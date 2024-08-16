Армія РФ перебуває за 6 кілометрів від Мирнограда, ситуація напружено-стабільна, - МВА
Від Мирнограда в Донецькій області російські війська перебувають уже за 6 кілометрів, у місті ще залишаються люди, які відмовляються виїжджати.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода, про це повідомив виконувач обов’язків Мирноградської міської військової адміністрації Юрій Третяк.
Як зазначається, у Мирнограді залишаються приблизно 20 тисяч людей, з яких орієнтовно тисяча – це діти. За його словами, чимало жителів самі евакуюються, але є ті, хто відмовляється виїжджати.
"Ситуація напружено-стабільна. Але ворог потроху просувається. Зараз лінія бойового зіткнення – приблизно за шість кілометрів від міста Мирнограда. Люди виїжджають, але не так швидко, жваво, як хотілось би, як того потребує ситуація. В першу чергу ми намагаємося організувати евакуацію дітей і людей похилого віку, яким важко самим себе обслуговувати, в яких є проблеми з пересуванням. Багато людей виїжджають самі все ж таки. Тому що постійно чути вибухи, постійно артилерійські обстріли, чути навіть на околицях громади", – розповів Третяк.
Крім того, людей у Покровську також умовляють виїжджати. Працівники військової міської адміністрації телефонують людям із закликами до евакуації, а також разом із поліцією та працівниками ДСНС обходять помешкання містян.
"Є люди, які відмовляються будь-що виїжджати… Їх небагато, але бувають такі випадки, коли батьки телефоном кажуть, що діти вже виїхали, а ми з’ясовуємо, що вони ще в громаді знаходяться", – розповів голова МВА.
За словами Третяка, усіх людей із Мирнограда планують вивезти до кінця серпня.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у прифронтових громадах Донеччини залишаються майже 2 тис. дітей.
Крім того, жителів прифронтових територій закликають уникати місць масового скупчення людей і без затримки йти до укриття в разі оголошення тривоги.
У місті Новогродівка в Донецькій області запровадили більш жорстку комендантську годину. Починаючи з 15 серпня, вона діятиме з 15 години дня до 11 години ранку.
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Покровськ - місто на Донеччині, що є воротами в сусідню Дніпропетровську область.
Росіяни рухаються до нього екстремально швидко.
За даними голови МВА, сили РФ перебувають на відстані близько 10 кілометрів від міста. Жителів закликаються евакуюватися.
Але, не дивлячись на зусилля *******, свобода слова в Україні залишилася.
Тому, крім переможних реляцій про Курськ та заспокійливих медитацій про Донецьк на Телешмарофоні та у зведеннях ГШ, є ще багато чого подивитись та почитати.
Чому ж так складно на покровському напрямку та чому ворог там все ще просувається?
Частина 1.
Звичайно, на фоні наступу в КурНР про це ніхто не забув. Як і за Торецьк, Часік та інші міста Донеччини.
Швидкість просування ворога від Авдіївки була зумовлена не тільки восьмимісячною перервою у допомозі з боку США, а ще й складною географією на цьому напрямку.
На ділянці Авдоса до Мирногорада існує ціла мережа річок, балок та низин, які щільно розташовані одна до одної. Це не дозволяє у повній мірі розгортатися тим, хто обороняється.
Така ситуація від Вугледара і аж до Дружківки по прямій.
Якщо не річка - то балка, якщо не балка - то низини біля 1-2 висот, не більше.
Для прикладу, візьмемо Харківщину та просування ворога там. Вони обрали ділянки між річками Харків, Сіверський Донець та Вовча.
Ось там ширина між річками дозволяє розгорнутися кільком дивізіям, не кажучи вже про підрозділи менше.
Очікувалося, що вони ще будуть намагатися вдарити між Осколом та Сіверським Донцем у тил нашого купʼянського гарнізону, але не змогли.
А там, якраз, ширина між річками така, що можна стратегічне угрупування (!!) розгорнути.
Це будо задля прикладу, як це впливає на ведення оборонних операцій. Повернімося до Донеччини.
Проблема #3. Це особливість заходу Донеччини - компактні промвузли - невеликі промислові містечка в оточенні мереж селищ у передмісті, а за/перед цим - пустоти.
