Ворог окупував Миколаївку Донецької області, - DeepState. КАРТА

Російські війська мають просування біля трьох населених пунктів на Донеччині

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пишуть аналітики DeepState.

"Ворог окупував Миколаївку, а також просунувся біля Водяного, Новожеланного та Желанного Противника відкинули біля Отруби", - йдеться в повідомленні.

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