Бійці 93-ї ОМБр скидами з дронів знищують ворожу піхоту біля Часового Яру. ВIДЕО

Робота аеробомберів 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" скидами з дронів по російській піхоті в районі Часового Яру на Донетчині.

Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов плюс, інформує Цензор.НЕТ.

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