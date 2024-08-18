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Ворог окупував Миколаївку Донецької області, - DeepState. КАРТА

донеччина

Російські війська мають просування біля трьох населених пунктів на Донеччині

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пишуть аналітики DeepState.

Карта

"Ворог окупував Миколаївку, а також просунувся біля Водяного, Новожеланного та  Желанного  Противника відкинули біля Отруби", - йдеться в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Торецький та Покровський напрямки залишаються найгарячішими. Загалом на фронті 72 боєзіткнення станом на зараз, - Генштаб

Автор: 

Донецька область (8368) бойові дії (3722)


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Топ коментарі
+25
А на шМарафоні тільки про потужний наступ в Курській області трахкотять ... так само, як перед катастрофою лютого-березня2022 нам по ХасидТВ трахкотіли про травневі шашлики ( 19 січня ЦЕЙ обіцяв ) та те, що "росіяни теж люди і їм війна не потрібна" ( Мюнхенська конференція у лютому, заява ЦЬОГО ).
Щось тут не те з цим Курськом.
І нащо мені цей Курськ, коли немає Маріуполя, Мелітополя,Бердянська ... ?
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18.08.2024 07:58
+24
А найгірше з цього, що за даунбасом дніпропетровщина. І це вже зовсім #єрово...
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18.08.2024 07:53
+17
"Після повної окупації Донецької області" (навіть після захоплення Покровська) орки підуть на практично нічим не захищене і не прикрите Дніпро - центр всієї оборони Сходу! На хєра їм тоді будуть ті переговори.? Міняти ДнІпро на суджу?!
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18.08.2024 08:21
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А може це нові територіальні реалії? Може так навіть краще буде? Курщина та Бєлгородщина це наші території. Там люди ще й досі розмовляють українською. Тому нічого чужого ми не забираємо - лише повертаємо своє.

Мені особисто даунбаські терикони та довбануте на всю голову населення не потрібно. Там все одно більшість завезених кацапів проживає.
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18.08.2024 08:28 Відповісти
Курщина та Бєлгородщина території - наші. А люди там зараз живуть - московиті, в тому числі і ті, хто вбивав наших вояків з 2022 року. Так що, їх пропонуєте прийняти за рідних?! Може забули Оленівку?!! Хай цивільні за торби, валізи і п*****ть у свою рашу, а ми самі розпорядимось територіями і майном! Бо землі наші, і що на землях - також наше!!!
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18.08.2024 08:51 Відповісти
Не всі московити. Багато етнічних українців. Так, з промитими мізками, але українців. З ними проблем буде набагато менше, ніж з даунбаським бидлом, яке звикло пиячити та морди бити. Подивіться - ЗСУ на Курщині вже скільки? Більше тижня? Жодних диверсій, жодного відео з прокльонами, жодних обіцянок помститися.

Донбас вас спокою не дає? Наша територія? Формально так. Але по факту контролювати її ми не можемо. Що нас там тримає? Підприємства олігархів? Так вони вже всі або зруйновані, або захоплені кацапами? Пропонуєте за них покласти ще декілька сотень тисяч українських життів?
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18.08.2024 08:59 Відповісти
Якщо Україна погодиться віддати Донбас, це може стати провокацією для деяких інших країн, зазіхнути на її землі. А таких охочих, відщіпнути ласий шматок з копалинами, працюючою промисловістю, трудовими не зачіпаними ресурсами - багато. А з Курською областю, навіть з тими так званими "етнічними українцями" клопоту буде ще багато. В тому то і справа, - не страшно те, що гучно кричить, а страшно те, що тихенько мовчить. Вони від розпаду срср жили під пятою москви. Хто хотів до України, поїхав ще в 90-х. Залишилися про-путінські. Вони, не забуваємо про це, всі голосували за упиря. Ось запропонуйте зараз цим курчанам громадянство України. Тільки потім не дивуйтесь. Навіть пошкодуєте, що годували гуманітаркою. Лібше здохлиб в тих підвалах.
Коли були лісові пожежі в Воронежській, Курській областях і прилітав їх "кумир" медведев, вони навіть руки їм цілували, а він їм у відповідь, цитую: "Денег нет, но вы держитесь". Так само і птн-птх їм зацідив. І вони до цього часу моляться на кремлівську мерзоту, бо самі - мерзта русацька. Давно вже вони не етнічні і не Українці.
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18.08.2024 09:09 Відповісти
Не стануть. Бо приклад того, якою ціною це дається, у них перед очима. Хто з поляків, угорців, румунів захоче жертвувати своїми громадянами заради кількох шматків української території? Вони надто цінують своє життя, щоб гинути за таке.

