Сили оборони ліквідували окупантів, які засіли на Агрегатному заводі у Вовчанську. ВIДЕО
Українські захисники ліквідували російських загарбників, які засіли на Агрегатному заводі у Вовчанську Харківської області, за допомогою наземного дрона.
Як інформує Цензор.НЕТ, воїни РУБпАК "Khorne Group" 116-ої окремої механізованої бригади фактично з підручних засобів у кустарних умовах створили "ідеального тихого вбивцю" - дрон із вибухівкою з 200 кілограмів водню з пластидом, і доставили його за адресою прямо під ніс противнику.
Топ коментарі
+8 Николай Декапольцев
показати весь коментар29.07.2024 19:24
+6 Gary Grant
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показати весь коментар29.07.2024 20:26
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Водню? Його ж в товстелезних 40-літрових балонах перевозять. Скільки ж балонів треба на 200 кг?
Може, все-таки пропан-бутанова суміш була?
чи наш ? разработки энтузиастов инженеров товарищества "ГВіНТ"