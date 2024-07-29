Прикордонники відпрацювали по позиціях противника та ліквідували 3 окупантів на Сіверському напрямку. ВIДЕО
Ворожі укріплення під прицілом: дрони прикордонників бригади "Помста" успішно відпрацювали по позиціях противника на Сіверському напрямку.
Як інформує Цензор.НЕТ, трьох загарбників було ліквідовано, ще шістьох – поранено.
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Владислав Сварчевський
показати весь коментар29.07.2024 21:08 Відповісти Мені подобається 0
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