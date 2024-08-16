Враг уменьшает интенсивность артиллерийских обстрелов на юге, - ОСГВ "Таврія"

За минувшие сутки в зоне ответственности ОСГВ "Таврія" зафиксировано 256 вражеских российских обстрелов. Враг использовал всего 1270 боеприпасов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире общенационального телемарафона заявил спикер оперативной группировки войск "Таврія" Дмитрий Лыховий.

"Складывается такое впечатление, что противник уменьшает интенсивность артиллерийских обстрелов в операционной зоне ОСГВ "Таврія". Это если брать и Херсонскую область, и Запорожскую область включительно. Вчера у нас учтено 256 российских обстрелов по военным позициям, с использованием в целом 1270 боеприпасов. Также еще было отдельно 20 обстрелов по 15 населенным пунктам, где было двое погибших гражданских и трое, по меньшей мере, раненых", - сказал Лыховий.

Однако, как отметил спикер, в течение последнего месяца россияне стали меньше обстреливать позиции украинских защитников. При этом сократилось и количество использованных врагом боеприпасов.

"Если вчера 1270 боеприпасов, то месяц назад это было и 2000, и больше, даже до 3000 доходило. Трудно сказать, с чем это связано. Я бы не говорил, что это снарядный голод у россиян, тем более, что по обстрелам населенных пунктов мы такого снижения не видим, но, возможно, это подтверждение того, что у них действительно в приоритете другие направления", - добавил спикер.

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Он отметил, что на Запорожскую и Херсонскую области в российских войсках не хватает ресурса, в частности - человеческого, чтобы проводить эффективные действия на земле и пехотные наступления. Также оккупанты здесь давно не используют бронетехнику, и идет снижение интенсивности артиллерийского огня.