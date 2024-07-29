Тіло окупанта вилітає із кущів і здіймається високо угору після скиду із дрона. ВIДЕО
Оператор дрона із першого мотопіхотного батальйону 93-ї ОМБр "Холодний Яр" на бахмутському напрямку ліквідував окупанта, який ховався від безпілотника у кущах.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки українського воїна опублікований у соцмережах. На записі видно, що після атаки вибухова хвиля викинула тіло окупанта із сховку та підняла високо угору.
Топ коментарі
+11 Владтмир Пометун
показати весь коментар29.07.2024 15:37
+9 Валентин Коваль #587289
показати весь коментар29.07.2024 15:36
+6 Ярослав Кийко
показати весь коментар29.07.2024 15:39
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
це новина 🙁
("Диалог у телевизора").
''Kuda polztji?
Podbroshena monjeta.
Jeslji orjol,
To popadjom v kotjol...
....
I vnovj nad nami
Ukrainskij dron!''