Сейчас враг самый активный на Покровском направлении - там почти треть от 75 атак за день, - Генштаб

Силы обороны продолжают решительно противодействовать попыткам противника продвинуться вглубь территории Украины. Российские оккупанты и дальше пытаются использовать преимущество в живой силе и авиационную поддержку. В настоящее время количество боевых столкновений возросло до 75. Активнее всего враг сейчас действует на Покровском направлении - там провел почти треть от всех атак.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

Обстрелы Украины

Захватчики применяли авиацию и артиллерию, ударяя по приграничным районам Сумской области. В частности, под артиллерийскими обстрелами оказались районы населенных пунктов Фотовиж, Старая Гута, Новоалександровка и Дружба. С РСЗО враг бил по Бачевску. Также нанес авиационные удары возле Степка, Мирополье, Малой Рыбицы, Кияницы и Краснополья.

Также читайте: Враг активно наступал на Торецком и Кураховском направлениях, ситуация на Покровском остается самой горячей. За сутки на фронте 144 боевых столкновений, - Генштаб

Боевые действия на Харьковщине

На Харьковском направлении российские террористы восемь раз штурмовали позиции наших подразделений в районах Волчанска и Липцев. В Волчанске еще продолжается бой.

Семь раз враг атаковал наши позиции на Купянском направлении. Вблизи Глушковки, Кругляковки и Андреевки атаки отражены Силами обороны. Атака в сторону Лозовой еще продолжается. Идет бой. Оккупанты нанесли два авиаудара КАБами по Купянску-Узловому.

Ситуация на востоке

На Лиманском направлении враг атаковал в районах Макеевки, Невского и Торского. Всего, с начала суток на этом направлении насчитывается уже шесть боестолкновений, до сих пор продолжается бой возле Макеевки. Ситуация контролируемая. Под удары российских бомб попали районы Осинового, Дружелюбовки и Серебрянки - в сумме оккупанты задействовали восемь КАБов.

Противник не оставляет попыток прорвать оборону наших войск на Сиверском направлении, однако, получает жесткий отпор от украинских воинов. Так, вблизи Верхнекаменского, Спирного и Переездного оккупанты семь раз пытались потеснить наши подразделения с занимаемых позиций. Все атаки остановлены.

На Краматорском направлении захватчики совершили три штурмовых действия вблизи Григорьевки и Часова Яра. Два из этих боестолкновений продолжаются.

На Торецком направлении количество вражеских атак увеличилось до восьми. Враг атакует возле населенных пунктов Торецк и Белая Гора, где наши защитники отбивают два штурма. В районах Нью-Йорка, Зализного и Нелиповки шесть боестолкновений уже завершены. Авиация агрессора бомбила Торецк, также оккупанты обстреляли Дачное и Нью-Йорк неуправляемыми авиаракетами.

Также читайте: Враг уменьшает интенсивность артиллерийских обстрелов на юге, - ОСГВ "Таврія"

На Покровском направлении - наибольшее количество боестолкновений. С начала суток оккупанты осуществили уже 23 попытки потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах Воздвиженки, Водяного, Новогродовки, Гродовки, Желанного, Калиновки, Птичьего и атаковали в сторону Зеленого Поля. Силы обороны сдерживают натиск и отбили 17 атак противника, шесть боев еще продолжаются. Подвергся трем авиаударам НАРами Александрополь.

На Кураховском направлении с начала суток захватчики девять раз атаковали наши подразделения. Пытались продвинуться вблизи Красногоровки, Георгиевки, Александровки и Константиновки. По последней били НАРами.

Обстановка на юге

На Времевском направлении было отражено одно штурмовое действие противника в сторону Константиновки. Российские неуправляемые авиаракеты взрывались неподалеку от Угледара и Новодонецкого - захватчики били из вооружения вертолетов Ка-52.

В районе Малой Токмачки на Ореховском направлении оккупанты один раз безуспешно пытались продвинуться вперед, но получили жесткий отпор.

Похожая ситуация на Приднепровском направлении - там также отбита одна вражеская атака.

Также смотрите: Оператор дронов с помощью БПЛА "Королева шершнів" украл автомат АК-74 с позиции оккупантов. ВИДЕО