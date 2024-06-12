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Новини
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На Буковині через загрозу проникнення диверсійних груп збільшили комендантську годину за межами населених пунктів

Комендантська година на Буковині -

Через загрозу проникнення диверсійних груп у Чернівецькій області збільшили комендантську годину за межами населених пунктів. Тепер вона починатиметься з 23:00 і триватиме до 04:00. У містах і селах та на дорогах комендантська година залишається така, як було до цього – від 00:00 до 04:00.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в Чернівецькій ОВА в середу, 12 червня.

"Із 17 червня 2024 року в Чернівецькій області за межами населених пунктів комендантська година триватиме з 23:00 до 04:00", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що відповідно до рішення Ради оборони Чернівецької області від 6 червня 2024 року змінено пункт 1 рішення Ради оборони Чернівецької області від 27 лютого 2022 року.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Штрафів за порушення комендантської години не буде: Рада остаточно провалила законопроєкт

За інформацією видання ZAXID.NET, у пресслужбі військової адміністрації пояснили, що таке рішення пов’язане з тим, що в цей час диверсійні групи можуть проникати на територію області і пошкоджувати критично важливі об’єкти та об’єкти інфраструктури.

"Нововведення стосується суто осіб, що перебувають поза населеними пунктами, тобто відвідують ліси, поля, водойми. Дороги між населеними пунктами до цього переліку не входять. Рада оборони області запровадила його у звʼязку з високим ризиком проникнення диверсійних груп, які активізуються здебільшого у пізній вечірній та нічний час", – заявили в пресслужбі Чернівецької ОВА.

Також читайте: На Буковині чоловіків, затриманих під час спроб незаконного перетину кордону, доставлятимуть одразу до ТЦК

В ОВА зауважили, що зміни набирають чинності 17 червня 2024 року на період дії правового режиму воєнного стану.

Нагадаємо, що в Чернівецькій області регулярно фіксуються спроби ухилянтів незаконно перетнути кордон з Молодовою. Військовозобов’язані чоловіки часто обирають саме нічний час, щоб спробувати через гірські лісові масиви потрапити за кордон.

Автор: 

Буковина (850) комендантська година (266)


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Топ коментарі
+14
Це ясна справа, що не проти ДРГ, а проти ухилянтів. Хоча на Буковині рпц настільки моцна, що може формувати свої антиукраїнські ДРГ з батюшок і їх фанатів.
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12.06.2024 15:13
+12
щоб на Буковину пробрались диверсійні групи, вони мають пройти Волинь, Хмельниччину, Вінничину..
там походу на заході країни вже не знають як показати свою корисність.. купа військових охороняє кордон від європейців
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12.06.2024 15:04
+8
Мабуть почнуть знаходити диверсантів щоб показати... на верх... важливість роздутих штатів в тилу... де вже родинами працюють.... тому що службою то важко назвати

Просто це все великі зарплати які відбирають гроші у військового бюджету на озброєння... і оплати тим хто на передовій
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12.06.2024 15:10
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щоб на Буковину пробрались диверсійні групи, вони мають пройти Волинь, Хмельниччину, Вінничину..
там походу на заході країни вже не знають як показати свою корисність.. купа військових охороняє кордон від європейців
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12.06.2024 15:04 Відповісти
А чому ти відкидаєш Молдову, звідки вони можуть прийти?
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12.06.2024 15:07 Відповісти
Це ясна справа, що не проти ДРГ, а проти ухилянтів. Хоча на Буковині рпц настільки моцна, що може формувати свої антиукраїнські ДРГ з батюшок і їх фанатів.
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12.06.2024 15:13 Відповісти
Сігуранца, Штіінца та Сєкуретате не сплять
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12.06.2024 15:23 Відповісти
незаконний перетин кордону (ухилянтами) це також диверсія
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12.06.2024 15:27 Відповісти
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12.06.2024 15:06 Відповісти
"Не дождьотєсь !!!!"
ЗЄлєнский

