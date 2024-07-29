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Ліквідація російського снайпера влучним скидом боєприпасу. ВIДЕО

Воїни 225-го окремого штурмового батальйону ударної групи "Чорний Лебідь" ліквідували російського снайпера влучним скидом боєприпасу.

Відповідне відео було оприлюднене у телеграм-каналі Оперативний ЗСУ, повідомляє Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Тіло окупанта вилітає із кущів і здіймається високо угору після скиду із дрона. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17346) ліквідація (3916) снайпери (357)


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Топ коментарі
+31
Повстанці в Малі тримають український прапор після поразки Вагнера, - Kyiv Post
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29.07.2024 16:56
+16
Получи рашист гранату - розпишись за паровоз
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29.07.2024 16:34
+12
Туарегобандеровцы! 👍
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29.07.2024 17:15
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Получи рашист гранату - розпишись за паровоз
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29.07.2024 16:34 Відповісти
Снайперів свинособак не вчили ховатися від дронів - це окрема наука, яка ще не вивчена і немає аналогів....
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29.07.2024 16:45 Відповісти
Повстанці в Малі тримають український прапор після поразки Вагнера, - Kyiv Post
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29.07.2024 16:56 Відповісти
Туарегобандеровцы! 👍
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29.07.2024 17:15 Відповісти
В пишут что это фотошоп. Хотелось бы подтверждений...
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29.07.2024 17:30 Відповісти
ручонки не стоять набрати Київ Пост, кацапе ?

Rebels in Mali Display Ukrainian Flag After Wagner Defeat
Kyiv Post obtained an exclusive photo of Tuareg rebels posing with a Ukrainian flag after defeating Wagner mercenaries over the weekend.

by https://www.kyivpost.com/authors/757 Kateryna Zakharchenko | July 29, 2024, 4:23 pm

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29.07.2024 18:25 Відповісти
Тебе ссылка дана - вопросы не ко мне.
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29.07.2024 18:37 Відповісти
а що як Киїфпост, фотожоп не втулять? я не велеикий спеціаліст, але я би краще зробив.
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29.07.2024 22:26 Відповісти
А ви за Україну, чи за окупантів рашистів?
Щось смердіти почало срусьКІм духом!!
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30.07.2024 12:54 Відповісти
то іди підмийся, це допомагає, якщо не вкурсі. Я не проти, і тільки за, щоб під, чи з українським прапором вбивали рашистів по всьому світу де вони є, але вже не раз бувало що фотожопи видавали за реальність, а потім сцикливо прибирали або мовчали.
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30.07.2024 14:10 Відповісти
щось я "другого номера" не побачив.....((((((
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29.07.2024 17:02 Відповісти
Справа був Снайперька пара. Придивись.
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29.07.2024 17:24 Відповісти
На 19 сек організм втікає
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29.07.2024 17:29 Відповісти
відео 18 сек
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29.07.2024 18:38 Відповісти
Справа там був. Подивись ще раз
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29.07.2024 17:34 Відповісти
побачив! дякую!) нога видно і біла повязка....
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29.07.2024 18:39 Відповісти
Використання бпла ламає догми всих попередніх воєн.
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29.07.2024 17:17 Відповісти
чувак так довго вчився на снайпера, а його разоблачілі
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29.07.2024 18:26 Відповісти
значить, що - погано вчився, а це добре, здох швидше.
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29.07.2024 22:27 Відповісти
так як і ти - букви вивчив, а користуватися ними твій мозок не дуже вміє.
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30.07.2024 09:53 Відповісти
дурню, ти нічого не переплутало? чи ти лайно кацапське за дохлого кацапа переживаєш?
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30.07.2024 13:08 Відповісти
ну що я переживаю, то твої малорозвинуті фантазії. малорозвинуті жертви Даннінга-Крюгера завжди виходять на "кацапа". Вбий його в собі, недоумку! І вчи матчасть - на заборі *** написано, то це він? у тебе з роликам виходить, що це він. На відео кацап живий, ролік обрізаний чи не дороблений. Ліквідація - процес ліквідації, лікідований - завершена дія, якої у роліку немає. ти пагано в школі вчився, чи україніська тобі не рідна?
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31.07.2024 10:16 Відповісти
дурню, ще раз сходи перевір, а не триндиш тут всяку дурню, виправдовуєшся.
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31.07.2024 11:54 Відповісти
що перевірити, тупе створіння? відео ще раз передивитись? кацап живий на відео.

ти розумововідстале не можеш догнать, що речі треба називати к вони є: якщо на заборі написано хй то це брехня, якщо відео підписано ліквідація (закінчена дія), а кацап ще тікає, то це теж не віжповідає дійсності. давай, сабако, голос!
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31.07.2024 16:34 Відповісти
півнику, как пагодка в мацквє?
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31.07.2024 17:29 Відповісти
ти хороша псинка, на команди реагуєш. давай ще раз: голос, тупа собако, голос?
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31.07.2024 23:11 Відповісти
Что то слабая бимбочка. Другой раз сбрасывают бимбочку что кацапы или на куски разлетаются или на 50 метров вверх подлетают
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29.07.2024 18:35 Відповісти
Не треба. 2 номер буде відтепкр ссятися ночами та кацапчьонкам в школах ваєную падгатовку прєпадавать.
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29.07.2024 19:52 Відповісти
сходи перевір, чи ще живий
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29.07.2024 22:31 Відповісти
що немає, ти ходило дивилось, фото, відео є?
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30.07.2024 00:01 Відповісти
Ну може і живий (не завжди везе) але те, що дісталося йому - факт.
А другому зі снайперської пари (спостерігачеві) повезло більше... поки що.
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29.07.2024 23:58 Відповісти
Krasivo, kak v pesnje...
''Kuda polztji?
Podbroshena monjeta.
Jeslji orjol,
To popadjom v kotjol...
....
I vnovj nad nami
Ukrainskij dron!''
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29.07.2024 21:26 Відповісти
Он, як лаптєногі, заєлозили по мережі дурнуватими ПИТАННЯМИ!!!
Все правильно робимо, бо рашисти казяться, «а ві падтвердітє» …
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30.07.2024 12:57 Відповісти
 
 