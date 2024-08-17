Торецький та Покровський напрямки залишаються найгарячішими. Загалом на фронті 72 боєзіткнення станом на зараз, - Генштаб

Противник надалі намагається використовувати перевагу в живій силі та авіаційну підтримку. На цей час кількість бойових зіткнень зросла до 72. Найбільш активно ворог діє на Покровському напрямку, де провів більше третини від усіх атак.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

Обстріли України

Держава-терорист не припиняє застосування авіації та артилерії по прикордонню Сумської області. Зокрема, під артилерійськими обстрілами опинились райони населених пунктів Фотовиж, Бачівськ, Дружба, Нововасилівка, Велика Берізка, Ромашкове, Прогрес, Попівка, Тимофіївка, Покровка. Також ворожа авіація завдала ударів КАБами по районах населених пунктів Заруцьке, Старикове, Хотінь, Юнаківка та Басівка, загалом на даний час застосувавши 11 керованих авіабомб.

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Бойові дії на Харківщині

Сьогодні на Харківському напрямку російські терористи чотири рази штурмували позиції наших підрозділів в районах Вовчанська і Липців. У Вовчанську ще триває бій.

Чотири рази ворог атакував наші позиції на Куп’янському напрямку. Українські захисники відбили ворожі штурми поблизу Берестового та в напрямку Лозової. Два боєзіткнення в районі Стельмахівки ще тривають.

Ситуація на сході

На Лиманському напрямку не припиняються ворожі атаки в районах Макіївки, Невського, Греківки, Новоєгорівки та Діброви. З початку доби на цьому напрямку нараховується уже 14 боєзіткнень, досі триває п’ять боєзіткнень. Ситуація контрольована.

Тривають бої на Сіверському напрямку, атакує супротивник поблизу Верхньокам’янського, Спірного, Виїмки та Переїзного, окупанти шість разів намагались прорвати нашу оборону. Всі атаки відбиті.

На Краматорському напрямку загарбники здійснили чотири штурмових дії поблизу Часового Яру. Три з цих боєзіткнень продовжуються.

Торецький напрямок залишається одним з найгарячіших і пріоритетних напрямків для ворожої армії, кількість ворожих атак тут на даний час складає сім. Сьогодні ворог в основному атакує біля населених пунктів Північне, Торецьк та Залізне, наші захисники дають гідну відсіч противнику. Шість боєзіткнень вже завершено. Також авіація агресора завдала удару по Курдюмівці некерованими авіаракетами.

Найбільша кількість боєзіткнень нараховується на Покровському напрямку. Так з початку доби окупанти здійснили вже 25 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій в районах Воздвиженки, Миролюбівки, Новотроїцького, Новогродівки, Гродівки, Миколаївки, Желанного, Завітного та атакували у бік Зеленого Поля. Сили оборони стримуючи натиск, вже відбили 25 атак противника, 11 боєзіткнень ще тривають. Зазнав авіаудару НАРами Олександропіль.

На Курахівському напрямку загарбники дев’ять разів атакували наші підрозділи, намагалися просунутися поблизу Костянтинівки. По Мемрику завдали авіаудар керованою авіаційною бомбою.

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Обстановка на півдні

На Времівському напрямку загарбники намагалися атакувати в напрямку Вугледара, відбулась одна безуспішна спроба.

На Придніпровському напрямку також відбито одну ворожу атаку.

Запорізьку область окупанти сьогодні атакували авіацією, скинувши в район Новоданилівки три КАБи, та завдали удару некерованими авіаційними ракетами по Новоандріївці та Кам’янському.

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