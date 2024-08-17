Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 598 180 осіб (+1230 за добу), 8501 танк, 16 985 артсистем, 16 473 бойові броньовані машини. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 598 180 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.08.24 орієнтовно становлять:

особового складу ‒ близько 598 180 (+1230) осіб,

танків ‒ 8501 (+5) од,

бойових броньованих машин ‒ 16 473 (+12) од,

артилерійських систем – 16 985 (+58) од,

РСЗВ – 1160 (+1) од,

засоби ППО ‒ 923 (+1) од,

літаків – 367 (+0) од,

гелікоптерів – 328 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 13 714 (+55),

крилаті ракети ‒ 2432 (+3),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 22 913 (+65) од,

спеціальна техніка ‒ 2844 (+15).

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"Дані уточнюються", - додали в Генштабі.