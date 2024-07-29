Воїни 30 ОМБр нищать групу піхоти противника, яка збилася у купку. ВIДЕО

Аеророзвідники 30-ої окремої механізованої бригади ліквідували групу піхоти противника.

Як інформує Цензор.НЕТ, як додали у дописі під відео, солдати не отримали вказівки розосередитися, і навіть навпаки - збилися в купку, чим спростили роботу нашим операторам.

Дивіться: Ліквідація російського снайпера влучним скидом боєприпасу. ВIДЕО