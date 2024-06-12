На Буковине из-за угрозы проникновения диверсионных групп увеличили комендантский час за пределами населенных пунктов

Из-за угрозы проникновения диверсионных групп в Черновицкой области увеличили комендантский час за пределами населенных пунктов. Теперь он будет начинаться с 23:00 и продлится до 04:00. В городах и селах и на дорогах комендантский час остается таким, каким был до этого - с 00:00 до 04:00.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Черновицкой ОГА в среду, 12 июня.

"С 17 июня 2024 года в Черновицкой области за пределами населенных пунктов комендантский час будет длиться с 23:00 до 04:00", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в соответствии с решением Совета обороны Черновицкой области от 6 июня 2024 года изменен пункт 1 решения Совета обороны Черновицкой области от 27 февраля 2022 года.

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По информации издания ZAXID.NET, в пресс-службе военной администрации объяснили, что такое решение связано с тем, что в это время диверсионные группы могут проникать на территорию области и повреждать критически важные объекты и объекты инфраструктуры.

"Нововведение касается сугубо лиц, находящихся вне населенных пунктов, то есть посещающих леса, поля, водоемы. Дороги между населенными пунктами в этот перечень не входят. Совет обороны области ввел его в связи с высоким риском проникновения диверсионных групп, которые активизируются в основном в позднее вечернее и ночное время", - заявили в пресс-службе Черновицкой ОГА.

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В ОВА отметили, что изменения вступают в силу 17 июня 2024 года на период действия правового режима военного положения.

Напомним, что в Черновицкой области регулярно фиксируются попытки уклонистов незаконно пересечь границу с Молдовой. Военнообязанные мужчины часто выбирают именно ночное время, чтобы попытаться через горные лесные массивы попасть за границу.



