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Воїни 30 ОМБр нищать групу піхоти противника, яка збилася у купку. ВIДЕО

Аеророзвідники 30-ої окремої механізованої бригади ліквідували групу піхоти противника.

Як інформує Цензор.НЕТ, як додали у дописі під відео, солдати не отримали вказівки розосередитися, і навіть навпаки - збилися в купку, чим спростили роботу нашим операторам.

Дивіться: Ліквідація російського снайпера влучним скидом боєприпасу. ВIДЕО

Автор: 

ліквідація (3916) 30 окрема механізована бригада (154)


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Топ коментарі
+29
Увесь Світ зрозумів, що кацапів можна і треба нищити.
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29.07.2024 17:37
+18
цікаво, коли вони сидять під дроном, що скидає на них ананас, вони згадують про заробіток, ажурні труселя для своєї самиці п'яної... про ладу, схожу на ночви.... чи може у ту частину тіла приходить щось більш глобальне? Можливо таке питання - якого хера я сюди приперся?
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29.07.2024 17:35
+17
вони виховані вмирати за сраліна і членіна, це особливий генетичний лайно - матеріал виготовлений московитським-більшовистським агітпромом на протязі століть. Я важаю вони вмирають з думкою про дідів з фільму " батальени просять огня" чи " двадцять вісім памфлетовцев", а ще як отой павка карчагин в " як закалялась сталь" вірять що ось-ось прийде допомога і наспівують газманова " я рождьон в срср". Шкода що вони встигли засерети цім імперським агітаційним лайном голови багатьох Українців, приспали пильність та обережність більшості Українців, і таким чином напали на малоросів зненацька, не дивлячи що війна тривае з 2014 року, а протистояння та бородьба Українців з московитами відбуваеться з давньоруських часів. Всі Українці несуть відповідальність за небажання знати свою історію.
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29.07.2024 18:26
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цікаво, коли вони сидять під дроном, що скидає на них ананас, вони згадують про заробіток, ажурні труселя для своєї самиці п'яної... про ладу, схожу на ночви.... чи може у ту частину тіла приходить щось більш глобальне? Можливо таке питання - якого хера я сюди приперся?
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29.07.2024 17:35 Відповісти
їм видиться омріяна хохляцька стіралка ! це вам і за Бучу, курви !!
Буча. Хлопчик біля могили матері, 45-та доба війни....

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29.07.2024 18:09 Відповісти
Якісь вони заторможені - мабуть вже навоювались
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29.07.2024 17:35 Відповісти
Під кайфом.постійно
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29.07.2024 17:38 Відповісти
Привіт
Там нестача промедолу. Якусь муйню у шприц-тюбики пакують.ГРУПА НЕ МОРІНОВА.
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29.07.2024 17:46 Відповісти
******** світ може собі доволі дешево таке дозволити, шо....
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29.07.2024 17:57 Відповісти
вони виховані вмирати за сраліна і членіна, це особливий генетичний лайно - матеріал виготовлений московитським-більшовистським агітпромом на протязі століть. Я важаю вони вмирають з думкою про дідів з фільму " батальени просять огня" чи " двадцять вісім памфлетовцев", а ще як отой павка карчагин в " як закалялась сталь" вірять що ось-ось прийде допомога і наспівують газманова " я рождьон в срср". Шкода що вони встигли засерети цім імперським агітаційним лайном голови багатьох Українців, приспали пильність та обережність більшості Українців, і таким чином напали на малоросів зненацька, не дивлячи що війна тривае з 2014 року, а протистояння та бородьба Українців з московитами відбуваеться з давньоруських часів. Всі Українці несуть відповідальність за небажання знати свою історію.
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29.07.2024 18:26 Відповісти
гарнюні 🖕
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29.07.2024 17:37 Відповісти
Увесь Світ зрозумів, що кацапів можна і треба нищити.
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29.07.2024 17:37 Відповісти
Сині люди Сахари... Нищіть рашиську сволоту так, щоб пустеля стала черноземами !!!

Аллах Акбар !
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29.07.2024 18:12 Відповісти
вправні Воїні туареги - кацапський МРАП раком поставили! ЯК ?
праворуч - замаскована яма для ловлі слонів

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29.07.2024 18:37 Відповісти
Щось вони ще занадто живі
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29.07.2024 18:15 Відповісти
Потроху витікають...
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29.07.2024 19:15 Відповісти
Ликвидирован, но живой..
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29.07.2024 20:46 Відповісти
Новачки, геть необстріляні. Якщо б не нелюдь, то щось би ворухнулося в душі, але тут: І вражою злою кров'ю волю окропіте!
Бий чорта!!
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29.07.2024 19:33 Відповісти
Как узнать где кацапы в окопе?Очень просто-вокруг горы мусора,адаптируют окружающую среду под себя,суки.
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29.07.2024 19:45 Відповісти
А отей "Гомер" кудись лізе весь час! Невже лишня хромосома спасе?
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29.07.2024 19:45 Відповісти
..як мінімум там одна самиця орків, та шо тягла в траншею пораненого орка..
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29.07.2024 20:04 Відповісти
Krasivo, kak v pesnje...
''Kuda polztji?
Podbroshena monjeta.
Jeslji orjol,
To popadjom v kotjol...
....
I vnovj nad nami
Ukrainskij dron!''
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29.07.2024 21:24 Відповісти
який же срач в них на позиціях. "по домашньому"
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30.07.2024 00:44 Відповісти
 
 