На Донеччині діятимуть 2 графіки комендантської години: залежить від відстані до фронту

З 12 серпня на Донеччині почнуть діяти нові правила комендантської години. Відповідне розпорядження підписав сьогодні на виконання директиви Командувача оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Комендантська година на Донеччині начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Графіки комендантської години на Донеччині

Залежно від відстані до фронту, на територіях будуть діяти два графіки комендантської години:

у населених пунктах, віддалених від лінії фронту більше, ніж на 10 кілометрів, — з 21:00 до 05:00;

у населених пунктах, розташованих від лінії фронту менше, ніж на 10 кілометрів, — з 17:00 до 09:00.

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Довга комендантська година встановлена, зокрема, у містах Вугледар, Гірник, Красногорівка, Мирноград, Новогродівка, Селидове, Українськ, Сіверськ, Часів Яр, Торецьк.

"Закликаю всіх, хто досі залишається на Донеччині, дотримуватися комендантської години та уникати масових скупчень людей. Але найкращий вихід — евакуюватися до більш безпечних регіонів України!", - звернувся Філашкін до мешканців Донеччини.

Повний список населених пунктів із довгою комендантською годиною — за посиланням