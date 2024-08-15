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Новости Война
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Враг быстро приближается к окрестностям Покровска. Продолжается эвакуация населения - ГВА

В Покровську цивільних закликали евакуюватися на тлі просування армії РФ

Российские войска почти вплотную подошли к Покровску Донецкой области - более 10 км от окраин города. Жителей призвали покинуть город.

Об этом заявил начальник Покровской ГВА Сергей Добряк, информирует Цензор.НЕТ.

Видим, что сегодня враг почти подошел вплотную к нашей громаде, к городу Покровск. Лишь немного более 10 километров от окраин города Покровск. Мы видим, что за все те обстрелы, которые были по нашей громаде и городу, враг цинично бьет или критическую инфраструктуру, или частную, или жилую. Гибнут люди", - подчеркнул он.

Глава ГВА призвал гражданское население немедленно эвакуироваться из города. Особенно это касается семей с детьми и пожилых людей.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Приоритетом россиян является захват Покровска и Мирнограда в Донецкой области. Обстановка очень сложная, - ОВА

Как эвакуироваться?

Для эвакуации и других вопросов необходимо обратиться по горячей линии:

  • эвакуация и гуманитарная помощь: 0-800-408-911;
  • получение выплат при эвакуации: 066-285-62-90;
  • эвакуация тяжело больных и лиц с инвалидностью: 0-800-332-614;

Круглосуточная горячая линия:

  • 0-800-500-121;
  • 073-050-01-21.

Читайте также: Пока Киев имеет успехи на Курщине, россияне постепенно оккупируют Донецкую область, - Politico

Автор: 

эвакуация (2067) Донецкая область (9545) Покровск (581)


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Топ комментарии
+19
зате ми в курську наступаєм.....
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15.08.2024 15:31
+15
та, наступаєм, то таке.
верешук, вже погнала туди гуманітарку.
ми, вже, кацапів годуємо.
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15.08.2024 15:36
+12
Давно годуємо. 10к гривень в місяць на одного вбивцю і 3к в місяць на пенсіонера-громадянина потужної держави Україна.
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15.08.2024 15:37
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зате ми в курську наступаєм.....
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15.08.2024 15:31 Ответить
та, наступаєм, то таке.
верешук, вже погнала туди гуманітарку.
ми, вже, кацапів годуємо.
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15.08.2024 15:36 Ответить
Давно годуємо. 10к гривень в місяць на одного вбивцю і 3к в місяць на пенсіонера-громадянина потужної держави Україна.
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15.08.2024 15:37 Ответить
До речі. Хтось перевіряв, як тих полонених насправді годують ?
Цих раша-свиней не шкода - але наші зелені гниди точно крадуть і на цьому.
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15.08.2024 16:10 Ответить
Ця **** їм на початку війни колони з хавчиком кожен день гнала,нібито для цивільних українців
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15.08.2024 16:31 Ответить
Не "зате", а "тому"
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15.08.2024 15:36 Ответить
До курська було щось інше? (при Сирському).
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15.08.2024 15:38 Ответить
А ви не стежите за подіями на фронтах України? Як вважаєте, що там відбувається?
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15.08.2024 15:49 Ответить
Там відбувається Війна.
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15.08.2024 16:05 Ответить
Хто виграє?
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15.08.2024 16:22 Ответить
Буде не виграш, а Перемога. Як думаєш, чия?
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15.08.2024 16:27 Ответить
Я не про "буде", я про зараз. Зараз хто перемагає?
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15.08.2024 17:09 Ответить
У орков армия негибкая и будет еще определенное время переть по инерции если ВСУ не устроят им очередной сюрприз.
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15.08.2024 15:58 Ответить
Віддати наказ піти в атаку і відсунути ворога від Покровська на 50км!
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15.08.2024 15:34 Ответить
https://x.com/ObolonJunta Хунтянин пересічний

https://x.com/hashtag/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D1%81?src=hashtag_click #Донбас

Лінія фронту:

до Покровська ~ 11,3 км

до Мирнограду ~ 6,1 км

до Новогродівки ~ 2,3 км

до Селидово ~ 6,1 км
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15.08.2024 15:35 Ответить
Та не може бути, ворог же ж всі війська перекинув у курську область.
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15.08.2024 15:37 Ответить
на жаль, ворог не такий дурний як би хотілось. Ваньок писав, що з Харківщини і Запоріжжя зняли чмобіків. На Донеччині без змін зі сторони кацапів.

