiтi), - 5-ти сотковими бомбами-термобарами.
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18.08.2024 12:13 Відповісти
Якщо хтось вірить, що Курськ поміняють на якусь з областей, то ви лохи.

Якщо хтось вірить, що ми відступаємо, бо фортифікації Покровська ближче до міста - ви лохи в квадраті.
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18.08.2024 12:02 Відповісти
А там главзеб уже огреб от амеров, насчет не вздумай - Курськ-атомная станция.
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18.08.2024 12:15 Відповісти
Зате комендант там цілий генерал -майор ,напевно вперше в світовій військовій історії ,де комендантом маленького міста призначають генерал-майора.
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18.08.2024 17:47 Відповісти
Зато він свій, свого, ручного всунули!
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18.08.2024 20:42 Відповісти
Так наш гівномарафонівський агітпроп не тільки до Курська ,а вже і до Москви "дійшов".
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18.08.2024 17:49 Відповісти
60 к. жителнй и что всестарики и дети ??? где ОПОЛЧЕНИЕ мужики ??? там наступает 300 человек и вы не можете их переххххххть вилами ???((( лучше скитаться по ,,углам,, чем умереть за свой дом ???(((
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18.08.2024 13:38 Відповісти
Против авиабомб?вы нормальный?
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18.08.2024 14:06 Відповісти
Цвкаво, там є українці, чи тільки громадяни України?
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18.08.2024 14:51 Відповісти
цікаво, а у громадян є держава?
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18.08.2024 16:29 Відповісти
Ні, бо у країни (держава якось не ліпиться) є громадяни.
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18.08.2024 18:03 Відповісти
Так вот, если есть Держава, то она и должна защищать громадян. Если Держава не в состоянии защитить громадян при помощи своих силовых структур то нахера громадяни Держави платят ей налоги
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18.08.2024 18:18 Відповісти
Так, мала б роздати сяку-таку зброю та підвезти до розташування ворога.
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19.08.2024 17:17 Відповісти
Та то херня, головне на курськ! Ось так здають Донеччину!
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18.08.2024 20:39 Відповісти
 
 