Ліквідація російського снайпера влучним скидом боєприпасу. ВIДЕО
Воїни 225-го окремого штурмового батальйону ударної групи "Чорний Лебідь" ліквідували російського снайпера влучним скидом боєприпасу.
Відповідне відео було оприлюднене у телеграм-каналі Оперативний ЗСУ, повідомляє Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+31 JuopunutBear #592740
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+16 Валентин Коваль #587289
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Снайперівсвинособак не вчили ховатися від дронів - це окрема наука, яка ще не вивчена і немає аналогів....
Rebels in Mali Display Ukrainian Flag After Wagner Defeat
Kyiv Post obtained an exclusive photo of Tuareg rebels posing with a Ukrainian flag after defeating Wagner mercenaries over the weekend.
by https://www.kyivpost.com/authors/757 Kateryna Zakharchenko | July 29, 2024, 4:23 pm
Щось смердіти почало срусьКІм духом!!
ти розумововідстале не можеш догнать, що речі треба називати к вони є: якщо на заборі написано хй то це брехня, якщо відео підписано ліквідація (закінчена дія), а кацап ще тікає, то це теж не віжповідає дійсності. давай, сабако, голос!
А другому зі снайперської пари (спостерігачеві) повезло більше... поки що.
''Kuda polztji?
Podbroshena monjeta.
Jeslji orjol,
To popadjom v kotjol...
....
I vnovj nad nami
Ukrainskij dron!''
Все правильно робимо, бо рашисти казяться, «а ві падтвердітє» …