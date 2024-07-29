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18 039 28

Сили оборони ліквідували окупантів, які засіли на Агрегатному заводі у Вовчанську. ВIДЕО

Українські захисники ліквідували російських загарбників, які засіли на Агрегатному заводі у Вовчанську Харківської області, за допомогою наземного дрона.

Як інформує Цензор.НЕТ, воїни РУБпАК "Khorne Group" 116-ої окремої механізованої бригади фактично з підручних засобів у кустарних умовах створили "ідеального тихого вбивцю" - дрон із вибухівкою з 200 кілограмів водню з пластидом, і доставили його за адресою прямо під ніс противнику.

Дивіться: Воїни 30 ОМБр нищать групу піхоти противника, яка збилася у купку. ВIДЕО

Автор: 

ліквідація (3916) Харківщина (6054)


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Топ коментарі
+8
Я б таке не показував: нехай досі думають, звідкиля прийшла смрть? Може то були бойові гусі-самогубці з біолабораторій, наколоті вибухівкою? То нехай розробляють засоби захисту від гусей.
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29.07.2024 19:24
+6
Звісно,що криволапо написано. Кацапи вже там майже місяць сидять буцімто "в оточенні."
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29.07.2024 19:22
+5
Що ? Дуже прикро за своїх ? -
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29.07.2024 20:26
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"Електрику" позивний можна змінити на "Ядерщик" - як ядерна бомба взірвалася ....
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29.07.2024 18:56 Відповісти
Що ? Дуже прикро за своїх ? -
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29.07.2024 20:26 Відповісти
ну сходи підр офф, познімай відосики, нам покажеш
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29.07.2024 22:16 Відповісти
200 кілограм водню з пластидом
Водню? Його ж в товстелезних 40-літрових балонах перевозять. Скільки ж балонів треба на 200 кг?
Може, все-таки пропан-бутанова суміш була?
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29.07.2024 18:58 Відповісти
Взагалі то самий ідеальний варіант ацетилен +кисень...ацетилен калорійний...а кисень прискорить горіння
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29.07.2024 20:11 Відповісти
Ідеальний варіант - стехіометрична суміш, де кількість молекул палива дорівнює кількості молекул окислювача. Для різних пальних газів вона буде різною.
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30.07.2024 10:41 Відповісти
у водня невисока бризантна дія, треба охолодження, це гарне паливо, а не вибухівка
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30.07.2024 10:11 Відповісти
Тут мені більше цікаво, як його доставили у такій кількості до цілі? Це ж газ, і без охолодження він має високий тиск, не дарма балони товстостінні.
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30.07.2024 10:39 Відповісти
термоізоляція
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30.07.2024 10:45 Відповісти
Все одно охолодження потрібно, бо прогріється з часом.
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30.07.2024 11:07 Відповісти
дрон на гусеницях - естонський ?
чи наш ? разработки энтузиастов инженеров товарищества "ГВіНТ"

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29.07.2024 18:59 Відповісти
Судячи з відео, там щось велике було. Може мтлб нашпигували?
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30.07.2024 04:08 Відповісти
Спеціальний транспорт від України, для доставки хрящів від рашистів, у Китай!! Допомога хунхузам, з хрящами від московитів….У них договір…
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29.07.2024 19:15 Відповісти
Всіх? Чи знов - криволапо написана новина? Нещодавно Бутусов робив огляд фронту, в нього інакше на мапі , наче нема жодного оточення. Кому вірити?
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29.07.2024 19:19 Відповісти
Звісно,що криволапо написано. Кацапи вже там майже місяць сидять буцімто "в оточенні."
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29.07.2024 19:22 Відповісти
Волчанск - Wolfsburg (нем.)
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29.07.2024 19:22 Відповісти
Я б таке не показував: нехай досі думають, звідкиля прийшла смрть? Може то були бойові гусі-самогубці з біолабораторій, наколоті вибухівкою? То нехай розробляють засоби захисту від гусей.
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29.07.2024 19:24 Відповісти
тим кому прийшла, вже не думають
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29.07.2024 22:18 Відповісти
До чого тут вони? Їхне керівництво сидить в тилу, дивиться це відео, та робе висновки, враховує під час планування майбутних операцій. Не всі там содолі та галушкіни.
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29.07.2024 22:39 Відповісти
Без кислорода просто деньги на ветер
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29.07.2024 20:28 Відповісти
ну та да ! бачили ! "вєтєр" був знатний - ядерним грибочком...
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29.07.2024 21:37 Відповісти
Так Агрегатний завод вже звільнили від сміття людства ?
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29.07.2024 21:13 Відповісти
Смерть кацапам!
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29.07.2024 21:15 Відповісти
***** і їбать... Де спільня мова? Нема у маскаліа смерті - тікет до накабздона. Харон рублів та юанів не бере.
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29.07.2024 21:16 Відповісти
Так коли- небудь і ***** завалять...
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29.07.2024 21:35 Відповісти
СЕКРЕТИ МАБУТЬ НЕ РОЗПОВІДАЮТЬ...ЗАВТРА ОРКИ БУДУТЬ ТИМ САМИМ ВІДПОВІДАТИ
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30.07.2024 04:12 Відповісти
Странный баллон. Водород - зелёный!
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30.07.2024 10:44 Відповісти
 
 