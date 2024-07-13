УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4816 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
6 688 16

Окупант знищений подвійною атакою українського дрона та міномета. ВIДЕО

Російський окупант знищений внаслідок подвійної атаки українського дрона та міномета.

Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов плюс, інформує Цензор.НЕТ.

Пілоти роти ударних БПЛА 68-ї окремої єгерської бригади переслідували російського окупанта з тилу, але підключилися побратими-мінометники. Такого подвійного удару окупант не пережив.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Бійці 68-ї бригади ЗСУ затрофеїли два ворожі танки та БМП. ФОТО

Автор: 

дрони (5660) 68 окрема єгерська бригада (88)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+8
показати весь коментар
13.07.2024 01:55 Відповісти
+7
****** shot!
хлопці роблять на якість - респект!
показати весь коментар
13.07.2024 01:46 Відповісти
+5
Героям Украіни слава !!
показати весь коментар
13.07.2024 06:48 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Спільнота Донаторів.
показати весь коментар
13.07.2024 01:45 Відповісти
****** shot!
хлопці роблять на якість - респект!
показати весь коментар
13.07.2024 01:46 Відповісти
показати весь коментар
13.07.2024 01:55 Відповісти
Героям Украіни слава !!
показати весь коментар
13.07.2024 06:48 Відповісти
Хлопці, бережіть снаряди. Дуже почесно для орка.
показати весь коментар
13.07.2024 01:55 Відповісти
дві гранаткі на орка - які розмови?
показати весь коментар
13.07.2024 01:58 Відповісти
Ні - це дуже добрий показник : побачили ублюдка і дали залп з мінометів , а фпв окремо ублюдка пас. Це говорить про те що і мін у нас вистачає і дронів. Це дуже добре.
показати весь коментар
13.07.2024 09:16 Відповісти
курносий батальон в атаці...
показати весь коментар
13.07.2024 01:57 Відповісти
Ну, как побегал?
показати весь коментар
13.07.2024 02:35 Відповісти
От ще б з гаубиці, керованою бомбою та ракетою його!
показати весь коментар
13.07.2024 03:06 Відповісти
Треба було ще балiстикой полiрнуть!🙃
показати весь коментар
13.07.2024 03:34 Відповісти
Это он убегает, али атакует...(любопытство)
показати весь коментар
13.07.2024 05:50 Відповісти
Бігав кацап , так бігав і не допомогло
показати весь коментар
13.07.2024 06:50 Відповісти
Це шоб два рази не заряджати.
показати весь коментар
13.07.2024 08:39 Відповісти
Це вже якесь сафарі! ,пальчика в трусиках на спортхто бистріше завалить кацапа
показати весь коментар
13.07.2024 09:30 Відповісти
Дуже гарно, відразу видно що снарядного та дронового голоду немає, йому ще пощастило що Хаймарс не прийняв участь у тому змаганні підрозділів.
показати весь коментар
13.07.2024 11:36 Відповісти
 
 