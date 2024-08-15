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Новини Війна
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Ворог швидко наближається до околиць Покровська. Триває евакуація населення, - МВА

В Покровську цивільних закликали евакуюватися на тлі просування армії РФ

Російські війська майже впритул підійшли до Покровська Донецької області - понад 10 км від околиць міста. Жителів закликали покинути місто.

Про це заявив начальник Покровської МВА Сергій Добряк, інформує Цензор.НЕТ.

Бачимо, що сьогодні ворог майже підійшов в притул до нашої громади, до міста Покровськ. Лише трішки понад 10 кілометрів від околиць міста Покровськ. Ми бачимо, що за всі ті обстріли, які були по нашій громаді та місту, ворог цинічно б'є або критичну інфраструктуру, або приватну, чи житлову. Гинуть люди", - наголосив він.

Голова МВА закликав цивільне населення негайно евакуюватися з міста. Особливо це стосується сімей з дітьми та людей похилого віку.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Пріоритетом росіян є захоплення Покровська та Мирнограда на Донеччині. Обстановка дуже складна, - ОВА

Як евакуюватись?

Для евакуації та інших питань необхідно звернутись за гарячою лінією:

  • евакуація та гуманітарна допомога: 0-800-408-911;
  • отримання виплат при евакуації: 066-285-62-90;
  • евакуація тяжко хворих та осіб з інвалідністю: 0-800-332-614;

Цілодобова гаряча лінія:

  • 0-800-500-121;
  • 073-050-01-21.

Читайте також: Поки Київ має успіхи на Курщині, росіяни поступово окуповують Донеччину, - Politico

Автор: 

евакуація (2307) Донецька область (8368) Покровськ (614)


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Топ коментарі
+19
зате ми в курську наступаєм.....
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15.08.2024 15:31
+15
та, наступаєм, то таке.
верешук, вже погнала туди гуманітарку.
ми, вже, кацапів годуємо.
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15.08.2024 15:36
+12
Давно годуємо. 10к гривень в місяць на одного вбивцю і 3к в місяць на пенсіонера-громадянина потужної держави Україна.
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15.08.2024 15:37
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зате ми в курську наступаєм.....
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15.08.2024 15:31 Відповісти
та, наступаєм, то таке.
верешук, вже погнала туди гуманітарку.
ми, вже, кацапів годуємо.
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15.08.2024 15:36 Відповісти
Давно годуємо. 10к гривень в місяць на одного вбивцю і 3к в місяць на пенсіонера-громадянина потужної держави Україна.
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15.08.2024 15:37 Відповісти
До речі. Хтось перевіряв, як тих полонених насправді годують ?
Цих раша-свиней не шкода - але наші зелені гниди точно крадуть і на цьому.
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15.08.2024 16:10 Відповісти
Ця **** їм на початку війни колони з хавчиком кожен день гнала,нібито для цивільних українців
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15.08.2024 16:31 Відповісти
Не "зате", а "тому"
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15.08.2024 15:36 Відповісти
До курська було щось інше? (при Сирському).
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15.08.2024 15:38 Відповісти
А ви не стежите за подіями на фронтах України? Як вважаєте, що там відбувається?
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15.08.2024 15:49 Відповісти
Там відбувається Війна.
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15.08.2024 16:05 Відповісти
Хто виграє?
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15.08.2024 16:22 Відповісти
Буде не виграш, а Перемога. Як думаєш, чия?
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15.08.2024 16:27 Відповісти
Я не про "буде", я про зараз. Зараз хто перемагає?
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15.08.2024 17:09 Відповісти
У орков армия негибкая и будет еще определенное время переть по инерции если ВСУ не устроят им очередной сюрприз.
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15.08.2024 15:58 Відповісти
Віддати наказ піти в атаку і відсунути ворога від Покровська на 50км!
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15.08.2024 15:34 Відповісти
https://x.com/ObolonJunta Хунтянин пересічний

https://x.com/hashtag/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D1%81?src=hashtag_click #Донбас

Лінія фронту:

до Покровська ~ 11,3 км

до Мирнограду ~ 6,1 км

до Новогродівки ~ 2,3 км

до Селидово ~ 6,1 км
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15.08.2024 15:35 Відповісти
Та не може бути, ворог же ж всі війська перекинув у курську область.
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15.08.2024 15:37 Відповісти
на жаль, ворог не такий дурний як би хотілось. Ваньок писав, що з Харківщини і Запоріжжя зняли чмобіків. На Донеччині без змін зі сторони кацапів.

