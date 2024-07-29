Воїни ЗСУ дроном "Королева шершнів" уразили ворожі позиції і помстилися окупантам за полеглого в бою Олександра Цебрія. ВIДЕО

Бійці підрозділу БпАК "ПАВУК" 160 ОБ ТрО помстилися окупантам за полеглого в бою Олександра Цебрія.

FPV-оператори дроном "Королева шершнів" уразили ворожі позиції. Таким чином вони помстилися за колишнього мера Умані, командира взводу кулеметників 58 ОМПБр Олександра Цебрія, який загинув на фронті, інформує Цензор.НЕТ.

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