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Тіло окупанта вилітає із кущів і здіймається високо угору після скиду із дрона. ВIДЕО

Оператор дрона із першого мотопіхотного батальйону 93-ї ОМБр "Холодний Яр" на бахмутському напрямку ліквідував окупанта, який ховався від безпілотника у кущах.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки українського воїна опублікований у соцмережах. На записі видно, що після атаки вибухова хвиля викинула тіло окупанта із сховку та підняла високо угору.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бійці 93-ї ОМБр скидами з дронів знищують ворожу піхоту біля Часового Яру. ВIДЕО

Автор: 

93 окрема механізована бригада (294) дрони (4690)


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Топ коментарі
+11
... видно до дощу.
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29.07.2024 15:37
+9
Сюрпраиз!
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29.07.2024 15:36
+6
Файно полетів 🐓
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29.07.2024 15:39
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Сюрпраиз!
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29.07.2024 15:36 Відповісти
... видно до дощу.
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29.07.2024 15:37 Відповісти
Кацапи вчаться літати ,
це новина 🙁
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29.07.2024 15:37 Відповісти
Файно полетів 🐓
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29.07.2024 15:39 Відповісти
Переплутава місце.Олімпіада в Парижі
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29.07.2024 15:49 Відповісти
Их, по-этому, и не пустили на Олимпиаду - боятся конкуренции!
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29.07.2024 16:02 Відповісти
Народжений повзати літати не вміє, а якщо літає - то низенько-низенько...
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29.07.2024 15:51 Відповісти
Добре полетів, аж труси порвались....
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29.07.2024 16:02 Відповісти
увімкнув третю-реактивну)
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29.07.2024 16:12 Відповісти
Певно, напередодні той ваня похмелявся зкріпно обробленим ракетним паливом...
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29.07.2024 23:07 Відповісти
Мабуть йося кабздон смску прислав що прийшо час збиратися додому до кідєрації.
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29.07.2024 16:25 Відповісти
Він (воно) здається частинами вилітав (ло)...
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29.07.2024 16:36 Відповісти
" - Ой! Вань! Умру от акробатиков! Смотри, как вертится, нахал! --

("Диалог у телевизора").
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29.07.2024 16:51 Відповісти
Мауть у розгрузці гранати були із запалами УЗРГМ. Бо інакше так не підлетів..
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29.07.2024 17:37 Відповісти
Це все добре, але не змінює критичну ситуацію по всій лінії фронту.
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29.07.2024 18:02 Відповісти
А ты поплачь в каждой новости, никто ведь ничего не знает.
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29.07.2024 19:39 Відповісти
Делчев нервово дрочіть від заздрощів у сусідніх кущах!
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29.07.2024 18:44 Відповісти
Щось гада в Українських кущах злякало.... Так підстибнуло! Дрончикам тихіше літати може?)
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29.07.2024 21:20 Відповісти
Бойові мурахи за дупу вкусили - не інакше!
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29.07.2024 23:09 Відповісти
Krasivo, kak v pesnje...
''Kuda polztji?
Podbroshena monjeta.
Jeslji orjol,
To popadjom v kotjol...
....
I vnovj nad nami
Ukrainskij dron!''
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29.07.2024 21:29 Відповісти
 
 