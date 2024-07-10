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Новини Фото Війна
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Бійці 68-ї бригади ЗСУ затрофеїли два ворожі танки та БМП. ФОТО

Бійці 68-ї окремої єгерської бригади ЗСУ затрофеїли два ворожі танки та БМП.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ОТУВ "Хортиця".

68 бригада захопила російський танк Т-90

Танкістам 68-ї бригади на одному із напрямків, де воїни виконують бойові завдання, вдалося захопити танк в практично робочому стані. Ворожа машина очолювала масштабний штурм окупантів, який закінчився для них повним фіаско. Екіпаж Т-90 залишив свою новітню машину на полі бою і втік.

трофейний російський танк
трофейний російський танк

Наш механік-водій ризикнув дістатися сірою зоною до танка та повернувся назад вже на ньому. Більше того, згодом наши бійці змогли витягнути ще дві одиниці ворожої бронетехніки – танк Т-80 і БМП-2.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бійці затрофеїли ворожий танк та полонили його екіпаж. ВIДЕО

68 бригада захопила 2 російські танки та БМП

Автор: 

танк (2089) трофеї (187) 68 окрема єгерська бригада (81)


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Топ коментарі
+23
Главное чтобы не забыли вознаграждение выплатить. Кстати за захват вражеской техники имело бы смысл платить в разы увеличенное вознаграждение относительно уничтоженной. Я не хочу сказать что подбить танк легко и каждый делает это одной левой - но захватит танк в качестве трофея - еще более сложный и даже героический поступок.
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10.07.2024 22:02 Відповісти
+19
Вот тобі й ленд ліз
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10.07.2024 21:42 Відповісти
+19
ось де герої . Найкращі побажання від щирого серця.
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10.07.2024 21:56 Відповісти
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Оу, то є гууудственно....
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10.07.2024 21:42 Відповісти
Вот тобі й ленд ліз
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10.07.2024 21:42 Відповісти
З такими бійцями паРаша незабаром залишиться без танків. Усяярто можить не вилюватись, блок НАТО можна буде розпускать і Україні не буде куди вступати.
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10.07.2024 21:45 Відповісти
трохи пішло постачання броні. Мабуть саміт вплинув.
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10.07.2024 21:48 Відповісти
Gut gemacht! 👍
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10.07.2024 21:54 Відповісти
ось де герої . Найкращі побажання від щирого серця.
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10.07.2024 21:56 Відповісти
Главное чтобы не забыли вознаграждение выплатить. Кстати за захват вражеской техники имело бы смысл платить в разы увеличенное вознаграждение относительно уничтоженной. Я не хочу сказать что подбить танк легко и каждый делает это одной левой - но захватит танк в качестве трофея - еще более сложный и даже героический поступок.
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10.07.2024 22:02 Відповісти
до речі, на зберіганні у них залишилось аж 0 т-90
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10.07.2024 22:11 Відповісти
Давно не було таких чудових новин
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10.07.2024 23:07 Відповісти
Хлопці , Ви Героі 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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11.07.2024 00:53 Відповісти
Сильно! Дякую Воїнам!
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11.07.2024 02:41 Відповісти
От незрозуміло, навіщо їм кулемет на башті?
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11.07.2024 04:20 Відповісти
На ньому можна сушити труси.
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11.07.2024 08:17 Відповісти
"Ваші душі за наші кривди!"
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11.07.2024 08:49 Відповісти
Непогано.
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14.07.2024 18:38 Відповісти
 
 