Ворог окупував Миколаївку Донецької області, - DeepState. КАРТА
Російські війська мають просування біля трьох населених пунктів на Донеччині
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пишуть аналітики DeepState.
"Ворог окупував Миколаївку, а також просунувся біля Водяного, Новожеланного та Желанного Противника відкинули біля Отруби", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+25 Александр Мовчан #575353
показати весь коментар18.08.2024 07:58
+24 растуди
показати весь коментар18.08.2024 07:53
+17 юрий Шмалько #512164
показати весь коментар18.08.2024 08:21
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Мені особисто даунбаські терикони та довбануте на всю голову населення не потрібно. Там все одно більшість завезених кацапів проживає.
Донбас вас спокою не дає? Наша територія? Формально так. Але по факту контролювати її ми не можемо. Що нас там тримає? Підприємства олігархів? Так вони вже всі або зруйновані, або захоплені кацапами? Пропонуєте за них покласти ще декілька сотень тисяч українських життів?
Коли були лісові пожежі в Воронежській, Курській областях і прилітав їх "кумир" медведев, вони навіть руки їм цілували, а він їм у відповідь, цитую: "Денег нет, но вы держитесь". Так само і птн-птх їм зацідив. І вони до цього часу моляться на кремлівську мерзоту, бо самі - мерзта русацька. Давно вже вони не етнічні і не Українці.
А з тими що у Курській області живуть питання вирішиться дуже просто. Якщо будуть домовленості про обмін територіями, то вони тупо з цим погодяться і будуть далі жити як жили. Але вже під іншим прапором. Вони ж пасивні. Звикли виконувати накази свого *****. Тому і цей виконають.
А щодо сел українських на донеччині... Ну ідіть воюйте за некацапські села і посадки (ви ж так все гарно пояснили). Добровольцнм? В іноземний легіон. Нє? Не хочеться? Рочків забагато? Чи нерухомість за кордоном не пускає? Чи просто лячно?
Багато вас таких розумників, які чужими руками хочуть жар загрібати.
Ви, якшо киянин, то вже мусите на Банковій, буд. 11 стояти та сказати відверто своє невдоволення, а не на ЦЕНЗОР.НЕТ письмово.
Щось тут не те з цим Курськом.
І нащо мені цей Курськ, коли немає Маріуполя, Мелітополя,Бердянська ... ?
А ті резерви, що ми мали для захисту - просто "сточують", тримаючи кілька сіл на Курщині, які нікому не треба насправді.
Це авантюра, відвертий нахабний цинічний злочин для прикриття здачі "зеленими" Донеччини та й далі України згідно "Оману". От і все.
Воно не випадково людей приспали бравурними реляціями "про велику перемогу на Курщині" - це з кожної "праски" просто вдолблюють в голови. На той же "ютьюб" не можна зайти, щоби тобі не насипали гори брехливої "перемоги" - такий зомбаж іде. І ні слова про те, що ми вирачаємо в себе набагато-набагато більше. І при тому - жодної оцінки ризиків, тверезої, як воно має бути, нічого. Доводиться всі новинні ресурси просто блочити, бо це треш.
Мені шкода, любі виборці ЗЕ.
ЖОПи та їх підспівувачі аж захлинаються в екстазі від подій на курщині замість того, щоб доносити правду
На территории области выявлен ряд проявлений и залежей полиметаллических полезных ископаемых, золота, платины, титана, циркония, иттрия, церия, алмазов и других элементов. Некоторые залежи изучены в достаточной степени и перспективны для детальной разведки возможной последующей организациий добычи. Титан и цирконий.
Але цього нема, і сил це зробити в нас зараз немає просто, і за "зелені" і не буде.
А що буде? - що ми втрачаємо українські землі і замість того, щоби посилити захист, зконцетрувати сиили, розпорошуємо їх, та "сточуємо" резерви фактично вхолосту на Курщині.
Може це і є мета?
Схоже, саме так і є.
А, во як воно! Интернет брехать не буде!
Все лезет - им нужна наша земля, больше чем нам.