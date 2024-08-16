Оператор дронів за допомогою БПЛА "Королева шершнів" викрав автомат АК-74 з позиції окупантів. ВIДЕО

Оператор дрона "Королева шершнів" затрофеїв автомат, забравши його з позиції окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, українські військові модифікували "Королеву шершнів", встановивши на нього магніт.

Нова модифікація готується до повноцінної роботи, давайте ми всі їм в цьому допоможемо.

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