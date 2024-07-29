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Прикордонники відпрацювали по позиціях противника та ліквідували 3 окупантів на Сіверському напрямку. ВIДЕО

Ворожі укріплення під прицілом: дрони прикордонників бригади "Помста" успішно відпрацювали по позиціях противника на Сіверському напрямку.

Як інформує Цензор.НЕТ, трьох загарбників було ліквідовано, ще шістьох – поранено.

Також дивіться: Сили оборони ліквідували окупантів, які засіли на Агрегатному заводі у Вовчанську. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17346) ліквідація (3916)


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Здохніть, гади!!! Погранцям Дяка та Шана!!!
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29.07.2024 21:08 Відповісти
 
 