До прикладу, між Новомихайлівкою (агломерація Марʼїнки) та Кураховим - 18 км пустоти.
Між Невельським (донецько-авдіівська агломерація) та Гірником - 14 км пустоти.
Між Очеретиним та Новогродівкою - тільки з десяток селищ та залізниця по прямій.
Між Очеретиним та трасою Покровськ-Констаха тільки 2 села та 4,5 км пустоти за Воздвиженкою.
Між Георгіївкою та Костянтинівкою - 10 км пустоти, між Костянтинівкою та Вугледаром - ще 15 км пустоти.
Тут і ворожого угрупування у 250-300 тисяч з трьох напрямків не потрібно, щоб це можна було захопити за кілька місяців.
А тепер до головного.
Зараз ворог переважно пройшов відносно "легкі" ділянки і вперся у Гродівку, Карлівку та річку Казенний Торець (прикриває трасу Покровськ-Констаха з півдня).
В окупантів залишилося пройти трикутники Невельське-Красногорівка-Гірник, Красногорівка-Георгіївка-Курахівка та величезний квадрат Костянтинівка-Георгіївка-Курахове-Успенівка.
А ще не забуваємо за Вугледар. Це наш правий фланг для всього курахівського-покровського напрямку.
Лівим флангом є Торецьк-Костянтинівка. Де ворог, щоправда, вже вперся у сам Торецьк, але в лобову.
Що ж може бути далі?
Як писав раніше, географія заходу Донеччини на цих напрямках - це компактні промвузли в оточенні пустот.
Пустоти ворог переважно пройшов, тепер він підбирається до боротьби за самі промвузли.
Вже тривають бої у забудові Гродівки та підходів до Торецька.
Надалі ворог буде вимушений атакувати в лобову Новогродівку та сам Торецьк (частково це вже почалося).
Далі там знаходяться Селідове, Гірник та Мирноград.
Казати, що ці вузли не укріплені може тільки той, хто взагалі ніяк не обізнаний із ситуацією.
Там очікуються пекельні бої.
Ворог відчуває серйозні проблеми в економіці, вигрібає старі снаряди по всьому авторитарному світу, вигрібає все, що може їздити з баз зберігання.
Окупант поставив дуже багато на цю операцію.
Я очікував, що бої за Новогродівку будуть вже навесні 2024, після захоплення Авдосу та швидкого просування від Очеретиного.
Цей песимізм не справдився, і бої за Новогродівку були відтерміновані щонайменше на 6-8 місяців.
Час грає саме на нас. Чим довше наші воїни утримують залишки того самого Невельського - села з площею менше 1 кв. км., тим більше часу є на підготовку далі.
До речі, за оборону Невельського слід давати окремі іменні нагороди. Бо село з фактичними розмірами 950 на 750 метрів (!!!!) утримується вже понад 1,5 роки з моменту, коли поруч почала проходити ЛБЗ.
https://t.me/myro_shnykov/5969
Частина 2. Перспективи.
А тепер уявіть Новогродівку з трьома шахтами в різних частинах міста та залізницею посередині. З щільною багатоповерховою забудовою.
Це вже гратиме на нас. Бо промка - це завжди промка. Тримати можна довго.
Поруч з Новогродівкою - Селидове. Та сама історія, тільки в ще більших масштабах.
І все це ворогу потрібно захопити, тільки щоб з півдня підібратися до Покровська та Мирнограда.
А далі від Селидового - Українськ та Гірник - ще два невеликих шахтарських міста із сумарним населенням до повномасштабного вторгнення у ~25 тисяч чоловік.
Далі - Курахове - ще ~20 тис населеня до 2022 року. І величезна промка вже непрацюючої Курахівської ТЕС.
Я мовчу, що сам Покровськ з Мирноградом (включно з передмістями) - це 100 тисяч населення. Це приблизно як Бахмут та Авдос разом узяті.
Зараз ворог тільки зайшов у Гродівку - немаленьке смт, яке йому доводиться також штурмувати у лобову.
А тепер згадайте бої за Авдос та Бахмут - скільки вони тривали та які сили задіяв ворог (ну і ми також).
