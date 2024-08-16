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Армія РФ перебуває за 6 кілометрів від Мирнограда, ситуація напружено-стабільна, - МВА

Обстріл Мирнограда

Від Мирнограда в Донецькій області російські війська перебувають уже за 6 кілометрів, у місті ще залишаються люди, які відмовляються виїжджати.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода, про це повідомив виконувач обов’язків Мирноградської міської військової адміністрації Юрій Третяк.

Як зазначається, у Мирнограді залишаються приблизно 20 тисяч людей, з яких орієнтовно тисяча – це діти. За його словами, чимало жителів самі евакуюються, але є ті, хто відмовляється виїжджати.

"Ситуація напружено-стабільна. Але ворог потроху просувається. Зараз лінія бойового зіткнення – приблизно за шість кілометрів від міста Мирнограда. Люди виїжджають, але не так швидко, жваво, як хотілось би, як того потребує ситуація. В першу чергу ми намагаємося організувати евакуацію дітей і людей похилого віку, яким важко самим себе обслуговувати, в яких є проблеми з пересуванням. Багато людей виїжджають самі все ж таки. Тому що постійно чути вибухи, постійно артилерійські обстріли, чути навіть на околицях громади", – розповів Третяк.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пріоритетом росіян є захоплення Покровська та Мирнограда на Донеччині. Обстановка дуже складна, - ОВА

Крім того, людей у Покровську також умовляють виїжджати. Працівники військової міської адміністрації телефонують людям із закликами до евакуації, а також разом із поліцією та працівниками ДСНС обходять помешкання містян.

"Є люди, які відмовляються будь-що виїжджати… Їх небагато, але бувають такі випадки, коли батьки телефоном кажуть, що діти вже виїхали, а ми з’ясовуємо, що вони ще в громаді знаходяться", – розповів голова МВА.

За словами Третяка, усіх людей із Мирнограда планують вивезти до кінця серпня.

Також читайте: Ворог швидко наближається до околиць Покровська. Триває евакуація населення, - МВА

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у прифронтових громадах Донеччини залишаються майже 2 тис. дітей.

Крім того, жителів прифронтових територій закликають уникати місць масового скупчення людей і без затримки йти до укриття в разі оголошення тривоги.

У місті Новогродівка в Донецькій області запровадили більш жорстку комендантську годину. Починаючи з 15 серпня, вона діятиме з 15 години дня до 11 години ранку.

Автор: 

евакуація (2307) Донецька область (8368) Покровськ (614) Мирноград (49)


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Топ коментарі
+15
Стабільна в чому, в просуванні каZапів на наші території?
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16.08.2024 12:42
+12
Зате суджа наша (щоправда ненадовго)

І мохнатка і дрочілово наші. Бійся путін!

А Донбас - ну не вийшло (винні тільки США). Зате дивіться, російське село ***** - наше. І снагость
показати весь коментар
16.08.2024 12:57
+10
Армия РФ находится в 6 километрах от Мирнограда, ситуация напряженно-стабильная, - ГВА Источник:
===================
Вибачаюсь. Яка наступна стадія напруження? Стабільно-просирена?
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16.08.2024 12:52
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Стабільна в чому, в просуванні каZапів на наші території?
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16.08.2024 12:42 Відповісти
https://x.com/Slidstvo_info @Slidstvo_info

Покровськ - місто на Донеччині, що є воротами в сусідню Дніпропетровську область.
Росіяни рухаються до нього екстремально швидко.

За даними голови МВА, сили РФ перебувають на відстані близько 10 кілометрів від міста. Жителів закликаються евакуюватися.
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16.08.2024 13:57 Відповісти
Теж саме кажуть кацапи про Курську область.
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16.08.2024 12:46 Відповісти
То ви нас вірішили заспокоїти?
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16.08.2024 17:46 Відповісти
Нє. То я кажу, шо є.

Але, не дивлячись на зусилля *******, свобода слова в Україні залишилася.

Тому, крім переможних реляцій про Курськ та заспокійливих медитацій про Донецьк на Телешмарофоні та у зведеннях ГШ, є ще багато чого подивитись та почитати.
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16.08.2024 18:07 Відповісти
https://t.me/myro_shnykov MYROSHNYKOV

Чому ж так складно на покровському напрямку та чому ворог там все ще просувається?

Частина 1.

Звичайно, на фоні наступу в КурНР про це ніхто не забув. Як і за Торецьк, Часік та інші міста Донеччини.

Швидкість просування ворога від Авдіївки була зумовлена не тільки восьмимісячною перервою у допомозі з боку США, а ще й складною географією на цьому напрямку.

