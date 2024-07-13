Воїни 93 ОМБр ліквідували окупанта, який намагався сховатися від українського дрона під ковдрою. ВIДЕО

Для російського окупанта ця ніч виявилась останньою: росіянин намагався сховатися від українського дрона під ковдрою, але був виявлений та ліквідований аеробомбером 93-ої окремої механізованої бригади "Холодний Яр".

Відповідне відео опубліковане у телеграм-каналі Бутусов Плюс, інформує Цензор.НЕТ.