А з нашої сторони - ще більше зменшився бк-підвіз для бійців на донеччині (це слова одного з віповідальних за напрямок)
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15.08.2024 15:55 Ответить
Та тьфу на той Покровськ. Зате в Курській області узяли село Задуп'є.
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15.08.2024 15:42 Ответить
не Задуб'є, а Гадюкіно!
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15.08.2024 16:32 Ответить
Пять бригад вештаются по курской области в поисках "голодных ртов" для откорма.
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15.08.2024 15:43 Ответить
Правильно и делают а то все стратегами стали,это называется ассиметрический ответ и жаль что это не сделали прошлым летом вместо кровавого контрнаступления на Токмак.
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15.08.2024 16:00 Ответить
ну і що ми будемо робити з курськими ***нями?
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16.08.2024 01:30 Ответить
Для начала отключим зомбоящики а основной массе до лампочки кто ими руководит в общем тяжелый народец.
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16.08.2024 06:45 Ответить
Ну хочь встигли клумби квітами засадити?
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15.08.2024 15:44 Ответить
Ждуни вже бігають містом, придивляючись собі речі покинуті хазяями, скуповують за безцінь меблі та техніку виїжджаючих, прораховують собі нові виплати від рф
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15.08.2024 15:46 Ответить
Вы их видели или фантазируете?
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15.08.2024 15:48 Ответить
В моїх знайомих скупили УСЕ за безцінь та ще й фантазували про великі зп ,які їм стануть платити "асвабадітєлі"
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15.08.2024 16:23 Ответить
А ты шо ничего не продал?
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15.08.2024 16:59 Ответить
Какой дурак будет покупать, когда завтра ему все бесплатно достанется
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15.08.2024 17:30 Ответить
Якому ідіоту прийшла мисля кинути кращі бригади на Курвську область?
А тупа скотобаза тому ще й радіє.
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15.08.2024 15:51 Ответить
клоуну
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15.08.2024 15:55 Ответить
Дерьмаку, токмо волею х-ла.
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15.08.2024 16:08 Ответить
Їх би мали зустріти щільним вогнем ще на кордоні.
За таку підставу д'Єрьмака за яйця на червоній площі повісять.
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15.08.2024 18:10 Ответить
Не каждому дано понять ,. Что понял я , устав от драки ,. Чем больше узнаешь людей ,. Тем больше нравятся собаки !
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15.08.2024 18:26 Ответить
д'Єрьмак мав злити всі місця атак і зосередження.
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15.08.2024 18:52 Ответить
То був наказ з Центру!
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15.08.2024 17:18 Ответить
Курськ теж треба звільняти, а це буде неможливим, якщо вигнати кацапів за кордони 2014 р.
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15.08.2024 16:05 Ответить
А чому та все це "смерюче воїнство",яке скигле з приводу Курська,не піде на захист Торецька чи Селідово?
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15.08.2024 16:10 Ответить
Там ускореними темпами саджають клумби з розами?
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15.08.2024 16:16 Ответить
Похоже на договорняк,а Курск будет разменян на ЗАЭС и Зап. обл.Чтобы никто не догадался,что сдали остаток Донбасса.
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15.08.2024 16:33 Ответить
до Курчатовської АЕС, ще ой як далеко.

Вже не дійти ВСУ.
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15.08.2024 16:40 Ответить
А до чого тут КурАЕС, якщо вона вже під "стволкою", навіщо її займати?
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15.08.2024 16:54 Ответить
Самогубець може віддати стріляти в АЕС.
Хто ж це ?
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15.08.2024 17:48 Ответить
Залишками Донбаса орки не задовольняться. Тим більше вони тепер типу ображені за курськ.
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15.08.2024 17:16 Ответить
Не бачу ніякого сенсу боронити Донецьку область. Краще додавити Курськ, взяти Курчатов та АЕС. Потім обміняємо у пуйла на кордони 91 року включно з ЛНР-ДНР та Кримом.
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15.08.2024 16:45 Ответить
Зараз треба половину поліції, всю НГУ і тиловиків кинути у прорив. Це буде десь більше 300 тис. піхоти. Кацапам таку массу ніколи не зупинити. Курськ, Білгород та Брянськ будуть наши.
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15.08.2024 16:50 Ответить
А еще кондукторов и особенно кондукторш)))
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15.08.2024 18:29 Ответить
Не вгадали і Ви і . Немає кращого підрозділу на сьогодні, як "95 квартал". Чого тільки "Лисий" вартує. А Юзік і "тамбовський вовк". А за ними підуть, точніше побіжать, ті, що збирали цілі тисячні зали на концерти і ржали, ржали і підтримували "Термос", "********* палочки" та "синйор Голодомор".
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15.08.2024 21:02 Ответить
шось не видно активної роботи "атакмсів" по зосередженням кацапського війська на Донбасі..
ніби ж президенту дермаку США цього не заборонили на території України?...
чи кацапи наступають по одному, але на це немає патронів для ЗСУ в Офісі Прездобола?..
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15.08.2024 17:01 Ответить
А адміністрація Покровська й досі продовжує висажувати квіти, як ще з місяць тому було відео?
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15.08.2024 17:14 Ответить
Ні, цими днями списують гроші на пофарбовані будинки, розмітки на дорогах і чистку ліньовок. Деякі списують мільйони на ямковий ремронт, не з пустими ж валізми бігти до Європи.
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15.08.2024 21:04 Ответить
Мародере зебільний,ти встиг висадити. квіточки і за асфальтувати дороги?Підар дерьмаківський,щоб ти здох.
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15.08.2024 18:29 Ответить
 
 