На ділянці Авдоса до Мирногорада існує ціла мережа річок, балок та низин, які щільно розташовані одна до одної. Це не дозволяє у повній мірі розгортатися тим, хто обороняється.

Така ситуація від Вугледара і аж до Дружківки по прямій.

Якщо не річка - то балка, якщо не балка - то низини біля 1-2 висот, не більше.

Для прикладу, візьмемо Харківщину та просування ворога там. Вони обрали ділянки між річками Харків, Сіверський Донець та Вовча.

Ось там ширина між річками дозволяє розгорнутися кільком дивізіям, не кажучи вже про підрозділи менше.

Очікувалося, що вони ще будуть намагатися вдарити між Осколом та Сіверським Донцем у тил нашого купʼянського гарнізону, але не змогли.

А там, якраз, ширина між річками така, що можна стратегічне угрупування (!!) розгорнути.

Це будо задля прикладу, як це впливає на ведення оборонних операцій. Повернімося до Донеччини.

Проблема #3. Це особливість заходу Донеччини - компактні промвузли - невеликі промислові містечка в оточенні мереж селищ у передмісті, а за/перед цим - пустоти.

До прикладу, між Новомихайлівкою (агломерація Марʼїнки) та Кураховим - 18 км пустоти.

Між Невельським (донецько-авдіівська агломерація) та Гірником - 14 км пустоти.

Між Очеретиним та Новогродівкою - тільки з десяток селищ та залізниця по прямій.

Між Очеретиним та трасою Покровськ-Констаха тільки 2 села та 4,5 км пустоти за Воздвиженкою.

Між Георгіївкою та Костянтинівкою - 10 км пустоти, між Костянтинівкою та Вугледаром - ще 15 км пустоти.

Тут і ворожого угрупування у 250-300 тисяч з трьох напрямків не потрібно, щоб це можна було захопити за кілька місяців.

А тепер до головного.

Зараз ворог переважно пройшов відносно "легкі" ділянки і вперся у Гродівку, Карлівку та річку Казенний Торець (прикриває трасу Покровськ-Констаха з півдня).

В окупантів залишилося пройти трикутники Невельське-Красногорівка-Гірник, Красногорівка-Георгіївка-Курахівка та величезний квадрат Костянтинівка-Георгіївка-Курахове-Успенівка.

А ще не забуваємо за Вугледар. Це наш правий фланг для всього курахівського-покровського напрямку.

Лівим флангом є Торецьк-Костянтинівка. Де ворог, щоправда, вже вперся у сам Торецьк, але в лобову.

Що ж може бути далі?

Як писав раніше, географія заходу Донеччини на цих напрямках - це компактні промвузли в оточенні пустот.

Пустоти ворог переважно пройшов, тепер він підбирається до боротьби за самі промвузли.

Вже тривають бої у забудові Гродівки та підходів до Торецька.

Надалі ворог буде вимушений атакувати в лобову Новогродівку та сам Торецьк (частково це вже почалося).

Далі там знаходяться Селідове, Гірник та Мирноград.

Казати, що ці вузли не укріплені може тільки той, хто взагалі ніяк не обізнаний із ситуацією.

Там очікуються пекельні бої.

Ворог відчуває серйозні проблеми в економіці, вигрібає старі снаряди по всьому авторитарному світу, вигрібає все, що може їздити з баз зберігання.

Окупант поставив дуже багато на цю операцію.

Я очікував, що бої за Новогродівку будуть вже навесні 2024, після захоплення Авдосу та швидкого просування від Очеретиного.

Цей песимізм не справдився, і бої за Новогродівку були відтерміновані щонайменше на 6-8 місяців.

Час грає саме на нас. Чим довше наші воїни утримують залишки того самого Невельського - села з площею менше 1 кв. км., тим більше часу є на підготовку далі.

До речі, за оборону Невельського слід давати окремі іменні нагороди. Бо село з фактичними розмірами 950 на 750 метрів (!!!!) утримується вже понад 1,5 роки з моменту, коли поруч почала проходити ЛБЗ.
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16.08.2024 12:46 Відповісти
https://t.me/myro_shnykov MYROSHNYKOV

https://t.me/myro_shnykov/5969

Частина 2. Перспективи.

А тепер уявіть Новогродівку з трьома шахтами в різних частинах міста та залізницею посередині. З щільною багатоповерховою забудовою.

Це вже гратиме на нас. Бо промка - це завжди промка. Тримати можна довго.