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12.06.2024 15:25 Відповісти
Мінні поля вже встановили?)
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12.06.2024 15:06 Відповісти
Что то мне кажется что ДРГ эти из Украины хотят проникнуть. В Ивано-Франковске против них уже укрепления строят.
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12.06.2024 15:08 Відповісти
Мабуть почнуть знаходити диверсантів щоб показати... на верх... важливість роздутих штатів в тилу... де вже родинами працюють.... тому що службою то важко назвати

Просто це все великі зарплати які відбирають гроші у військового бюджету на озброєння... і оплати тим хто на передовій
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12.06.2024 15:10 Відповісти
В новости дается ссылка на страницу фейсбука Черновицкой рады. Зайдите, почитайте. "Диверсионные группы" бред искусственного интеллекта который пишет новости для нашего сайта. Ну не мог Юрий Евгеньевич этот бред выдумать?
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12.06.2024 15:24 Відповісти
Ухилянтов, которые проникают в Румынию и Молдавию, приравняли к диверсантам.
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12.06.2024 15:08 Відповісти
Тобі Юрко ще не відрізав яйця, кацапе? Скоро відріже.
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12.06.2024 15:14 Відповісти
Бачу вже відрізав
Слава Юркові, Слава Цензору і Слава Україні!
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12.06.2024 15:41 Відповісти
Оці "диверсійні" групи?

"Нагадаємо, що в Чернівецькій області регулярно фіксуються спроби ухилянтів незаконно перетнути кордон з Молодовою.
Військовозобов'язані чоловіки часто обирають саме нічний час, щоб спробувати через гірські лісові масиви потрапити за кордон."

Джерело:
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12.06.2024 15:19 Відповісти
Молдавські диверсанти, циганської національності,найстрашніші
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12.06.2024 15:22 Відповісти
Зміцнюють кордони від ''заходу''. А далі що, ''залізна завіса''? Щось мені це нагадує..
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12.06.2024 15:28 Відповісти
Кацапе, єто напомінаєт тєює твой любімий савєцкий саюз?
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12.06.2024 15:43 Відповісти
И что из этого "мегаумного" решения следует??? Диверсанты-ухилянты украинской национальности скажут-"Ну его нах... границу в комендантский час переходить" и останутся дома до утра! А утром-посмотрев телемарафон как все ******* в этой стране и как яйцесвитный лидор провел терки с вожями пигмеев,рассказав им о своей формуле мира-передумают переходить границу и останутся ждать домой ТЦК,которое с ментами и *********** погонят их штурмовать посадки где то под Часов Яром,ради будующего-которое украла и разворовала вовына приближенная челядь.
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12.06.2024 15:31 Відповісти
Є всі підстави думати , що місцева влада вже кінцево ********* !!!
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12.06.2024 15:42 Відповісти
Вуйку, до чого тут місцева влада. Це не компетенція місцевої влади. Рішення такі приймаються на найвищому рівні. І це правильне рішення.
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12.06.2024 15:44 Відповісти
так от для чого дпсу хочуть збільшити на 15000 чоловік
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12.06.2024 15:47 Відповісти
ОФУЕТЬ! Чернигов! Сумы! Житомир! Но Закарпатье? Це, стратегичный напрямок?
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12.06.2024 16:05 Відповісти
Что за цирк! Разрешите по закону выезд ухилянтов в сопровождении их родителей бабушек и дедушек. Пусть подписывают бумагу что им от Украины нечего не надо, отказ от всех пенсий, и они ни когда сюда больше не приедут. И пусть едут.
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12.06.2024 16:41 Відповісти
поки є анклав під контролем рф (ПМР) доти буде там небезпека.
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12.06.2024 17:56 Відповісти
ДРГ на Буковині це гон, а гірські масиви на кордоні із Молдовою - ще більший го. Авторам та редакторам «новини» незалік з географії, як з політичної так і з фізичної
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12.06.2024 17:56 Відповісти
А розумніше щось придумати кебета не варить???
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12.06.2024 19:01 Відповісти
 
 