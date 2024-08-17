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Новости Агрессия России против Украины Война
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Общие боевые потери РФ с начала войны – около 598 180 (+1230 за сутки), 8501 танк, 16 985 артсистем, 16 473 боевые бронированные машины. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 598 180 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 17.08.24 ориентировочно составляют:

  • личного состава - около 598 180 (+1230) человек,
  • танков - 8501 (+5) ед,
  • боевых бронированных машин - 16 473 (+12) ед,
  • артиллерийских систем - 16 985 (+58) ед,
  • РСЗО - 1160 (+1) ед,
  • средства ППО - 923 (+1) ед,
  • самолетов - 367 (+0) ед,
  • вертолетов - 328 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 13 714 (+55),
  • крылатые ракеты - 2432 (+3),
  • корабли /катера - 28 (+0) ед,
  • подводные лодки - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 22 913 (+65) ед,
  • специальная техника - 2844 (+15).

Читайте: Враг активно наступал на Торецком и Кураховском направлениях, ситуация на Покровском остается самой горячей. За сутки на фронте 144 боевых столкновения, - Генштаб

Втрати армії РФ на 17 серпня

Также читайте: Сейчас враг самый активный на Покровском направлении - там почти треть от 75 атак за день, - Генштаб

"Данные уточняются", - добавили в Генштабе.

Автор: 

армия РФ (19106) Генштаб ВС (6220) ликвидация (3502) уничтожение (6854)


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Топ комментарии
+25
Минув 3832 день москальсько-української війни.
157! одиниць техніки та 1230! чумардосів за день.
Арта 59!, броня 17, логістика 65!
Броня знову просіла )). Танки перевалили за 8500!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 598 000!!! це більше, ніж таке місто, як Владівосток, кількість населення якого за 3 роки зменшилась на 12 000 рил.
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17.08.2024 09:08
+19
Танки ювілей 👏
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17.08.2024 08:18
+19
Арта, авто і скріпний біогумус напередодні потрійного ювілею! Слава ЗСУ - еліті нації!
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17.08.2024 08:22
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Правила форума Совет форумчан
Танки ювілей 👏
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17.08.2024 08:18 Ответить
У знайомого племінник у Росії - майор ВПС Так казав дядькові на те що літаків ми стали менше збивать : "Хахлы у нас в авиации всех дураков уже перебили!"
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17.08.2024 10:42 Ответить
це зовсім не тому що у них довбойоби закінчились, а тому що ми https://www.youtube.com/watch?v=jOcFPnenDXc&t=990s обмежені у тактико-технічних спроможностях наявних у нас платформ.
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17.08.2024 16:58 Ответить
Арта, авто і скріпний біогумус напередодні потрійного ювілею! Слава ЗСУ - еліті нації!
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17.08.2024 08:22 Ответить
По біосміттю - завтра буде 90 + тисяч з початку літа.
Зима 23-24 було 84 640
Весна 94 100
Літо на зараз 89 400 - ну дуже спекотне літо.

А ще на завтра 25 тис броні з початку війни

І гадаю що разом з 600 тис ювілеєм по чумардосам буде і 70 тис ювілей по наземній техніці.

Бережіть печінку
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17.08.2024 09:19 Ответить
То виходить, що влітку поголів'я корисного москало-планктону може перевалити за 100 000. Дуже врожайний в цьому році Спас, для нас - врожайний, для москалів - вражаючий.
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17.08.2024 09:31 Ответить
Що значить може - перевале, десь 104-106 тисяч однозначно і у звіт ГШ від 1 вересня 2024 буде -
Загальні бойові втрати чумардосів (3,14дарів) - 613(615) тисяч.
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17.08.2024 10:05 Ответить
Десь пан Кью Кью забарився
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17.08.2024 08:30 Ответить
*****
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17.08.2024 08:36 Ответить
Утилізація моськовського лайна триває!! Слава ЗСУ!!))
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17.08.2024 08:51 Ответить
Свято наближається!! Слава ЗСУ !!))
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17.08.2024 08:52 Ответить
Горить,палає техніка ворожа.І вата теж не відстає
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17.08.2024 09:00 Ответить
Зворотній відлік - 1 820 чумардосів до ювілею.