А з тими що у Курській області живуть питання вирішиться дуже просто. Якщо будуть домовленості про обмін територіями, то вони тупо з цим погодяться і будуть далі жити як жили. Але вже під іншим прапором. Вони ж пасивні. Звикли виконувати накази свого *****. Тому і цей виконають.
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18.08.2024 10:03 Відповісти
За Донбас йдуть жорстокі бої. Таку хєрню з військово-політичної точки зору, як робить мордора можуть зробити хіба ще КНДР і хамас. Затрати шалені, а користь сумнівна.
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18.08.2024 10:48 Відповісти
Навіщо було класти стільки наших воїнів тоді?здали б одразу, ще у 2914 році, а не клали людей!!!ДАП,Іловайськ, Бахмут,Лебальцево- скільки було фортець заради того,щоб все віддати? Як безглуздо.....
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18.08.2024 09:10 Відповісти
Переоцінили власні сили. Та й захід нас, по суті, кинув. З такою жалюгідною допомогою як зараз ми точно донбас не утримаємо. Тому доводиться вигадувати подібні комбінації. Так, це боляче, але такі на сьогоднішній день реалії.
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18.08.2024 10:05 Відповісти
В цьому був би сенс, якби держава Україна була інша, принципово інша. Тобто по адмінкордону почали будувати справжню лінію а-ля Мажино. Мілітаризуватись. Розвивати впк, шаленими темпами збільшувати армію. Ночами почали б зникати з кінцями десь такі персонажі як медведчуки, шуфричи бойки, ківи і тому подібні діячі. Тобто Україна мала стати фашистською диктатурою в академічному значенні цього слова, без псевдо демократичних соплів. Ну і саме головне, треба було перестати безбожно красти. Ну а такого зробити тоді неможливо було зробити ніяк. Народ цього не зрозумів би. Події вже 2019-2024 років це безапеляційно підтверджують.
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18.08.2024 11:00 Відповісти
Формально ви праві, але міжнародні закони все це інакше трактують.
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18.08.2024 10:44 Відповісти
"Міжнародні закони" звучить сьогодні просто як знущання. Вони написані для цивілізованих людей. А ми маємо справу з дикунами. Тому чіплятися за них як за рятівне коло марна справа...
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18.08.2024 11:12 Відповісти
они дальше пойжут. дело не в людях.
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18.08.2024 21:32 Відповісти
Так і йдуть. І наша спроба захопити їхні території і є способом протидії цьому. Ну бо інших ще не вигадали...
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19.08.2024 06:52 Відповісти
что бы кацпы не йшли, им надо авиацию уничтожить, но ********* хеле и сырскому все ппо было само уничтожено,
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22.08.2024 13:42 Відповісти
Вам лечиться надо, хотя таблеток от глупости еще не изобрели. В Донецкой и Луганской обл. все села населены украинцами, завезенных кацапов много только в "рабочих поселка" настроенных при шахтах и заводах. А Курск и Белгород - насквозь прокацапленные территории, заселены руснявыми, у некоторых из которых фамилии заканчиваются на "о". Никто там украинськой не говорит, пытаются что-то выдавить из себя при виде солдат ВСу, но в самом лучшем случае выходит тот же самый суржик который в Горловке или каком-нибудь Енакиево услышишь.
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19.08.2024 01:32 Відповісти
Я так розумію, на вас лікарі вже давно хрест поставили. Ну бо це спадкове, а воно не лікується.

А щодо сел українських на донеччині... Ну ідіть воюйте за некацапські села і посадки (ви ж так все гарно пояснили). Добровольцнм? В іноземний легіон. Нє? Не хочеться? Рочків забагато? Чи нерухомість за кордоном не пускає? Чи просто лячно?

