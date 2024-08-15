Враг быстро приближается к окрестностям Покровска. Продолжается эвакуация населения - ГВА

Российские войска почти вплотную подошли к Покровску Донецкой области - более 10 км от окраин города. Жителей призвали покинуть город.

Об этом заявил начальник Покровской ГВА Сергей Добряк, информирует Цензор.НЕТ.

Видим, что сегодня враг почти подошел вплотную к нашей громаде, к городу Покровск. Лишь немного более 10 километров от окраин города Покровск. Мы видим, что за все те обстрелы, которые были по нашей громаде и городу, враг цинично бьет или критическую инфраструктуру, или частную, или жилую. Гибнут люди", - подчеркнул он.

Глава ГВА призвал гражданское население немедленно эвакуироваться из города. Особенно это касается семей с детьми и пожилых людей.

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Как эвакуироваться?

Для эвакуации и других вопросов необходимо обратиться по горячей линии:

эвакуация и гуманитарная помощь: 0-800-408-911;

получение выплат при эвакуации: 066-285-62-90;

эвакуация тяжело больных и лиц с инвалидностью: 0-800-332-614;

Круглосуточная горячая линия:

0-800-500-121;

073-050-01-21.

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