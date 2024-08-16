Армія РФ перебуває за 6 кілометрів від Мирнограда, ситуація напружено-стабільна, - МВА

Від Мирнограда в Донецькій області російські війська перебувають уже за 6 кілометрів, у місті ще залишаються люди, які відмовляються виїжджати.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода, про це повідомив виконувач обов’язків Мирноградської міської військової адміністрації Юрій Третяк.

Як зазначається, у Мирнограді залишаються приблизно 20 тисяч людей, з яких орієнтовно тисяча – це діти. За його словами, чимало жителів самі евакуюються, але є ті, хто відмовляється виїжджати.

"Ситуація напружено-стабільна. Але ворог потроху просувається. Зараз лінія бойового зіткнення – приблизно за шість кілометрів від міста Мирнограда. Люди виїжджають, але не так швидко, жваво, як хотілось би, як того потребує ситуація. В першу чергу ми намагаємося організувати евакуацію дітей і людей похилого віку, яким важко самим себе обслуговувати, в яких є проблеми з пересуванням. Багато людей виїжджають самі все ж таки. Тому що постійно чути вибухи, постійно артилерійські обстріли, чути навіть на околицях громади", – розповів Третяк.

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Крім того, людей у Покровську також умовляють виїжджати. Працівники військової міської адміністрації телефонують людям із закликами до евакуації, а також разом із поліцією та працівниками ДСНС обходять помешкання містян.

"Є люди, які відмовляються будь-що виїжджати… Їх небагато, але бувають такі випадки, коли батьки телефоном кажуть, що діти вже виїхали, а ми з’ясовуємо, що вони ще в громаді знаходяться", – розповів голова МВА.

За словами Третяка, усіх людей із Мирнограда планують вивезти до кінця серпня.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у прифронтових громадах Донеччини залишаються майже 2 тис. дітей.

Крім того, жителів прифронтових територій закликають уникати місць масового скупчення людей і без затримки йти до укриття в разі оголошення тривоги.

У місті Новогродівка в Донецькій області запровадили більш жорстку комендантську годину. Починаючи з 15 серпня, вона діятиме з 15 години дня до 11 години ранку.