А з нашої сторони - ще більше зменшився бк-підвіз для бійців на донеччині (це слова одного з віповідальних за напрямок)
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15.08.2024 15:55 Відповісти
Та тьфу на той Покровськ. Зате в Курській області узяли село Задуп'є.
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15.08.2024 15:42 Відповісти
не Задуб'є, а Гадюкіно!
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15.08.2024 16:32 Відповісти
Пять бригад вештаются по курской области в поисках "голодных ртов" для откорма.
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15.08.2024 15:43 Відповісти
Правильно и делают а то все стратегами стали,это называется ассиметрический ответ и жаль что это не сделали прошлым летом вместо кровавого контрнаступления на Токмак.
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15.08.2024 16:00 Відповісти
ну і що ми будемо робити з курськими ***нями?
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16.08.2024 01:30 Відповісти
Для начала отключим зомбоящики а основной массе до лампочки кто ими руководит в общем тяжелый народец.
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16.08.2024 06:45 Відповісти
Ну хочь встигли клумби квітами засадити?
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15.08.2024 15:44 Відповісти
Ждуни вже бігають містом, придивляючись собі речі покинуті хазяями, скуповують за безцінь меблі та техніку виїжджаючих, прораховують собі нові виплати від рф
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15.08.2024 15:46 Відповісти
Вы их видели или фантазируете?
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15.08.2024 15:48 Відповісти
В моїх знайомих скупили УСЕ за безцінь та ще й фантазували про великі зп ,які їм стануть платити "асвабадітєлі"
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15.08.2024 16:23 Відповісти
А ты шо ничего не продал?
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15.08.2024 16:59 Відповісти
Какой дурак будет покупать, когда завтра ему все бесплатно достанется
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15.08.2024 17:30 Відповісти
Якому ідіоту прийшла мисля кинути кращі бригади на Курвську область?
А тупа скотобаза тому ще й радіє.
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15.08.2024 15:51 Відповісти
клоуну
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15.08.2024 15:55 Відповісти
Дерьмаку, токмо волею х-ла.
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15.08.2024 16:08 Відповісти
Їх би мали зустріти щільним вогнем ще на кордоні.
За таку підставу д'Єрьмака за яйця на червоній площі повісять.
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15.08.2024 18:10 Відповісти
Не каждому дано понять ,. Что понял я , устав от драки ,. Чем больше узнаешь людей ,. Тем больше нравятся собаки !
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15.08.2024 18:26 Відповісти
д'Єрьмак мав злити всі місця атак і зосередження.
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15.08.2024 18:52 Відповісти
То був наказ з Центру!
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15.08.2024 17:18 Відповісти
Курськ теж треба звільняти, а це буде неможливим, якщо вигнати кацапів за кордони 2014 р.
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15.08.2024 16:05 Відповісти
А чому та все це "смерюче воїнство",яке скигле з приводу Курська,не піде на захист Торецька чи Селідово?
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15.08.2024 16:10 Відповісти
Там ускореними темпами саджають клумби з розами?
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15.08.2024 16:16 Відповісти
Похоже на договорняк,а Курск будет разменян на ЗАЭС и Зап. обл.Чтобы никто не догадался,что сдали остаток Донбасса.
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15.08.2024 16:33 Відповісти
до Курчатовської АЕС, ще ой як далеко.

Вже не дійти ВСУ.
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15.08.2024 16:40 Відповісти
А до чого тут КурАЕС, якщо вона вже під "стволкою", навіщо її займати?
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15.08.2024 16:54 Відповісти
Самогубець може віддати стріляти в АЕС.
Хто ж це ?
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15.08.2024 17:48 Відповісти
Залишками Донбаса орки не задовольняться. Тим більше вони тепер типу ображені за курськ.
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15.08.2024 17:16 Відповісти
Не бачу ніякого сенсу боронити Донецьку область. Краще додавити Курськ, взяти Курчатов та АЕС. Потім обміняємо у пуйла на кордони 91 року включно з ЛНР-ДНР та Кримом.
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15.08.2024 16:45 Відповісти
Зараз треба половину поліції, всю НГУ і тиловиків кинути у прорив. Це буде десь більше 300 тис. піхоти. Кацапам таку массу ніколи не зупинити. Курськ, Білгород та Брянськ будуть наши.
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15.08.2024 16:50 Відповісти
А еще кондукторов и особенно кондукторш)))
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15.08.2024 18:29 Відповісти
Не вгадали і Ви і . Немає кращого підрозділу на сьогодні, як "95 квартал". Чого тільки "Лисий" вартує. А Юзік і "тамбовський вовк". А за ними підуть, точніше побіжать, ті, що збирали цілі тисячні зали на концерти і ржали, ржали і підтримували "Термос", "********* палочки" та "синйор Голодомор".
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15.08.2024 21:02 Відповісти
шось не видно активної роботи "атакмсів" по зосередженням кацапського війська на Донбасі..
ніби ж президенту дермаку США цього не заборонили на території України?...
чи кацапи наступають по одному, але на це немає патронів для ЗСУ в Офісі Прездобола?..
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15.08.2024 17:01 Відповісти
А адміністрація Покровська й досі продовжує висажувати квіти, як ще з місяць тому було відео?
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15.08.2024 17:14 Відповісти
Ні, цими днями списують гроші на пофарбовані будинки, розмітки на дорогах і чистку ліньовок. Деякі списують мільйони на ямковий ремронт, не з пустими ж валізми бігти до Європи.
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15.08.2024 21:04 Відповісти
Мародере зебільний,ти встиг висадити. квіточки і за асфальтувати дороги?Підар дерьмаківський,щоб ти здох.
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15.08.2024 18:29 Відповісти
 
 