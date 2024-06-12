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На Буковине из-за угрозы проникновения диверсионных групп увеличили комендантский час за пределами населенных пунктов

Комендантська година на Буковині -

Из-за угрозы проникновения диверсионных групп в Черновицкой области увеличили комендантский час за пределами населенных пунктов. Теперь он будет начинаться с 23:00 и продлится до 04:00. В городах и селах и на дорогах комендантский час остается таким, каким был до этого - с 00:00 до 04:00.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Черновицкой ОГА в среду, 12 июня.

"С 17 июня 2024 года в Черновицкой области за пределами населенных пунктов комендантский час будет длиться с 23:00 до 04:00", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в соответствии с решением Совета обороны Черновицкой области от 6 июня 2024 года изменен пункт 1 решения Совета обороны Черновицкой области от 27 февраля 2022 года.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Штрафов за нарушение комендантского часа не будет: Рада окончательно провалила законопроект

По информации издания ZAXID.NET, в пресс-службе военной администрации объяснили, что такое решение связано с тем, что в это время диверсионные группы могут проникать на территорию области и повреждать критически важные объекты и объекты инфраструктуры.

"Нововведение касается сугубо лиц, находящихся вне населенных пунктов, то есть посещающих леса, поля, водоемы. Дороги между населенными пунктами в этот перечень не входят. Совет обороны области ввел его в связи с высоким риском проникновения диверсионных групп, которые активизируются в основном в позднее вечернее и ночное время", - заявили в пресс-службе Черновицкой ОГА.

Также читайте: На Буковине мужчин, задержанных во время попыток незаконного пересечения границы, будут доставлять сразу в ТЦК

В ОВА отметили, что изменения вступают в силу 17 июня 2024 года на период действия правового режима военного положения.

Напомним, что в Черновицкой области регулярно фиксируются попытки уклонистов незаконно пересечь границу с Молдовой. Военнообязанные мужчины часто выбирают именно ночное время, чтобы попытаться через горные лесные массивы попасть за границу.

Автор: 

Буковина (897) комендантский час (167)


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Топ комментарии
+14
Це ясна справа, що не проти ДРГ, а проти ухилянтів. Хоча на Буковині рпц настільки моцна, що може формувати свої антиукраїнські ДРГ з батюшок і їх фанатів.
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12.06.2024 15:13
+12
щоб на Буковину пробрались диверсійні групи, вони мають пройти Волинь, Хмельниччину, Вінничину..
там походу на заході країни вже не знають як показати свою корисність.. купа військових охороняє кордон від європейців
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12.06.2024 15:04
+8
Мабуть почнуть знаходити диверсантів щоб показати... на верх... важливість роздутих штатів в тилу... де вже родинами працюють.... тому що службою то важко назвати

Просто це все великі зарплати які відбирають гроші у військового бюджету на озброєння... і оплати тим хто на передовій
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12.06.2024 15:10
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Правила форума Совет форумчан
щоб на Буковину пробрались диверсійні групи, вони мають пройти Волинь, Хмельниччину, Вінничину..
там походу на заході країни вже не знають як показати свою корисність.. купа військових охороняє кордон від європейців
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12.06.2024 15:04 Ответить
А чому ти відкидаєш Молдову, звідки вони можуть прийти?
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12.06.2024 15:07 Ответить
Це ясна справа, що не проти ДРГ, а проти ухилянтів. Хоча на Буковині рпц настільки моцна, що може формувати свої антиукраїнські ДРГ з батюшок і їх фанатів.
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12.06.2024 15:13 Ответить
Сігуранца, Штіінца та Сєкуретате не сплять
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12.06.2024 15:23 Ответить
незаконний перетин кордону (ухилянтами) це також диверсія
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12.06.2024 15:27 Ответить
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12.06.2024 15:06 Ответить
"Не дождьотєсь !!!!"
ЗЄлєнский

