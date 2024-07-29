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Новини Війна
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Воїни ЗСУ дроном "Королева шершнів" уразили ворожі позиції і помстилися окупантам за полеглого в бою Олександра Цебрія. ВIДЕО

Бійці підрозділу БпАК "ПАВУК" 160 ОБ ТрО помстилися окупантам за полеглого в бою Олександра Цебрія.

FPV-оператори дроном "Королева шершнів" уразили ворожі позиції. Таким чином вони помстилися за колишнього мера Умані, командира взводу кулеметників 58 ОМПБр Олександра Цебрія, який загинув на фронті, інформує Цензор.НЕТ.

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29.07.2024 22:07 Відповісти
Хід Королеви.
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29.07.2024 22:15 Відповісти
Что то не понятно. Просто взорвали кучу земли
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29.07.2024 22:41 Відповісти
Молодці наші Воіни ,
честь їм і хвала 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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29.07.2024 23:23 Відповісти
кумар! ти береги сплутав. нах звідси !
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30.07.2024 10:16 Відповісти
 
 