Багато вас таких розумників, які чужими руками хочуть жар загрібати.
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19.08.2024 06:50 Відповісти
Влучне зауваження. Нехарактерно для скрєпного оркостана
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18.08.2024 11:03 Відповісти
Її ще втримати треба. А для цього потрібні ресурси: людські і технічні. А також будівництво оборонних споруд, а зсу цього робити не може? не хоче?, не вміє? В Курській області не має сталої лінії фронту, на відміну від Донецької області. Сьогодні зсу є в якомусь курському хуторі, чи селі без сільради, а завтра вже поїхали далі. А на Донбасі зайшли, суцільна лінія в три ряди і вже кавалерійським наскокомне вибєш. Роботине вам в приклад. Колись щось, десь, інколи повертали. Було щось схоже на туди-сюди. А зараз все більше, якщо зсу відійшли, то швидше за все вже не повернуть під свій контроль. Та й у Вовчанська подібна ситуація. Без переваги в авіації та артилерії і бажано в бронетехніці будь яка контратака перетвориться в м'ясорубку, втрати особового складу будуть катастрофічні, москалі практикують м'ясні штурми, а зсу уникають. Тому кордони 91 року це божевільні марення людей з дефективним розумовим процесом.
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18.08.2024 10:41 Відповісти
Ви що пропонуєте?
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18.08.2024 08:38 Відповісти
стадо не поумнеет, оно будет жевать сено пока дають, после на мясо, война уже идет.
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18.08.2024 22:08 Відповісти
А найгірше з цього, що за даунбасом дніпропетровщина. І це вже зовсім #єрово...
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18.08.2024 07:53 Відповісти
Та похєр. Метро на Виноградар за 18.6 млрд грн. в пріоритеті. А клумби, перекладання бруківки, дороги, нові зупинки, дороги на чотири смуги самі себе не побудують. Посполиті ж не проти? "Запад нам паможєт"? Чи вже ні? Я погано уявляю, яка каша в голові у більшості громадян України. Шизофренія з суіцидальними проявами, класична форма даного захворювання.
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18.08.2024 11:12 Відповісти
Я з вами цілком згоден, але...
Ви, якшо киянин, то вже мусите на Банковій, буд. 11 стояти та сказати відверто своє невдоволення, а не на ЦЕНЗОР.НЕТ письмово.
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18.08.2024 15:51 Відповісти
противПорошенковцы пусть идут. Никто за них это больше делать не будет
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18.08.2024 18:00 Відповісти
Значит донецкую область сдавать кацапам можно, и это хорошо по твоему. А днепопетровскую нельзя? Ты вообще охренело? И перестань называть Донбасс даунбассом, на донбассе живут не только сепары и идиоты. И они тоже воюют за Украину еще с 2014 года.
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18.08.2024 15:07 Відповісти
А на шМарафоні тільки про потужний наступ в Курській області трахкотять ... так само, як перед катастрофою лютого-березня2022 нам по ХасидТВ трахкотіли про травневі шашлики ( 19 січня ЦЕЙ обіцяв ) та те, що "росіяни теж люди і їм війна не потрібна" ( Мюнхенська конференція у лютому, заява ЦЬОГО ).
Щось тут не те з цим Курськом.
І нащо мені цей Курськ, коли немає Маріуполя, Мелітополя,Бердянська ... ?
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18.08.2024 07:58 Відповісти
Не тільки на марафоні. Усі новини на усіх каналах з клікбейтними заголовками, тільки про Курськ і торочать. Повилазили усілякі жданови з світанками та ін. І вже розпинаються про "небачену перемогу". Курськ повністю перебив Донбас.
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18.08.2024 10:12 Відповісти
, так стадо и повелось на это, вот когда русня захватит ЗАпорожье и Днепр, тогда может очухаються, хтя нет. дебилами остануться. таких даже могила не выправит.
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18.08.2024 22:10 Відповісти
"Курськ" для того їми і був затіяний, щоби під гучні гасла "перемоги на Курщині" тихо здати росіянам Донбас і далі згідно домовленостей.
А ті резерви, що ми мали для захисту - просто "сточують", тримаючи кілька сіл на Курщині, які нікому не треба насправді.
Це авантюра, відвертий нахабний цинічний злочин для прикриття здачі "зеленими" Донеччини та й далі України згідно "Оману". От і все.
Воно не випадково людей приспали бравурними реляціями "про велику перемогу на Курщині" - це з кожної "праски" просто вдолблюють в голови. На той же "ютьюб" не можна зайти, щоби тобі не насипали гори брехливої "перемоги" - такий зомбаж іде. І ні слова про те, що ми вирачаємо в себе набагато-набагато більше. І при тому - жодної оцінки ризиків, тверезої, як воно має бути, нічого. Доводиться всі новинні ресурси просто блочити, бо це треш.
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18.08.2024 23:20 Відповісти
Після повної окупації Донецької області будуть офіційні перемови, в результаті котрих Курська та Бєлгородська області будуть обміняні на Запоріжську та Херсонську. Так що те що ми спостерігаємо зараз- то є можливість для ***** ;сахраніть ліцо;.
Мені шкода, любі виборці ЗЕ.
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18.08.2024 07:59 Відповісти
Та ну, а чому не Харківську? Та і частина Миколаївської також ще не звільнено. Те що села окупують,то це погано. Що буде коли ЗСУ на території ворога знищить логістику? Чим далі будуть орки наступати? А зеболото реально чмо
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18.08.2024 08:05 Відповісти
"Після повної окупації Донецької області" (навіть після захоплення Покровська) орки підуть на практично нічим не захищене і не прикрите Дніпро - центр всієї оборони Сходу! На хєра їм тоді будуть ті переговори.? Міняти ДнІпро на суджу?!
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18.08.2024 08:21 Відповісти
Вважаєте,що це рівноцінний обмін : вугільний регіон з морем на чорноземний з москалями?(
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18.08.2024 08:37 Відповісти
Це буде не "сахранить лицо" пуйлу, а це буде профит для нього, бо на курщині немає нічого цінного взагалі, а Донецька обл -це багато корисних копалин, вихід до Азовського та Чорного морів , до того ж ЗСУ не знищують навмисно інфраструктуру курщини, Після захоплення повністю Донецької та Луганської обл. рашисти оговтаються, перепочинуть і посуніть далі по Україні.Сподівання на обмін захоплених територій Запоріжської та Херсонської обл на курщину марні - вони внесені до конституції раші і добровільно повернуті не будуть і ніяка дипломатія не допоможе.чи відбуваються зараз інтенсивні бої на захоплених територіях Запоріжської та Херсонської обл?отже замість посилення фронту у гарячих точках, Україна відволікає добре підготовлених вояків на авантюрний план Боневтіка "Я хочу підкреслити, що, на відміну від Росії, Україні чуже не потрібне. Україна не в тому, щоб забрати територію Курської області", - зазначив Тихий.(речник МЗС України). До речі, зверніть увагу коли влада офіційно повідомляла про черговий захоплений український населенний пункт?Ми лише читаємо суцільну арифметику він Генштабу - стількито боєзіткнень на такому то напрямку, стількито на іншому і т.д.Ми дізнаємося про захоплені українські території лише завдяки новинам інших інформресурсів, а говорячи голови ЖОПи та їх підспівувачі аж захлинаються в екстазі від подій на курщині замість того, щоб доносити правду
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18.08.2024 09:17 Відповісти
Какие полезные ископаемые добывают Курской области?

