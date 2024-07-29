Тіло окупанта вилітає із кущів і здіймається високо угору після скиду із дрона. ВIДЕО

Оператор дрона із першого мотопіхотного батальйону 93-ї ОМБр "Холодний Яр" на бахмутському напрямку ліквідував окупанта, який ховався від безпілотника у кущах.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки українського воїна опублікований у соцмережах. На записі видно, що після атаки вибухова хвиля викинула тіло окупанта із сховку та підняла високо угору.

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