Бійці 68-ї бригади ЗСУ затрофеїли два ворожі танки та БМП. ФОТО

Бійці 68-ї окремої єгерської бригади ЗСУ затрофеїли два ворожі танки та БМП.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ОТУВ "Хортиця".

Танкістам 68-ї бригади на одному із напрямків, де воїни виконують бойові завдання, вдалося захопити танк в практично робочому стані. Ворожа машина очолювала масштабний штурм окупантів, який закінчився для них повним фіаско. Екіпаж Т-90 залишив свою новітню машину на полі бою і втік.





Наш механік-водій ризикнув дістатися сірою зоною до танка та повернувся назад вже на ньому. Більше того, згодом наши бійці змогли витягнути ще дві одиниці ворожої бронетехніки – танк Т-80 і БМП-2.

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