Танчики повернулися до однозначних чисел, проте до першої сотні в серпні доповзли.
Загалом наземка з початку року 30 тис одиниць.
Цікавий факт - танки з початку війни 8 501, арта з початку року 8 503
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17.08.2024 09:04 Ответить
Минув 3832 день москальсько-української війни.
157! одиниць техніки та 1230! чумардосів за день.
Арта 59!, броня 17, логістика 65!
Броня знову просіла )). Танки перевалили за 8500!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 598 000!!! це більше, ніж таке місто, як Владівосток, кількість населення якого за 3 роки зменшилась на 12 000 рил.
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17.08.2024 09:08 Ответить
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17.08.2024 09:13 Ответить
Скільки з того всього повернулося до строю? Хотілось би знати.
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17.08.2024 09:12 Ответить
Дещо повернулося частково, по запчастинах. А ось лопатоїдів, розмазаних по броні, навряд чи можна вважати повернутими. ))
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17.08.2024 09:20 Ответить
Як казала моя бабуся - на храмому коні далеко не заїдеш.
Не переймайся, а якщо прям так кортить - зроби запит по рембазам, а не накидуй на вентилятор.
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17.08.2024 09:26 Ответить
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17.08.2024 09:18 Ответить
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17.08.2024 09:20 Ответить
ремонтують багато... проте ще є опція "само зламалося"... за часів срср це було 3%-5% на рік, але тоді навантаження на техніку було мінімальним. однак ремонтувати, на жаль, вони ще таки вміють... і є чим, бо поле бою після Херсону залишається за ними.
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17.08.2024 09:28 Ответить
З вашою цифрою (3÷5%) відмов не погоджуся, за умов інтенсивної експлуатації техніки (а не пару раз на рік з парку виїхали) вона зросте в кілька раз. Додайте криворукість екіпажів (часто танки кидають, бо за ніч акумулятори посадили) та особливості аналоговнєтов (Т90, у якого після влучання, башта починає крутитися, як скажена. Відповідь виробника: ми знаємо про це!).
А для ремонту їм гімно-командувач в перші дні вторгнення промзону Мелітополя подарував, потім ще й Маріуполь додав. Турбувався, щоб до Омска/Тагіла не возили.
І ще один "плюс" Курської операції ЗСУ, ушкоджена там техніка для рашистів дійсно знищена, а Україні вона ще послугує. Як не виріб, то хоча б ремкомплектом.
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17.08.2024 09:53 Ответить
"...вона зросте в кілька раз. Додайте...", - ну звісно, що "зросте", от тільки не "зросте", а вже зросла...
І додавати нічого не треба, "криворукість" існувала завжди. Втім, як і пияцтво
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17.08.2024 10:51 Ответить
ко-ко-ко, воно ж стріляє! ко-ко-ко, за уралом 100500 дивізій готують! ко-ко-ко, абсолютно ж все ремонтують!

Як ви забєбали, квочки, які поторюють за кацапами всілякі вигадки про "все рементують", "ресурси нескінчені". Україна руками ЗСУ в 2022 році під Києвом, Черніговом, Сумами, Херсоном, Харковом, Ізюмом звільнила в 2022 році більше 40'000 км2 окупованої території.

Спеціально для невігласів, яких в гуглі забанили, повідомляю:
* доступні супутникові фото, на яких ВИДНО, скільки в кацапів техніки на базах зберігання;
* доступні супутникові фото, на яких ВИДНО, скільки бронетехніки знаходиться на майданчиках їхніх БТРЗ;

всі ці фото - доступні кожного місяця нові. Видна динаміка.

ВСЕ вже пораховане осінтерами:
* на базах зберігання залишилось менше 700 танків в стані "можна ще відновити, але не факт";
* на майданчиках БТРЗ знаходиться 500-600 танків і кількість зростає - вони не встигають лагодити.
* на основі підтверджених фото-відео втрат засрашинців - в них у військах зараз танків - десь біля 1000 штук (для порівняння - на 24.02.2022 було 3200 у військах).

Тож завались, ко-ко-ко-шник...
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17.08.2024 23:12 Ответить
Як не виріб, то хоча б ремкомплектом.
Ахмєтов здасть кольрові метали
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17.08.2024 09:58 Ответить
 
 