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Оператор дронів за допомогою БПЛА "Королева шершнів" викрав автомат АК-74 з позиції окупантів. ВIДЕО

Оператор дрона "Королева шершнів" затрофеїв автомат, забравши його з позиції окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, українські військові модифікували "Королеву шершнів", встановивши на нього магніт.

Нова модифікація готується до повноцінної роботи, давайте ми всі їм в цьому допоможемо. 

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дрони (4695) Дрони від читачів Цензор.НЕТ (174) Дикі шершні (231)


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Топ коментарі
+13
ФАйне відео )) Особливо кінцівка. Продовжуйте в тому ж дусі. Можливо все таки підібрати якусь зброю з меншою віддачею, точність буде більша ))
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16.08.2024 15:59
+10
Врятували якогось під@ра від самогубства.
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16.08.2024 15:54
+9
не украл 👎, а затрофеил👍
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16.08.2024 16:38
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Врятували якогось під@ра від самогубства.
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16.08.2024 15:54 Відповісти
Хрін там.... за втрачену зброю покарають п1д4ра старші командири чи кадирківці, а покарання там одне - згвалтування та яма.
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16.08.2024 17:07 Відповісти
Тобто щуку кинуть у річку.
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16.08.2024 17:08 Відповісти
Trevor Trow Ви помиляєтесь коли гадаєте що рабам-кацапам подобається коли їх гвалтують. Хіба що деяким але ті навряд служать.
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16.08.2024 19:43 Відповісти
ФАйне відео )) Особливо кінцівка. Продовжуйте в тому ж дусі. Можливо все таки підібрати якусь зброю з меншою віддачею, точність буде більша ))
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16.08.2024 15:59 Відповісти
меншой не бува...- хба шо браунинг 1902 кал4.8....
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16.08.2024 17:02 Відповісти
Любий пістолет кулемет під пістолетний патрон. Для ближнього бою саме те, бо на дальні дистанції і так з дрона не прицілишся. Да і краще використовувати вночі з тепліком, бо дрон великий. легка ціль вдень.
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16.08.2024 17:25 Відповісти
Україна на порозі створення повноцінного дрона винищувача дронів у промислових масштабах.
Нам треба виколоти баньки кацапським розвідникам: Орлан, Зала, Суперкам.
Зараз над цим працює кілька середовищ, особливо активно "Повернись живим" Стерненка (додати).
Активно долучаємося!
Успіх у цій справі призведе до стратегічних змін на полі бою!
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16.08.2024 16:35 Відповісти
Краще б була на порозі захисту від них. Сьогодні вже знов дрончик пів дня літав, а потім 3 іскандера на аеродром залетіло ( а через кілька годин ще раз контрольний ), й знову мінус літак.
Тож чекаємо найближчими днями відос від рашні з того дрона. Знов виходить вони в сраку ви*****и командування, котре не взмозі захистити техніку у прифронтових областях.
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16.08.2024 22:12 Відповісти
не украл 👎, а затрофеил👍
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16.08.2024 16:38 Відповісти
Хто переможе у розвитку дронів той переможе у війні.
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16.08.2024 17:06 Відповісти
Ще трохи, кацапів так викрадатимуть.
Хоча є більш дієвий спосіб, до дроту прив'язати горілку, то вони самі за ним бігтимуть, чисто в полон чито у болото.
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16.08.2024 17:09 Відповісти
от шкодніки
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16.08.2024 17:49 Відповісти
безпонтова стрілянина. але смішно
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16.08.2024 17:51 Відповісти
То так вже можна і кацапські дрони калічити
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16.08.2024 18:07 Відповісти
Слушна думка. Бо зараз їх збивають наші дрони методом тарана, були вже такі відео. А так можна дистанційно завалити і зберегти свій дрон. От тільки як справи з прицільною стрільбою?
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16.08.2024 18:18 Відповісти
Тренуються, якщо вiрити про влучання в мiшенi, по вiдео.
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16.08.2024 19:46 Відповісти
Хлопці, а вас у дитинстві вчили, що красти це погано???
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16.08.2024 18:17 Відповісти
Бульо-бульо, а такого ще не бульо - до вечiрньоi череди зiбралися доярки , та й чешуть останнi новини.
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16.08.2024 19:43 Відповісти
Там фраза була ....a few moments later....
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16.08.2024 19:45 Відповісти
После ахматовцев, кацапы с этим легко справляются, в пол щелчка пальцами.
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16.08.2024 19:49 Відповісти
Звісно гарна ідея, велика точність там і не треба, тільки через рік-два таке лайно може літати і у ворогів у великій кількості
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16.08.2024 20:18 Відповісти
Дуже правильний інженерний підхід. Воювати повинні не люди, а пересувні керовані бойові платфоми, щоб зберегти особовий склад.
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17.08.2024 04:23 Відповісти
Який сенс ризикувати дорогим дроном, щоб ******** копійчаний калашмат?
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17.08.2024 09:44 Відповісти
 
 