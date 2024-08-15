Ворог швидко наближається до околиць Покровська. Триває евакуація населення, - МВА
Російські війська майже впритул підійшли до Покровська Донецької області - понад 10 км від околиць міста. Жителів закликали покинути місто.
Про це заявив начальник Покровської МВА Сергій Добряк, інформує Цензор.НЕТ.
Бачимо, що сьогодні ворог майже підійшов в притул до нашої громади, до міста Покровськ. Лише трішки понад 10 кілометрів від околиць міста Покровськ. Ми бачимо, що за всі ті обстріли, які були по нашій громаді та місту, ворог цинічно б'є або критичну інфраструктуру, або приватну, чи житлову. Гинуть люди", - наголосив він.
Голова МВА закликав цивільне населення негайно евакуюватися з міста. Особливо це стосується сімей з дітьми та людей похилого віку.
Як евакуюватись?
Для евакуації та інших питань необхідно звернутись за гарячою лінією:
- евакуація та гуманітарна допомога: 0-800-408-911;
- отримання виплат при евакуації: 066-285-62-90;
- евакуація тяжко хворих та осіб з інвалідністю: 0-800-332-614;
Цілодобова гаряча лінія:
- 0-800-500-121;
- 073-050-01-21.
Будь ласка, зачекайте...
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верешук, вже погнала туди гуманітарку.
ми, вже, кацапів годуємо.
Цих раша-свиней не шкода - але наші зелені гниди точно крадуть і на цьому.
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Лінія фронту:
до Покровська ~ 11,3 км
до Мирнограду ~ 6,1 км
до Новогродівки ~ 2,3 км
до Селидово ~ 6,1 км
А з нашої сторони - ще більше зменшився бк-підвіз для бійців на донеччині (це слова одного з віповідальних за напрямок)
А тупа скотобаза тому ще й радіє.
За таку підставу д'Єрьмака за яйця на червоній площі повісять.
Вже не дійти ВСУ.
Хто ж це ?
ніби ж президенту дермаку США цього не заборонили на території України?...
чи кацапи наступають по одному, але на це немає патронів для ЗСУ в Офісі Прездобола?..