Ворогу треба відкриту мобілізацію оголошувати, а також закупитися в ірані та кндр ще на кілька мільйонів снарядів, щоб захопити цю агломерацію.
Покровськ лежить у стратегічний площині та матиме вплив на перебіг всієї війни.
Тому вірогідність його захоплення - 50/50, а можливі ресурси ворога для цього - щонайменше 350-400 тисяч угрупування та 6-7 млн снарядів.
Так, коли ворог стоїть у 10 км від міста - це щонайменше неприємно та загоняє у помиральну яму.
Але треба знати, як з цим жити, боротися та яку відсіч давати.
Впевнений, що наші воїни дадуть таку відсіч, якої ворог ще не бачив.
Але для цього нам потрібно бути єдними та максимально допомагати війську.
Без цих факторів шансів набагато менше.
Ну і треба дати кожному з нас внутрішній бан на споживання інформації від ворожих пропагандонів. А за поширення російських нарративів - потрібна щільна роботи від СБУ, бо кількість корисних ідіотів та ворожої агентури все ще дуже висока.
Впевнений, що все буде Україна та ворога вдасться у підсумку зупинити ще до західних кордонів Донеччини.
Треба вірити у наше військо!💪
- два вузьких щупальця -
Ну якщо воєнкор не такий , тримайте допис військового який воює на тому напрямку , і який приблизно такої ж думки - треба відходити до підготовлених ліній оборони біля міст . .
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Ну тоді мені більше нема чого сказати ..
То чому ви кажете це мені - Ви навіть не розумієте, що немає жодних "штурмів піхотою"))
А читачам Цензора ***** пхати свого носа у військові справи , вчити армію - як їй воювати і розводити зраду на рівному місці .! Так зрозуміло .?
Читач Цензора може перестати платити податки з яких фінансується армія , і невдовзі познайомиться з бурятами . !!
А ще - якщо читач Цензора такий спец у військовій справі , вважає себе розумнішим за людей з військовою освітою і знає як треба перемогти русню , то він може взяти автомат і показати як треба воювати на особистому прикладі . ! Якось так .!
У вас тутешніх зрадойобів - найменший успіх ЗСУ викликає вже мало не діарею . Наступ на Курську обл - зрада , це ж треба !! Бо - а он там на Покровськ , русня наступає відітє лі ! Я в шоці .
Ну наступає , і що ?? І наступатиме й далі , поки не впреться в міста ,, вам же ж пояснили . Так ніт не доходить ,, знов за своє - зрада і всьопрапало !!
Якщо ви тут дружно нитимете хіба від цього щось зміниться ? Русня відступить від Покровська чи шо ?
Таке враження що більша половина писак або мізки пропили , або працюють на русню . Вам аби загнати всю армію під Покровськ , і нехай русня там товче її , поки всю не витовче .
Так ми війну не виграємо . Кацапам треба робити боляче і - дуже боляче , постійно , і в таких місцях де вона нас не чекає . І не зважати на те що боляче робить нам і вона . Аж тоді щось зміниться . Поки кацапу не болить , а болить лише нам , він не вгомониться .
Ще раз кажу - не заважайте армії воювати , стуліть пельки , зав'яжіть язики вузлами чи засуньте їх собі в зад і сидіть мовчки . І не розводьте зраду на рівному місці . Не допомагайте кацапам вести інформвійну .
А 1.5 млн Донецьку агломерацію кацап бере вже 10-й рік.
Ну, ти й дегенерат Overko!
Що стосується Курської народної республіки, то не так швидко кацапи зможуть відбити цю територію. Можливо і так, що якщо наші побудують фортифікації, то ворог на них і застряне, бо вся його армія тут, в Україні.
Кринки рашка повернула? Авжеж. Через рiк нiчого вil них не залишив. Якщо також буде з курщиною, великою цiною так то непогано.
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Вибачаюсь. Яка наступна стадія напруження? Стабільно-просирена?
І мохнатка і дрочілово наші. Бійся путін!
А Донбас - ну не вийшло (винні тільки США). Зате дивіться, російське село ***** - наше. І снагость