Українські захисники знищили російський танк Т-72. ВIДЕО

Воїни 14-ої окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого спільно з ударною групою "Харон" знищили ворожий танк Т-72.

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідне відео опублікували у телеграм-каналі Оперативний ЗСУ.

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