Враг быстро приближается к окрестностям Покровска. Продолжается эвакуация населения - ГВА
Российские войска почти вплотную подошли к Покровску Донецкой области - более 10 км от окраин города. Жителей призвали покинуть город.
Об этом заявил начальник Покровской ГВА Сергей Добряк, информирует Цензор.НЕТ.
Видим, что сегодня враг почти подошел вплотную к нашей громаде, к городу Покровск. Лишь немного более 10 километров от окраин города Покровск. Мы видим, что за все те обстрелы, которые были по нашей громаде и городу, враг цинично бьет или критическую инфраструктуру, или частную, или жилую. Гибнут люди", - подчеркнул он.
Глава ГВА призвал гражданское население немедленно эвакуироваться из города. Особенно это касается семей с детьми и пожилых людей.
Как эвакуироваться?
Для эвакуации и других вопросов необходимо обратиться по горячей линии:
- эвакуация и гуманитарная помощь: 0-800-408-911;
- получение выплат при эвакуации: 066-285-62-90;
- эвакуация тяжело больных и лиц с инвалидностью: 0-800-332-614;
Круглосуточная горячая линия:
- 0-800-500-121;
- 073-050-01-21.
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верешук, вже погнала туди гуманітарку.
ми, вже, кацапів годуємо.
Цих раша-свиней не шкода - але наші зелені гниди точно крадуть і на цьому.
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Лінія фронту:
до Покровська ~ 11,3 км
до Мирнограду ~ 6,1 км
до Новогродівки ~ 2,3 км
до Селидово ~ 6,1 км
А з нашої сторони - ще більше зменшився бк-підвіз для бійців на донеччині (це слова одного з віповідальних за напрямок)
А тупа скотобаза тому ще й радіє.
За таку підставу д'Єрьмака за яйця на червоній площі повісять.
Вже не дійти ВСУ.
Хто ж це ?
ніби ж президенту дермаку США цього не заборонили на території України?...
чи кацапи наступають по одному, але на це немає патронів для ЗСУ в Офісі Прездобола?..