Поруч з Новогродівкою - Селидове. Та сама історія, тільки в ще більших масштабах.

І все це ворогу потрібно захопити, тільки щоб з півдня підібратися до Покровська та Мирнограда.

А далі від Селидового - Українськ та Гірник - ще два невеликих шахтарських міста із сумарним населенням до повномасштабного вторгнення у ~25 тисяч чоловік.

Далі - Курахове - ще ~20 тис населеня до 2022 року. І величезна промка вже непрацюючої Курахівської ТЕС.

Я мовчу, що сам Покровськ з Мирноградом (включно з передмістями) - це 100 тисяч населення. Це приблизно як Бахмут та Авдос разом узяті.

Зараз ворог тільки зайшов у Гродівку - немаленьке смт, яке йому доводиться також штурмувати у лобову.

А тепер згадайте бої за Авдос та Бахмут - скільки вони тривали та які сили задіяв ворог (ну і ми також).

Ворогу треба відкриту мобілізацію оголошувати, а також закупитися в ірані та кндр ще на кілька мільйонів снарядів, щоб захопити цю агломерацію.

Покровськ лежить у стратегічний площині та матиме вплив на перебіг всієї війни.

Тому вірогідність його захоплення - 50/50, а можливі ресурси ворога для цього - щонайменше 350-400 тисяч угрупування та 6-7 млн снарядів.

Так, коли ворог стоїть у 10 км від міста - це щонайменше неприємно та загоняє у помиральну яму.

Але треба знати, як з цим жити, боротися та яку відсіч давати.

Впевнений, що наші воїни дадуть таку відсіч, якої ворог ще не бачив.

Але для цього нам потрібно бути єдними та максимально допомагати війську.

Без цих факторів шансів набагато менше.

Ну і треба дати кожному з нас внутрішній бан на споживання інформації від ворожих пропагандонів. А за поширення російських нарративів - потрібна щільна роботи від СБУ, бо кількість корисних ідіотів та ворожої агентури все ще дуже висока.

Впевнений, що все буде Україна та ворога вдасться у підсумку зупинити ще до західних кордонів Донеччини.

