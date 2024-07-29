Сили оборони ліквідували окупантів, які засіли на Агрегатному заводі у Вовчанську. ВIДЕО

Українські захисники ліквідували російських загарбників, які засіли на Агрегатному заводі у Вовчанську Харківської області, за допомогою наземного дрона.

Як інформує Цензор.НЕТ, воїни РУБпАК "Khorne Group" 116-ої окремої механізованої бригади фактично з підручних засобів у кустарних умовах створили "ідеального тихого вбивцю" - дрон із вибухівкою з 200 кілограмів водню з пластидом, і доставили його за адресою прямо під ніс противнику.

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