Прикордонники відпрацювали по позиціях противника та ліквідували 3 окупантів на Сіверському напрямку. ВIДЕО

Ворожі укріплення під прицілом: дрони прикордонників бригади "Помста" успішно відпрацювали по позиціях противника на Сіверському напрямку.

Як інформує Цензор.НЕТ, трьох загарбників було ліквідовано, ще шістьох – поранено.

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