Треба вірити у наше військо!💪
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16.08.2024 12:47 Відповісти
Всі вищеперелічені міста не треба штурмувати в лоб. Достатньо обійти полями і взяти в оточення. Як це неодноразово робили до того. Можете подивитись на карту в динаміці. Русня завжди довкола вузла спротиву виставляє дві вузькі "щелепи" по боках, і коли вони стають довгими, наші самі відходять, щоб не потрапити у пастку.
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16.08.2024 13:24 Відповісти
Деніс
- два вузьких щупальця -
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16.08.2024 13:45 Відповісти
Ми віримо у наше військо, але чомусь автор про кацапські КАБи нічого не сказав. Може, просто не знає, що вони роблять з нашими позиціями та будівлями будь якого призначення?
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16.08.2024 17:52 Відповісти
Безглуздіше поста не читав. Отже, складний рельєф місцевості (річки, яри) полегшує просування наступаючих, та ускладнює оборону? А може навпаки? // Є простір для розгортання наступаючих, але нема простіру для розгортання оборонців? // оті "пустоти" не можна замінувати, та накрити вогнєм, щойно сунуть наступаючі? // єдине що згодний: ріка Казений Торець є для них серйозною перешкодою, має зупинити надовго. Якщо звісно знов не пролізуть в наш тил канализаційною трубою.
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16.08.2024 13:08 Відповісти
Всі міни та інші вогневі засоби кинуті на курщину.
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16.08.2024 13:28 Відповісти
Мірошніков все ж розжував , рельєф такий де немає ні за що зачепитися . Майже чисте поле , все як на долоні . Враховуючи кратну перевагу в живій силі кацапні і постійні бомбардування кабами нам нічого не залишається як відступати .
Ну якщо воєнкор не такий , тримайте допис військового який воює на тому напрямку , і який приблизно такої ж думки - треба відходити до підготовлених ліній оборони біля міст . .
.
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16.08.2024 14:00 Відповісти
Ви навіть не розумієте, що немає жодних "штурмів піхотою". Вони запускають мясо в камуфляжі для того, щоб ми, розстрілюючи його, позначали розташування наших позицій. І потім туди прилітає артилерія ракети авіація. І вже на знищені наші позиції заходе 100500-та партія піхоти. То не мясні штурми, а мясна розвідка на живця.
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16.08.2024 14:26 Відповісти
Хлопець який там воює каже одне , ви сидите в тилу і каже інше .
Ну тоді мені більше нема чого сказати ..
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16.08.2024 16:36 Відповісти
Не треба ховатися за хлопця, що воює. Я зробив конкретні зауваження під Вашим коментарем. Якщо хлопець, який воює, надасть змістовну інформацію з цього питання, то всі читачи цензора будуть, я думаю, зацікавлені та вдячні. Можна лише привітати конструктивне, ділове обговорення проблем, з залученям ширшого кола учасників, з метою спільного пошуку рішення.
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16.08.2024 16:51 Відповісти
Я не казав про піхотний штурм , про це згадав Осман у своєму дописі .
То чому ви кажете це мені - Ви навіть не розумієте, що немає жодних "штурмів піхотою"))
А читачам Цензора ***** пхати свого носа у військові справи , вчити армію - як їй воювати і розводити зраду на рівному місці .! Так зрозуміло .?
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16.08.2024 17:00 Відповісти
Ні, так не зрозуміло. Бо читачи цензора є платниками податків, що фінансують Армію з метою забезпечення обороноздатності держави. Тому вони мають бути впевені, що з обороноздатністю все гаразд. "Заплати й чеши звідси" - так не можна розмовляти з особою, яка тебе фінансує.
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16.08.2024 17:33 Відповісти
Читач Цензора друкує тут свою маячню завдяки армії яка воює - не так як йому хоцца .
Читач Цензора може перестати платити податки з яких фінансується армія , і невдовзі познайомиться з бурятами . !!
А ще - якщо читач Цензора такий спец у військовій справі , вважає себе розумнішим за людей з військовою освітою і знає як треба перемогти русню , то він може взяти автомат і показати як треба воювати на особистому прикладі . ! Якось так .!
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16.08.2024 19:21 Відповісти
Спец, чи не спец, йдеться саме про те що ми всі, як то кажуть, в одному човні, не варто розмовляти зверхнево та з презирством, пропонувати співрозмовнику затулити рота, бо Ви спец тощо. Маєте що сказати по суті - то кажить, а не затуляйте людям рота, які Вам чимось не догодили. Ми вже проходили це влітку 1941 року, коли армія, яку народ годував десятиріччямі, де так само специ надували щоки - здала народ та територію від Бреста до Волгограда. І всі робили вигляд, що так і треба, і за це нічого не було Жукову, Рокосовському та іншим великим спецам. Бачу, можемо павтарити.
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16.08.2024 19:45 Відповісти
Не варто шукати зраду - там де її нема , от що треба . !
У вас тутешніх зрадойобів - найменший успіх ЗСУ викликає вже мало не діарею . Наступ на Курську обл - зрада , це ж треба !! Бо - а он там на Покровськ , русня наступає відітє лі ! Я в шоці .
Ну наступає , і що ?? І наступатиме й далі , поки не впреться в міста ,, вам же ж пояснили . Так ніт не доходить ,, знов за своє - зрада і всьопрапало !!
Якщо ви тут дружно нитимете хіба від цього щось зміниться ? Русня відступить від Покровська чи шо ?
Таке враження що більша половина писак або мізки пропили , або працюють на русню . Вам аби загнати всю армію під Покровськ , і нехай русня там товче її , поки всю не витовче .
Так ми війну не виграємо . Кацапам треба робити боляче і - дуже боляче , постійно , і в таких місцях де вона нас не чекає . І не зважати на те що боляче робить нам і вона . Аж тоді щось зміниться . Поки кацапу не болить , а болить лише нам , він не вгомониться .
Ще раз кажу - не заважайте армії воювати , стуліть пельки , зав'яжіть язики вузлами чи засуньте їх собі в зад і сидіть мовчки . І не розводьте зраду на рівному місці . Не допомагайте кацапам вести інформвійну .
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16.08.2024 20:18 Відповісти
Уважніше будь ласка, Ви щось наплутали, або відповідали комусь іншому. Особисто я - люто підтримую Курську наступальну операцію, навіть за рахунок Донбасської оборонної. З Вами була суперечка щодо безглуздих міркувань про вплив рельєфу на хід бойових дій, та хибного розуміння природи так званих мясних штурмів. А стратегия в ЗСУ цілком правильна. Неправильні лише викладені Вамт міркування.
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16.08.2024 20:54 Відповісти
Курську область кацап вже не поверне, а ось шматочки Донецької області Україна відіб'є назад.
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16.08.2024 13:00 Відповісти
ЗСУ захопили менше 4% території курської області з райцентром на цілих 5000 мешканців і кількома десятками глухих сіл на 3 хати. А ти попробуй взяти 1,5 млн Донецьку агломерацію чи півмільйонний Луганськ чи Маріуполь розумнику. Думай що порівнюєш бо виглядаєш на клоуна, як Зе
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16.08.2024 13:42 Відповісти
ЗСУ захопило територію кацапа за 3 доби.

