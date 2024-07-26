РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7752 посетителя онлайн
Новости Видео Война
10 647 10

Дрон-камикадзе "Дикие шершни" залетает в открытый люк вражеского танка Т-80. ВИДЕО

Украинские воины из подразделения "BULAVA" уничтожили российский танк Т-80 с помощью дрона "Дикие шершни".

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи успешной атаки видно, что оператор БПЛА с невероятной точностью завел летающий боеприпас в открытый люк вражеской бронемашины.

Смотрите: Операторы подразделения "BULAVA" уничтожили танк оккупантов с помощью дронов "Дикие шершни". ВИДЕО

Реквизиты для сбора средств на дроны "Дикие шершни":

🔗 Моно-банка: send.monobank.ua/jar/E5kHzqvBb

💳 Карточка банка: 5375411207988499

💲 PayPal: [email protected]

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Бойцы уничтожили вражескую огнеметную систему ТОС "Солнцепёк" с помощью дрона "Дикие шершни". ВИДЕО

Автор: 

танк (2253) уничтожение (6904) дроны (3908) Дроны от читателей Цензор.НЕТ (169) Дикие шершни (226)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+7
діти в усьому повинні бути кращє батьків інакше воно не літає...
оператору подяка - де гарно там гарно!
показать весь комментарий
26.07.2024 14:26
+4
А ми до вас в ранковий час - спитати, по чім підсмажені волохаті яйця за пучок.
показать весь комментарий
26.07.2024 14:32
+4
Т-80 дуже технологічна машина, особливо двигун - турбіна аналогічна вертольотному двигуну. Це не дизель, туди з молотком не підійдеш.
Якщо "потух" двигун (а працює він на авіаційному керосині, хоча його і відносять до багатопаливних) то тільки спеціалісти і тільки в умовах обладнаної майстерні зможуть його полагодити.
показать весь комментарий
26.07.2024 14:48
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
заліковно ))
показать весь комментарий
26.07.2024 14:25 Ответить
діти в усьому повинні бути кращє батьків інакше воно не літає...
оператору подяка - де гарно там гарно!
показать весь комментарий
26.07.2024 14:26 Ответить
А ми до вас в ранковий час - спитати, по чім підсмажені волохаті яйця за пучок.
показать весь комментарий
26.07.2024 14:32 Ответить
Питання дуже цікаве:"А - чому кацапи кидають танки посеред поля? Це ж не перший випадок! Я так розумію - "мавпи""угробили" так і покинули його А самі - втекли!
показать весь комментарий
26.07.2024 14:38 Ответить
Т-80 дуже технологічна машина, особливо двигун - турбіна аналогічна вертольотному двигуну. Це не дизель, туди з молотком не підійдеш.
Якщо "потух" двигун (а працює він на авіаційному керосині, хоча його і відносять до багатопаливних) то тільки спеціалісти і тільки в умовах обладнаної майстерні зможуть його полагодити.
показать весь комментарий
26.07.2024 14:48 Ответить
Та я знаю про ГТД! В авіації служив колись
Наші хлопці розказували ще в травні 2022-го - кацапи кидали танки за будь-якої причини Брали трофеї - мінімальна чистка апаратури чи "рихтування" - і танк працює! Це виною "рукожопість"!!!
показать весь комментарий
26.07.2024 16:06 Ответить
тоді чому б по-темряві не витягти..??
показать весь комментарий
26.07.2024 19:41 Ответить
дуже складно?- підлетіти, накинути крюків- й гойда!
показать весь комментарий
26.07.2024 19:43 Ответить
сходи спитай, а не задаєш тут тупі питання, як і сам, а потім розкажеш.
показать весь комментарий
26.07.2024 22:00 Ответить
Автор ідеї цього танкового двигуна сам вялікій Устінов. Прошляпили появу двомоторних авіадвигунів, побудували цілий завод. А завод в Казані по 5ТД закрили. От і почали фуричити цю тему.
показать весь комментарий
26.07.2024 19:56 Ответить
 
 