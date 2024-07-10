Бійці 68-ї бригади ЗСУ затрофеїли два ворожі танки та БМП. ФОТО
Бійці 68-ї окремої єгерської бригади ЗСУ затрофеїли два ворожі танки та БМП.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ОТУВ "Хортиця".
Танкістам 68-ї бригади на одному із напрямків, де воїни виконують бойові завдання, вдалося захопити танк в практично робочому стані. Ворожа машина очолювала масштабний штурм окупантів, який закінчився для них повним фіаско. Екіпаж Т-90 залишив свою новітню машину на полі бою і втік.
Наш механік-водій ризикнув дістатися сірою зоною до танка та повернувся назад вже на ньому. Більше того, згодом наши бійці змогли витягнути ще дві одиниці ворожої бронетехніки – танк Т-80 і БМП-2.
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