Торецкое и Покровское направления остаются самыми горячими. В общей сложности на фронте 72 боестолкновения по состоянию на сейчас, - Генштаб

Противник все также пытается использовать преимущество в живой силе и авиационную поддержку. В настоящее время количество боевых столкновений возросло до 72. Наиболее активно враг действует на Покровском направлении, где провел более трети от всех атак.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ.

Обстрелы Украины

Государство-террорист не прекращает применение авиации и артиллерии по пограничью Сумской области. В частности, под артиллерийскими обстрелами оказались районы населенных пунктов Фотовиж, Бачевск, Дружба, Нововасильевка, Большая Березка, Ромашково, Прогресс, Поповка, Тимофеевка, Покровка. Также вражеская авиация нанесла удары КАБами по районам населенных пунктов Заруцкое, Стариково, Хотень, Юнаковка и Басовка, всего в настоящее время применил 11 управляемых авиабомб.

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Боевые действия на Харьковщине

Сегодня на Харьковском направлении российские террористы четыре раза штурмовали позиции наших подразделений в районах Волчанска и Липцев. В Волчанске еще продолжается бой.

Четыре раза враг атаковал наши позиции на Купянском направлении. Украинские защитники отразили вражеские штурмы вблизи Берестового и в направлении Лозовой. Два боестолкновения в районе Стельмаховки еще продолжаются.

Ситуация на востоке

На Лиманском направлении не прекращаются вражеские атаки в районах Макеевки, Невского, Грековки, Новоегоровки и Дибровы. С начала суток на этом направлении насчитывается уже 14 боестолкновений, до сих пор продолжается пять боестолкновений. Ситуация контролируемая.

Продолжаются бои на Северском направлении, атакует противник вблизи Верхнекаменского, Спорного, Выемки и Переездного, оккупанты шесть раз пытались прорвать нашу оборону. Все атаки отражены.

На Краматорском направлении захватчики совершили четыре штурмовых действия вблизи Часова Яра. Три из этих боестолкновений продолжаются.

Торецкое направление остается одним из самых горячих и приоритетных направлений для вражеской армии, количество вражеских атак здесь в настоящее время составляет семь. Сегодня враг в основном атакует возле населенных пунктов Пивничное, Торецк и Зализное, наши защитники дают достойный отпор противнику. Шесть боестолкновений уже завершено. Также авиация агрессора нанесла удар по Курдюмовке неуправляемыми авиаракетами.

Наибольшее количество боестолкновений насчитывается на Покровском направлении. Так с начала суток оккупанты совершили уже 25 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах Воздвиженки, Миролюбовки, Новотроицкого, Новогродовки, Гродовки, Николаевки, Желанного, Заветного и атаковали в сторону Зеленого Поля. Силы обороны сдерживая натиск, уже отразили 25 атак противника, 11 боестолкновений еще продолжаются. Подвергся авиаудару НАРами Александрополь.

На Кураховском направлении захватчики девять раз атаковали наши подразделения, пытались продвинуться вблизи Константиновки. По Мемрику нанесли авиаудар управляемой авиационной бомбой.

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Обстановка на юге

На Времовском направлении захватчики пытались атаковать в направлении Угледара, состоялась одна безуспешная попытка.

На Приднепровском направлении также отражена одна вражеская атака.

Запорожскую область оккупанты сегодня атаковали авиацией, сбросив в район Новоданиловки три КАБа, и нанесли удар неуправляемыми авиационными ракетами по Новоандреевке и Каменскому.

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