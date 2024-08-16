Армия РФ находится в 6 километрах от Мирнограда, ситуация напряженно-стабильная, - ГВА

От Мирнограда в Донецкой области российские войска находятся уже в 6 километрах, в городе еще остаются люди, которые отказываются выезжать.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, об этом сообщил исполняющий обязанности Мирноградской городской военной администрации Юрий Третьяк.

Как отмечается, в Мирнограде остаются примерно 20 тысяч человек, из которых ориентировочно тысяча - это дети. По его словам, многие жители сами эвакуируются, но есть те, кто отказывается выезжать.

"Ситуация напряженно-стабильная. Но враг понемногу продвигается. Сейчас линия боевого столкновения - примерно в шести километрах от города Мирнограда. Люди выезжают, но не так быстро, живо, как хотелось бы, как того требует ситуация. В первую очередь мы стараемся организовать эвакуацию детей и пожилых людей, которым трудно самим себя обслуживать, у которых есть проблемы с передвижением. Многие люди выезжают сами все же. Потому что постоянно слышны взрывы, постоянно артиллерийские обстрелы, слышно даже на окраинах громады", - рассказал Третьяк.

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Кроме того, людей в Покровске также уговаривают выезжать. Работники военной городской администрации звонят людям с призывами к эвакуации, а также вместе с полицией и работниками ГСЧС обходят дома горожан.

"Есть люди, которые отказываются во что бы то ни стало выезжать... Их немного, но бывают такие случаи, когда родители по телефону говорят, что дети уже выехали, а мы выясняем, что они еще в громаде находятся", - рассказал глава ГВА.

По словам Третьяка, всех людей из Мирнограда планируют вывезти до конца августа.

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Напомним, ранее сообщалось, что в прифронтовых громадах Донетчины остаются почти 2 тыс. детей.

Кроме того, жителей прифронтовых территорий призывают избегать мест массового скопления людей и без задержки идти в укрытие в случае объявления тревоги.

В городе Новогродовка в Донецкой области ввели более жесткий комендантский час. Начиная с 15 августа, он будет действовать с 15 часов дня до 11 часов утра.