Оператор дронів за допомогою БПЛА "Королева шершнів" викрав автомат АК-74 з позиції окупантів. ВIДЕО
Оператор дрона "Королева шершнів" затрофеїв автомат, забравши його з позиції окупантів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, українські військові модифікували "Королеву шершнів", встановивши на нього магніт.
Нова модифікація готується до повноцінної роботи, давайте ми всі їм в цьому допоможемо.
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Топ коментарі
+13 Qq Qqq #455433
показати весь коментар16.08.2024 15:59
+10 Trevo Trow
показати весь коментар16.08.2024 15:54
+9 Royal Flush #510166
показати весь коментар16.08.2024 16:38
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Нам треба виколоти баньки кацапським розвідникам: Орлан, Зала, Суперкам.
Зараз над цим працює кілька середовищ, особливо активно "Повернись живим" Стерненка (додати).
Активно долучаємося!
Успіх у цій справі призведе до стратегічних змін на полі бою!
Тож чекаємо найближчими днями відос від рашні з того дрона. Знов виходить вони в сраку ви*****и командування, котре не взмозі захистити техніку у прифронтових областях.
Хоча є більш дієвий спосіб, до дроту прив'язати горілку, то вони самі за ним бігтимуть, чисто в полон чито у болото.