На территории области выявлен ряд проявлений и залежей полиметаллических полезных ископаемых, золота, платины, титана, циркония, иттрия, церия, алмазов и других элементов. Некоторые залежи изучены в достаточной степени и перспективны для детальной разведки возможной последующей организациий добычи. Титан и цирконий.
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18.08.2024 15:35 Відповісти
Це в інших районах Курської області, які ще не захоплено. Не в Суджанському.
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18.08.2024 21:07 Відповісти
Виборцю рошена - мінська зрада давно би похоронила Україну за можливість сивочолому утримати владу та бути холуюм у ***** на посаді гауляйтера
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18.08.2024 10:23 Відповісти
Зебіл з нуля пише? Бо ;виборець рошена; так.
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18.08.2024 18:58 Відповісти
Скоріш - кацап під проксі Вони за десять років уже встигли українську мову вивчить!
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18.08.2024 19:18 Відповісти
твой порох как зеля, два гандон. чмошника, которые не нужни в ЕС, бо если Украина будет в ЕС, то пороху надо все ворованое отдавать и платить налоги и не сидеть на бюжете, как свинья зеленая.
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18.08.2024 21:36 Відповісти
А Україна вже повністю захопила і контролює ці дві ординські області? Ні. Так що міняти щось на щось поки що не вийде
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18.08.2024 11:21 Відповісти
не с зеленой лвдой. они все просрут, они дебилы.
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18.08.2024 21:34 Відповісти
Обмін? Кілька гнилих сіл на Курщині в обмін на кілька українських областей з купою людей, корисних копалин, промисловою та логістичною інфраструктурою? Про якійсь обмін чогось на щось можна було б говорити, коли б ми захопили кілька областей в рф цілком, разом з тими ж таки АЕС, промисловістю, копалинами і т.п.
Але цього нема, і сил це зробити в нас зараз немає просто, і за "зелені" і не буде.
А що буде? - що ми втрачаємо українські землі і замість того, щоби посилити захист, зконцетрувати сиили, розпорошуємо їх, та "сточуємо" резерви фактично вхолосту на Курщині.
Може це і є мета?
Схоже, саме так і є.
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18.08.2024 23:29 Відповісти
В Катарі йшли таємні перемовини між нашою владою і владою росії, коли українські війська прорвали оборону на Курськ, перемовини були закриті. Все пішло по другому сценарію . Може хто зауважив, яка розгубленність була на мордофейсі у просроченого в,перші дні наступу на Курськ. Це все є в інтернеті, це не новина.
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18.08.2024 08:07 Відповісти
"Це все є в інтернеті,"

