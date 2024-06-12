На Буковині через загрозу проникнення диверсійних груп збільшили комендантську годину за межами населених пунктів
Через загрозу проникнення диверсійних груп у Чернівецькій області збільшили комендантську годину за межами населених пунктів. Тепер вона починатиметься з 23:00 і триватиме до 04:00. У містах і селах та на дорогах комендантська година залишається така, як було до цього – від 00:00 до 04:00.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в Чернівецькій ОВА в середу, 12 червня.
"Із 17 червня 2024 року в Чернівецькій області за межами населених пунктів комендантська година триватиме з 23:00 до 04:00", - ідеться в повідомленні.
Зазначається, що відповідно до рішення Ради оборони Чернівецької області від 6 червня 2024 року змінено пункт 1 рішення Ради оборони Чернівецької області від 27 лютого 2022 року.
За інформацією видання ZAXID.NET, у пресслужбі військової адміністрації пояснили, що таке рішення пов’язане з тим, що в цей час диверсійні групи можуть проникати на територію області і пошкоджувати критично важливі об’єкти та об’єкти інфраструктури.
"Нововведення стосується суто осіб, що перебувають поза населеними пунктами, тобто відвідують ліси, поля, водойми. Дороги між населеними пунктами до цього переліку не входять. Рада оборони області запровадила його у звʼязку з високим ризиком проникнення диверсійних груп, які активізуються здебільшого у пізній вечірній та нічний час", – заявили в пресслужбі Чернівецької ОВА.
В ОВА зауважили, що зміни набирають чинності 17 червня 2024 року на період дії правового режиму воєнного стану.
Нагадаємо, що в Чернівецькій області регулярно фіксуються спроби ухилянтів незаконно перетнути кордон з Молодовою. Військовозобов’язані чоловіки часто обирають саме нічний час, щоб спробувати через гірські лісові масиви потрапити за кордон.
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там походу на заході країни вже не знають як показати свою корисність.. купа військових охороняє кордон від європейців
ЗЄлєнский
Просто це все великі зарплати які відбирають гроші у військового бюджету на озброєння... і оплати тим хто на передовій
Слава Юркові, Слава Цензору і Слава Україні!
"Нагадаємо, що в Чернівецькій області регулярно фіксуються спроби ухилянтів незаконно перетнути кордон з Молодовою.
Військовозобов'язані чоловіки часто обирають саме нічний час, щоб спробувати через гірські лісові масиви потрапити за кордон."
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