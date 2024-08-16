Оператор дронов с помощью БПЛА "Королева шершнів" украл автомат АК-74 с позиции оккупантов. ВИДЕО
Оператор дрона "Королева шершнів" затрофеев автомат, забрав его с позиции оккупантов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские военные модифицировали "Королеву шершнів", установив на него магнит.
Новая модификация готовится к полноценной работе, давайте мы все им в этом поможем.
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Топ комментарии
+13 Qq Qqq #455433
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+10 Trevo Trow
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+9 Royal Flush #510166
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Нам треба виколоти баньки кацапським розвідникам: Орлан, Зала, Суперкам.
Зараз над цим працює кілька середовищ, особливо активно "Повернись живим" Стерненка (додати).
Активно долучаємося!
Успіх у цій справі призведе до стратегічних змін на полі бою!
Тож чекаємо найближчими днями відос від рашні з того дрона. Знов виходить вони в сраку ви*****и командування, котре не взмозі захистити техніку у прифронтових областях.
Хоча є більш дієвий спосіб, до дроту прив'язати горілку, то вони самі за ним бігтимуть, чисто в полон чито у болото.