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Оператор дронов с помощью БПЛА "Королева шершнів" украл автомат АК-74 с позиции оккупантов. ВИДЕО

Оператор дрона "Королева шершнів" затрофеев автомат, забрав его с позиции оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские военные модифицировали "Королеву шершнів", установив на него магнит.

Новая модификация готовится к полноценной работе, давайте мы все им в этом поможем.

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Также смотрите: Дрон-камикадзе "Дикі шершні" залетает в открытый люк вражеского танка Т-80. ВИДЕО

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дроны (3912) Дроны от читателей Цензор.НЕТ (169) Дикие шершни (226)


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Топ комментарии
+13
ФАйне відео )) Особливо кінцівка. Продовжуйте в тому ж дусі. Можливо все таки підібрати якусь зброю з меншою віддачею, точність буде більша ))
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16.08.2024 15:59
+10
Врятували якогось під@ра від самогубства.
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16.08.2024 15:54
+9
не украл 👎, а затрофеил👍
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16.08.2024 16:38
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Врятували якогось під@ра від самогубства.
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16.08.2024 15:54 Ответить
Хрін там.... за втрачену зброю покарають п1д4ра старші командири чи кадирківці, а покарання там одне - згвалтування та яма.
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16.08.2024 17:07 Ответить
Тобто щуку кинуть у річку.
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16.08.2024 17:08 Ответить
Trevor Trow Ви помиляєтесь коли гадаєте що рабам-кацапам подобається коли їх гвалтують. Хіба що деяким але ті навряд служать.
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16.08.2024 19:43 Ответить
ФАйне відео )) Особливо кінцівка. Продовжуйте в тому ж дусі. Можливо все таки підібрати якусь зброю з меншою віддачею, точність буде більша ))
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16.08.2024 15:59 Ответить
меншой не бува...- хба шо браунинг 1902 кал4.8....
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16.08.2024 17:02 Ответить
Любий пістолет кулемет під пістолетний патрон. Для ближнього бою саме те, бо на дальні дистанції і так з дрона не прицілишся. Да і краще використовувати вночі з тепліком, бо дрон великий. легка ціль вдень.
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16.08.2024 17:25 Ответить
Україна на порозі створення повноцінного дрона винищувача дронів у промислових масштабах.
Нам треба виколоти баньки кацапським розвідникам: Орлан, Зала, Суперкам.
Зараз над цим працює кілька середовищ, особливо активно "Повернись живим" Стерненка (додати).
Активно долучаємося!
Успіх у цій справі призведе до стратегічних змін на полі бою!
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16.08.2024 16:35 Ответить
Краще б була на порозі захисту від них. Сьогодні вже знов дрончик пів дня літав, а потім 3 іскандера на аеродром залетіло ( а через кілька годин ще раз контрольний ), й знову мінус літак.
Тож чекаємо найближчими днями відос від рашні з того дрона. Знов виходить вони в сраку ви*****и командування, котре не взмозі захистити техніку у прифронтових областях.
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16.08.2024 22:12 Ответить
не украл 👎, а затрофеил👍
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16.08.2024 16:38 Ответить
Хто переможе у розвитку дронів той переможе у війні.
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16.08.2024 17:06 Ответить
Ще трохи, кацапів так викрадатимуть.
Хоча є більш дієвий спосіб, до дроту прив'язати горілку, то вони самі за ним бігтимуть, чисто в полон чито у болото.
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16.08.2024 17:09 Ответить
от шкодніки
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16.08.2024 17:49 Ответить
безпонтова стрілянина. але смішно
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16.08.2024 17:51 Ответить
То так вже можна і кацапські дрони калічити
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16.08.2024 18:07 Ответить
Слушна думка. Бо зараз їх збивають наші дрони методом тарана, були вже такі відео. А так можна дистанційно завалити і зберегти свій дрон. От тільки як справи з прицільною стрільбою?
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16.08.2024 18:18 Ответить
Тренуються, якщо вiрити про влучання в мiшенi, по вiдео.
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16.08.2024 19:46 Ответить
Хлопці, а вас у дитинстві вчили, що красти це погано???
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16.08.2024 18:17 Ответить
Бульо-бульо, а такого ще не бульо - до вечiрньоi череди зiбралися доярки , та й чешуть останнi новини.
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16.08.2024 19:43 Ответить
Там фраза була ....a few moments later....
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16.08.2024 19:45 Ответить
После ахматовцев, кацапы с этим легко справляются, в пол щелчка пальцами.
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16.08.2024 19:49 Ответить
Звісно гарна ідея, велика точність там і не треба, тільки через рік-два таке лайно може літати і у ворогів у великій кількості
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16.08.2024 20:18 Ответить
Дуже правильний інженерний підхід. Воювати повинні не люди, а пересувні керовані бойові платфоми, щоб зберегти особовий склад.
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17.08.2024 04:23 Ответить
Який сенс ризикувати дорогим дроном, щоб ******** копійчаний калашмат?
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17.08.2024 09:44 Ответить
 
 