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Українські захисники знищили російський танк Т-72. ВIДЕО

Воїни 14-ої окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого спільно з ударною групою "Харон" знищили ворожий танк Т-72.

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідне відео опублікували у телеграм-каналі Оперативний ЗСУ.

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29.07.2024 20:44 Відповісти
Цікаво , а хто перший скаже , що це був макет ? ( або - " не там і не тим , чим треба " )
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29.07.2024 20:48 Відповісти
Нема слів!!!
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29.07.2024 22:04 Відповісти
 
 