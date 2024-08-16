Ворог зменшує інтенсивність артилерійських обстрілів на півдні, - ОСУВ "Таврія"

Минулої доби в зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" зафіксовано 256 ворожих російських обстрілів. Ворог використав загалом 1270 боєприпасів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону заявив речник оперативного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій.

"Складається таке враження, що противник зменшує інтенсивність артилерійських обстрілів в операційній зоні ОСУВ "Таврія". Це якщо брати і Херсонську область, і Запорізьку область включно. Вчора в нас обліковано 256 російських обстрілів по військових позиціях, із використанням загалом 1270 боєприпасів. Також іще було окремо 20 обстрілів по 15 населених пунктах, де було двоє загиблих цивільних і троє щонайменше поранених", - сказав Лиховій.

Проте, як зазначив речник, протягом останнього місяця росіяни почали менше обстрілювати позиції українських захисників. При цьому скоротилася і кількість використаних ворогом боєприпасів..

"Якщо вчора 1270 боєприпасів, то місяць тому це було і 2000, і більше, навіть до 3000 доходило. Важко сказати, з чим це пов'язано. Я б не говорив, що це снарядний голод у росіян, тим більше, що по обстрілах населених пунктів ми такого зниження не бачимо, але, можливо, це підтвердження того, що в них справді в пріоритеті інші напрямки", - додав речник.

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Він зазначив, що на Запорізьку та Херсонську області в російських військах бракує ресурсу, зокрема людського, щоб проводити ефективні дії на землі та піхотні наступи. Також окупанти тут давно не використовують бронетехніку, і йде зниження інтенсивності артилерійського вогню.