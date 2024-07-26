Дрон-камикадзе "Дикие шершни" залетает в открытый люк вражеского танка Т-80. ВИДЕО
Украинские воины из подразделения "BULAVA" уничтожили российский танк Т-80 с помощью дрона "Дикие шершни".
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи успешной атаки видно, что оператор БПЛА с невероятной точностью завел летающий боеприпас в открытый люк вражеской бронемашины.
Реквизиты для сбора средств на дроны "Дикие шершни":
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оператору подяка - де гарно там гарно!
Якщо "потух" двигун (а працює він на авіаційному керосині, хоча його і відносять до багатопаливних) то тільки спеціалісти і тільки в умовах обладнаної майстерні зможуть його полагодити.
Наші хлопці розказували ще в травні 2022-го - кацапи кидали танки за будь-якої причини Брали трофеї - мінімальна чистка апаратури чи "рихтування" - і танк працює! Це виною "рукожопість"!!!