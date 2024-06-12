На Буковине из-за угрозы проникновения диверсионных групп увеличили комендантский час за пределами населенных пунктов
Из-за угрозы проникновения диверсионных групп в Черновицкой области увеличили комендантский час за пределами населенных пунктов. Теперь он будет начинаться с 23:00 и продлится до 04:00. В городах и селах и на дорогах комендантский час остается таким, каким был до этого - с 00:00 до 04:00.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Черновицкой ОГА в среду, 12 июня.
"С 17 июня 2024 года в Черновицкой области за пределами населенных пунктов комендантский час будет длиться с 23:00 до 04:00", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в соответствии с решением Совета обороны Черновицкой области от 6 июня 2024 года изменен пункт 1 решения Совета обороны Черновицкой области от 27 февраля 2022 года.
По информации издания ZAXID.NET, в пресс-службе военной администрации объяснили, что такое решение связано с тем, что в это время диверсионные группы могут проникать на территорию области и повреждать критически важные объекты и объекты инфраструктуры.
"Нововведение касается сугубо лиц, находящихся вне населенных пунктов, то есть посещающих леса, поля, водоемы. Дороги между населенными пунктами в этот перечень не входят. Совет обороны области ввел его в связи с высоким риском проникновения диверсионных групп, которые активизируются в основном в позднее вечернее и ночное время", - заявили в пресс-службе Черновицкой ОГА.
В ОВА отметили, что изменения вступают в силу 17 июня 2024 года на период действия правового режима военного положения.
Напомним, что в Черновицкой области регулярно фиксируются попытки уклонистов незаконно пересечь границу с Молдовой. Военнообязанные мужчины часто выбирают именно ночное время, чтобы попытаться через горные лесные массивы попасть за границу.
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там походу на заході країни вже не знають як показати свою корисність.. купа військових охороняє кордон від європейців
ЗЄлєнский
Просто це все великі зарплати які відбирають гроші у військового бюджету на озброєння... і оплати тим хто на передовій
Слава Юркові, Слава Цензору і Слава Україні!
"Нагадаємо, що в Чернівецькій області регулярно фіксуються спроби ухилянтів незаконно перетнути кордон з Молодовою.
Військовозобов'язані чоловіки часто обирають саме нічний час, щоб спробувати через гірські лісові масиви потрапити за кордон."
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