УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4816 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
9 655 9

Воїни 93 ОМБр ліквідували окупанта, який намагався сховатися від українського дрона під ковдрою. ВIДЕО

Для російського окупанта ця ніч виявилась останньою: росіянин намагався сховатися від українського дрона під ковдрою, але був виявлений та ліквідований аеробомбером 93-ої окремої механізованої бригади "Холодний Яр".

Відповідне відео опубліковане у телеграм-каналі Бутусов Плюс, інформує Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Окупант знищений подвійною атакою українського дрона та міномета. ВIДЕО

Автор: 

ліквідація (4461) 93 окрема механізована бригада Холодний яр (309)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
"Любопытство губит кошку!"
показати весь коментар
13.07.2024 12:14 Відповісти
ти знайшов з чим порівнювати - кішку (одну з найкрасивіших тварин) і кацапа! 🤢🤮
до речі, в італійській мові є дивні слова, наприклад: "cazzo" - що означає "плядь", і "porcocane" - що перекладається, як "свинособака"
показати весь коментар
13.07.2024 12:58 Відповісти
Я привів "ідіоматичний вислів" (здається англійський) Він підкреслює характерну рису поведінки кішки - хворобливу цікавість до всього невідомого яка часто призводить до біди з нею Тут - те саме: кацап поліз до дрона який упав В результаті "висунувся з-під укриття та притягнув увагу нашого дроновода
показати весь коментар
13.07.2024 13:08 Відповісти
В англійській мові звучить менш оптимістично. "Любопытство губит убило кошку!" "Curiosity killed the cat".
показати весь коментар
13.07.2024 22:06 Відповісти
Ну - все залежить від перекладу Я читав деякі книги одних і тих самих авторів - але в перекладі різних перекладачів (та ще й на різні мови) Так дивувався - як різні люди різних національностей можуть трактувать одні й ті самі слова!
Наприклад твори Кестлера Оруелла Уеллса Толкієна чи Хайнлайна в російському та українському перекладах
показати весь коментар
13.07.2024 22:16 Відповісти
Ви маєте рацію. Звісно, ​​від перекладачів багато що залежить, тому читати краще в оригіналі, але не всім нам це можливо. Слово "губит" скоріше означає певний процес. Наприклад: "Губит людей не пиво..." або "Он губит свой талант ....", або "Алкоголь губит его здоровье ..." Зате слово "вбило" (killed) не залишає жодних сумнівів. Все, здох "максим"
показати весь коментар
13.07.2024 22:43 Відповісти

Нагадалася ситуація із серіалу "Альф". Коли один із героїв сказав цю фразу, Альф на це відповів: "Цей вислів повинен супроводжуватися іншим висловом: передайте мені сливовий соус!".
показати весь коментар
13.07.2024 15:29 Відповісти
а мог бы сдохнуть дома под одеялом, от отравления палёной водкой, обнимая кацапиху.
показати весь коментар
13.07.2024 15:59 Відповісти
...обнимая избивая кацапиху в пьяном угаре....
показати весь коментар
13.07.2024 23:57 Відповісти
 
 