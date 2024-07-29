Українські захисники знищили російський танк Т-72. ВIДЕО
Воїни 14-ої окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого спільно з ударною групою "Харон" знищили ворожий танк Т-72.
Як інформує Цензор.НЕТ, відповідне відео опублікували у телеграм-каналі Оперативний ЗСУ.
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Игорь Томилов
показати весь коментар29.07.2024 20:44 Відповісти Мені подобається 6
Kondrat
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Владислав Сварчевський
показати весь коментар29.07.2024 22:04 Відповісти Мені подобається 1
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