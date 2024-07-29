Воїни 30 ОМБр нищать групу піхоти противника, яка збилася у купку. ВIДЕО
Аеророзвідники 30-ої окремої механізованої бригади ліквідували групу піхоти противника.
Як інформує Цензор.НЕТ, як додали у дописі під відео, солдати не отримали вказівки розосередитися, і навіть навпаки - збилися в купку, чим спростили роботу нашим операторам.
Топ коментарі
+29 YU ST
показати весь коментар29.07.2024 17:37
+18 Григорий Бондаренко #527937
показати весь коментар29.07.2024 17:35
+17 Pоман Устименко
показати весь коментар29.07.2024 18:26
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Буча. Хлопчик біля могили матері, 45-та доба війни....
Там нестача промедолу. Якусь муйню у шприц-тюбики пакують.ГРУПА НЕ МОРІНОВА.
Аллах Акбар !
праворуч - замаскована яма для ловлі слонів
Бий чорта!!
''Kuda polztji?
Podbroshena monjeta.
Jeslji orjol,
To popadjom v kotjol...
....
I vnovj nad nami
Ukrainskij dron!''