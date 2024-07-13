Окупант знищений подвійною атакою українського дрона та міномета. ВIДЕО

Російський окупант знищений внаслідок подвійної атаки українського дрона та міномета.

Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов плюс, інформує Цензор.НЕТ.

Пілоти роти ударних БПЛА 68-ї окремої єгерської бригади переслідували російського окупанта з тилу, але підключилися побратими-мінометники. Такого подвійного удару окупант не пережив.