А, во як воно! Интернет брехать не буде!
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19.08.2024 01:40 Відповісти
Та ти ще більш ватний, ніж ті рашистських боти. І тезіс що треба віддати частину української території у вас співпадає. Так що одного поля ви гнилі ягоди.
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18.08.2024 09:04 Відповісти
Ти і є прорашиська наволоч ,яка працює на ворога .
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18.08.2024 09:51 Відповісти
Теж мрієш як "Марчело" віддати українські території рашистам?
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18.08.2024 10:13 Відповісти
Звідки такий суперпатріот Марчело?
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18.08.2024 09:18 Відповісти
Донбас потрібен. Але без домбасян.
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18.08.2024 09:23 Відповісти
Подібно до того, що здача певних українських територій "зе зрадниками" також погоджена із США ,котрі до листопада (до президенських виборів)будуть пробувати припинити цю "мясорубку", в котрій вже перемелено біля мільйона людських життів (з обох боків) .
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18.08.2024 09:42 Відповісти
Ну уже вторая половина Августа, когда ж наконец США начнут пробувати припинити цю "мясорубку"? После Лэйбор Дня? Или после Халовина? Зачем вы глупости пишете здесь?
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19.08.2024 01:43 Відповісти
якщо Ви побачили "глупость" в тому, що кандидати в президенти США не використають війну в Україні (її хоча би припинення ) для власного рейтингу,(що є загалом не погано ), тоді не дивна Ваша глупота...
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19.08.2024 09:37 Відповісти
Все згідно плану. Оманського, погодженого хрінпіду.
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18.08.2024 10:16 Відповісти
Мені не байдуже, що наші герої гинуть вже на чужині. Навіщо нам Курщина, якщо ми віддаємо рашистам щодня по 2-3 населених пункта на Доннеччині? Це стратегія нашого керівництва чи так хоче путлер?
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18.08.2024 11:29 Відповісти
Дуже тривожно за український Донбас. Невже за півроку нічого не можна було зробити ? Відслідковується якась дуже не гарна тенденція, схожа на договорняк.
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18.08.2024 13:15 Відповісти
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18.08.2024 21:36 Відповісти
Поки Україна стягнули сили на курщину, орки захоплюють Україну...
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18.08.2024 19:31 Відповісти
Вони нажаль і без Курщини нічого справлялись з захватом =(
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18.08.2024 20:46 Відповісти
просто стаду надо отвернуть от провалов, заткнуть медийку какой то херней. типа под щумок всю донецкую сдадут в скорое время.
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18.08.2024 22:05 Відповісти
Донбасс сдаеться, но мы радуемся Курску, млять, какие вы конченые.
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18.08.2024 22:47 Відповісти
Кто кричит сдаём Донбасс, пусть пойдет и попробует, а я посмотрю как у него это получится, никто его не сдает ,мы делаем все что можем, пацаны реально героически херачаться.Проблема глобальной - страна воевала 6 месяцев, теперь вот результат, расслабились, без введение жёстких мер , хорошего нечего.У нас 100 тысяч СЗЧ, вся Европа кишит украинским дезертирами, в самой Украине под 1.5 лимона уклонистов и Вы хотите при этом выиграть??? У России тоже не бог весть как с войсками но их больше - в три раза , плюс то как они идут на смерть в голову не лезет- отсюда и результат.
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18.08.2024 23:18 Відповісти
"то как они идут на смерть в голову не лезет"

Все лезет - им нужна наша земля, больше чем нам.
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19.08.2024 03:40 Відповісти
 
 