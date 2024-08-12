На Харківщині посилюють комендантську годину

Із 12 серпня у двох громадах Харківської області до окремого розпорядження змінюється час комендантської години. Вона триватиме із 17:00 до 9:00.

Відповідний наказ 9 серпня підписав начальник Харківської РВА Володимир Усов.

Зазначається, що у визначений період доби забороняється перебування на вулицях та інших громадських місцях осіб без спеціально виданих перепусток та рух транспортних засобів без наявних дозволів.

Також забороняється рух автомобілів без дотримання режиму світломаскування.

Ці обмеження стосуються наступних населених пунктів Липецької громади: Глибоке, Липці, Борисівка, Борщова, Веселе, Зелене, Красне, Лук'янці, Мороховець, Нескучне, Олійникове, Перемога, Пильна, Слобожанське, Стрілеча, Тернова та Мале Веселе.

Дергачівської громади: Козача Лопань, Алісівка, Бугаївка, Великі Проходи, Велика Яруга, Гоптівка, Гранів, Дементіївка, Дубівка, Кочубеївка, Кудіївка, Лобанівка, Малі Проходи, Нова Козача, Токарівка, Токарівка Друга, Цупівка, Шевченка, Шопине та Ветеринарне.

Як повідомлялося, у травні Верховна Рада остаточно відхилила законопроєкт, який передбачав запровадження штрафів за порушення громадянами комендантської години, а підприємствами – спеціального режиму роботи під час воєнного стану.