Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 598 180 осіб (+1230 за добу), 8501 танк, 16 985 артсистем, 16 473 бойові броньовані машини. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 598 180 російських загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.08.24 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ близько 598 180 (+1230) осіб,
- танків ‒ 8501 (+5) од,
- бойових броньованих машин ‒ 16 473 (+12) од,
- артилерійських систем – 16 985 (+58) од,
- РСЗВ – 1160 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 923 (+1) од,
- літаків – 367 (+0) од,
- гелікоптерів – 328 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 13 714 (+55),
- крилаті ракети ‒ 2432 (+3),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 22 913 (+65) од,
- спеціальна техніка ‒ 2844 (+15).
"Дані уточнюються", - додали в Генштабі.
Топ коментарі
+25 Qq Qqq #455433
показати весь коментар17.08.2024 09:08
+19 Germes #584709
показати весь коментар17.08.2024 08:18
+19 Trevo Trow
показати весь коментар17.08.2024 08:22
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Зима 23-24 було 84 640
Весна 94 100
Літо на зараз 89 400 - ну дуже спекотне літо.
А ще на завтра 25 тис броні з початку війни
І гадаю що разом з 600 тис ювілеєм по чумардосам буде і 70 тис ювілей по наземній техніці.
Бережіть печінку
Загальні бойові втрати чумардосів (3,14дарів) - 613(615) тисяч.
Танчики повернулися до однозначних чисел, проте до першої сотні в серпні доповзли.
Загалом наземка з початку року 30 тис одиниць.
Цікавий факт - танки з початку війни 8 501, арта з початку року 8 503
157! одиниць техніки та 1230! чумардосів за день.
Арта 59!, броня 17, логістика 65!
Броня знову просіла )). Танки перевалили за 8500!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.
P.s. 598 000!!! це більше, ніж таке місто, як Владівосток, кількість населення якого за 3 роки зменшилась на 12 000 рил.
Не переймайся, а якщо прям так кортить - зроби запит по рембазам, а не накидуй на вентилятор.
А для ремонту їм гімно-командувач в перші дні вторгнення промзону Мелітополя подарував, потім ще й Маріуполь додав. Турбувався, щоб до Омска/Тагіла не возили.
І ще один "плюс" Курської операції ЗСУ, ушкоджена там техніка для рашистів дійсно знищена, а Україні вона ще послугує. Як не виріб, то хоча б ремкомплектом.
І додавати нічого не треба, "криворукість" існувала завжди. Втім, як і пияцтво
Як ви забєбали, квочки, які поторюють за кацапами всілякі вигадки про "все рементують", "ресурси нескінчені". Україна руками ЗСУ в 2022 році під Києвом, Черніговом, Сумами, Херсоном, Харковом, Ізюмом звільнила в 2022 році більше 40'000 км2 окупованої території.
Спеціально для невігласів, яких в гуглі забанили, повідомляю:
* доступні супутникові фото, на яких ВИДНО, скільки в кацапів техніки на базах зберігання;
* доступні супутникові фото, на яких ВИДНО, скільки бронетехніки знаходиться на майданчиках їхніх БТРЗ;
всі ці фото - доступні кожного місяця нові. Видна динаміка.
ВСЕ вже пораховане осінтерами:
* на базах зберігання залишилось менше 700 танків в стані "можна ще відновити, але не факт";
* на майданчиках БТРЗ знаходиться 500-600 танків і кількість зростає - вони не встигають лагодити.
* на основі підтверджених фото-відео втрат засрашинців - в них у військах зараз танків - десь біля 1000 штук (для порівняння - на 24.02.2022 було 3200 у військах).
Тож завались, ко-ко-ко-шник...
Ахмєтов здасть кольрові метали