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12.06.2024 15:25 Ответить
Мінні поля вже встановили?)
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12.06.2024 15:06 Ответить
Что то мне кажется что ДРГ эти из Украины хотят проникнуть. В Ивано-Франковске против них уже укрепления строят.
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12.06.2024 15:08 Ответить
Мабуть почнуть знаходити диверсантів щоб показати... на верх... важливість роздутих штатів в тилу... де вже родинами працюють.... тому що службою то важко назвати

Просто це все великі зарплати які відбирають гроші у військового бюджету на озброєння... і оплати тим хто на передовій
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12.06.2024 15:10 Ответить
В новости дается ссылка на страницу фейсбука Черновицкой рады. Зайдите, почитайте. "Диверсионные группы" бред искусственного интеллекта который пишет новости для нашего сайта. Ну не мог Юрий Евгеньевич этот бред выдумать?
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12.06.2024 15:24 Ответить
Ухилянтов, которые проникают в Румынию и Молдавию, приравняли к диверсантам.
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12.06.2024 15:08 Ответить
Тобі Юрко ще не відрізав яйця, кацапе? Скоро відріже.
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12.06.2024 15:14 Ответить
Бачу вже відрізав
Слава Юркові, Слава Цензору і Слава Україні!
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12.06.2024 15:41 Ответить
Оці "диверсійні" групи?

"Нагадаємо, що в Чернівецькій області регулярно фіксуються спроби ухилянтів незаконно перетнути кордон з Молодовою.
Військовозобов'язані чоловіки часто обирають саме нічний час, щоб спробувати через гірські лісові масиви потрапити за кордон."

Джерело:
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12.06.2024 15:19 Ответить
Молдавські диверсанти, циганської національності,найстрашніші
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12.06.2024 15:22 Ответить
Зміцнюють кордони від ''заходу''. А далі що, ''залізна завіса''? Щось мені це нагадує..
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12.06.2024 15:28 Ответить
Кацапе, єто напомінаєт тєює твой любімий савєцкий саюз?
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12.06.2024 15:43 Ответить
И что из этого "мегаумного" решения следует??? Диверсанты-ухилянты украинской национальности скажут-"Ну его нах... границу в комендантский час переходить" и останутся дома до утра! А утром-посмотрев телемарафон как все ******* в этой стране и как яйцесвитный лидор провел терки с вожями пигмеев,рассказав им о своей формуле мира-передумают переходить границу и останутся ждать домой ТЦК,которое с ментами и *********** погонят их штурмовать посадки где то под Часов Яром,ради будующего-которое украла и разворовала вовына приближенная челядь.
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12.06.2024 15:31 Ответить
Є всі підстави думати , що місцева влада вже кінцево ********* !!!
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12.06.2024 15:42 Ответить
Вуйку, до чого тут місцева влада. Це не компетенція місцевої влади. Рішення такі приймаються на найвищому рівні. І це правильне рішення.
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12.06.2024 15:44 Ответить
так от для чого дпсу хочуть збільшити на 15000 чоловік
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12.06.2024 15:47 Ответить
ОФУЕТЬ! Чернигов! Сумы! Житомир! Но Закарпатье? Це, стратегичный напрямок?
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12.06.2024 16:05 Ответить
Что за цирк! Разрешите по закону выезд ухилянтов в сопровождении их родителей бабушек и дедушек. Пусть подписывают бумагу что им от Украины нечего не надо, отказ от всех пенсий, и они ни когда сюда больше не приедут. И пусть едут.
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12.06.2024 16:41 Ответить
поки є анклав під контролем рф (ПМР) доти буде там небезпека.
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12.06.2024 17:56 Ответить
ДРГ на Буковині це гон, а гірські масиви на кордоні із Молдовою - ще більший го. Авторам та редакторам «новини» незалік з географії, як з політичної так і з фізичної
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12.06.2024 17:56 Ответить
А розумніше щось придумати кебета не варить???
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12.06.2024 19:01 Ответить
 
 