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Бійці 93-ї ОМБр скидами з дронів знищують ворожу піхоту біля Часового Яру. ВIДЕО

Робота аеробомберів 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" скидами з дронів по російській піхоті в районі Часового Яру на Донетчині.

Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов плюс, інформує Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Воїни 93 ОМБр ліквідували окупанта, який намагався сховатися від українського дрона під ковдрою. ВIДЕО

Автор: 

93 окрема механізована бригада (294) дрони (4695) Часів Яр (328)


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25.07.2024 19:41 Відповісти
Демони-рашисти, були, підтверджуємо! Але, самоліквідацію пройшли!!
Гойда! І досі, гойдаються…
Слава Захисникам України та їх Родинам! Ось такі, вони, оті самміти дрючби від єрмака і зеленського … міру-мір…
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25.07.2024 20:00 Відповісти
На 17-тій секунді , русскіє своіх нє бросают.
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25.07.2024 20:41 Відповісти
і пісня чудова....
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25.07.2024 20:52 Відповісти
Автор: , ти порушуєш закон та підставляєш сайт і редактора.

1. Закон України "Про мову":
Стаття 19 забороняє використовувати ненормативну лексику в офіційній сфері спілкування, до якої належать і ЗМІ.

Стаття 21 зобов'язує ЗМІ дотримуватися норм української мови, уникаючи вживання нецензурної лексики.
2. Закон України "Про інформацію":
Стаття 4 забороняє поширювати інформацію, яка шкідлива для здоров'я, морального та етичного розвитку громадян, зокрема, нецензурну лексику.

Стаття 15 зобов'язує ЗМІ дотримуватися етичних принципів журналістики, уникаючи вживання ненормативної лексики.
3. Цивільний кодекс України:
Стаття 950 передбачає цивільно-правову відповідальність за поширення інформації, яка завдає шкоди честі, гідності та діловій репутації особи.
4. Кримінальний кодекс України:
Стаття 298 передбачає кримінальну відповідальність за публічне використання нецензурної лайки.

Окрім законодавства, на ЗМІ також впливають етичні кодекси журналістських організацій, які засуджують вживання нецензурної лексики.
Важливо пам'ятати, що вживання нецензурної лексики в ЗМІ може мати негативний вплив на аудиторію, псувати імідж ЗМІ та підривати довіру до нього.
ЗМІ повинні прагнути дотримуватися високих етичних стандартів та використовувати мову, яка відповідає нормам літературної української мови.
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25.07.2024 22:27 Відповісти
честь, гідность та ділова репутація цих свиносо@ак як осіб - не зазнала шкод для здоров'я.... як туристів....
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26.07.2024 23:03 Відповісти
Ти це скажи 95 кварталу. Там мат після кожного слова. А взагалі це російский мат, українських лайок я в цій пісні не чув...
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27.07.2024 14:19 Відповісти
Смерть свинособакам!
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27.07.2024 13:27 Відповісти
 
 