А 1.5 млн Донецьку агломерацію кацап бере вже 10-й рік.
Ну, ти й дегенерат Overko!
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20.08.2024 20:21 Відповісти
У мене багато варіантів в голові, звичайно можемо втратити всю Луганську і Донецьку облкасть. Але є надія, що наші відіб'ють атаку ворога і підуть самі в контрнаступ від Покровська. Не забувайте, що у кацапів все менше стає танків, САУ, систем ППО і снарядів... Не так багато в них м'яса(мобіків), якими вони лякали світ. Їм прийдеться оголити кордони впід Китаєм, але то їх проблеми. Тут, в Україні, кацапу дасть цицьки жаба.Але це їх вибір, вони цього хотіли, а в нас немає іншого вибору, як оборонятися і знищувати ворога.
Що стосується Курської народної республіки, то не так швидко кацапи зможуть відбити цю територію. Можливо і так, що якщо наші побудують фортифікації, то ворог на них і застряне, бо вся його армія тут, в Україні.
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16.08.2024 13:09 Відповісти
Ходили, без підготовки і під керівництвои чотирижди ухилянта і єрмачили. Новий контрнаступ думаю буде без них.
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16.08.2024 13:34 Відповісти
Людей де на це візьмеш?
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16.08.2024 13:50 Відповісти
Не все так просто. Без проведення черговоï хвилi мобiлiзацiï рашка нiчого не вiдiб'ϵ. Курська операцiя це майже примусове запрошення ïï робити. А мобiлiзацiя це чорний лебідь який буде негативно впливати на рашку.

Кринки рашка повернула? Авжеж. Через рiк нiчого вil них не залишив. Якщо також буде з курщиною, великою цiною так то непогано.
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16.08.2024 13:10 Відповісти
Не буде ніякої мобілізації. Якщо на Донбасі рухаються без неї, то там тим більш будуть.
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16.08.2024 13:16 Відповісти
Не розповсюджуйте кацапське IПСО про нескiнчений людський, та особливо фiнансово-мотивацiйний ресурс. Особливо що до останнього.
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16.08.2024 14:28 Відповісти
Не розповсюджуйте кацапське IПСО про нескiнчений людський, та особливо фiнансово-мотивацiйний ресурс. Особливо що до останнього.
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16.08.2024 14:29 Відповісти
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16.08.2024 12:52 Відповісти
Армия РФ находится в 6 километрах от Мирнограда, ситуация напряженно-стабильная, - ГВА Источник:
===================
Вибачаюсь. Яка наступна стадія напруження? Стабільно-просирена?
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16.08.2024 12:52 Відповісти
Впевнено-просрана.
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16.08.2024 18:07 Відповісти
Зате суджа наша (щоправда ненадовго)

І мохнатка і дрочілово наші. Бійся путін!

А Донбас - ну не вийшло (винні тільки США). Зате дивіться, російське село ***** - наше. І снагость
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16.08.2024 12:57 Відповісти
Ненадовго це тiльки якщо буде велика хвиля мобiлiзацiï в рашцi. Ще один чорний лебiдь для них i то буде дуже непогано. Та i як ненадовго? Кринки рiк тримались, а там було все набагато гiрше.
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16.08.2024 13:14 Відповісти
Надовго . Можеш заскрінити .
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16.08.2024 14:17 Відповісти
"Складна, але контрольована" вже не в моді.
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16.08.2024 13:13 Відповісти
Ну, на як краще та вичурніше об'їб@ти своїх людей, у них фантазії не вистачає.
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16.08.2024 18:11 Відповісти
Ох, вже ці квартально-циркові сценічні виверти! Може стабільно напружена? І з 2019 року.
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16.08.2024 13:17 Відповісти
СNN сказало что все войска переброшены в курскую область, кто же тогда наступает на донецком направлении?
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16.08.2024 14:31 Відповісти
"Влада Мирнограда закупила «зуби дракона» за 32 млн грн, але їх доставлять до міста лише до кінця грудня. Для розуміння: ЗС рф знаходяться за 5 км від міста, незабаром за нього почнуться бої."
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16.08.2024 14:42 Відповісти
Якраз кацапні і підкинуть у подарунок.
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16.08.2024 18:15 Відповісти
 
 