УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10548 відвідувачів онлайн
Новини Війна
1 033 1

У Новогродівці на Донеччині продовжили комендантську годину, вона триватиме 20 годин

У Новогродівці на Донеччині продовжили комендантську годину, вона триватиме 20 годин

У місті Новогродівка, що в Донецькій області, запроваджують більш жорстку комендантську годину. Починаючи з 15 серпня, вона діятиме з 15 години дня до 11 години ранку.

Про це повідомив начальник відділу цивільного захисту Донецької ОДА Сергій Гончаров, пише "Суспільне Донбас", повідомляє Цензор.НЕТ.

Через безпекову ситуацію у місті Новогродівка закривають усі магазини та ринки. У місті також запроваджують більш жорстку комендантську годину.

"З 15 серпня на території міста у звʼязку з активізацією бойових дій і підвищення загрози для населення, на території міста буде запроваджено комендантську годину з 15 години дня до 11 години ранку. Упродовж дня, усього 4 години, населення матиме змогу пересуватися по території міста", - сказав Гончаров.

За словами посадовця, заборона на роботу ринків та магазинів діятиме цілодобово.

Крім цього, у місті запроваджують нові правила в'їзду. За словами Гончарова, заїхати в місто зможуть тільки люди, які мають відповідну прописку.

Читайте також: На Харківщині посилюють комендантську годину

Як розповів посадовець, станом на 8 серпня у Новогродівці лишалося 6,5 тис. людей. Проте триває активна евакуація, щодня з міста виїжджає близько 100-150 людей.

Читайте також: На Донеччині діятимуть 2 графіки комендантської години: залежить від відстані до фронту

 

 

Автор: 

комендантська година (264) Донецька область (8357)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Хм... Печально, с другой стороны, моя бабуля в деревне в магазин ходит раз в неделю.
показати весь коментар
13.08.2024 19:42 Відповісти
 
 