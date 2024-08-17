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Новости Фото Война
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Оккупанты ударили тремя авиабомбами по Ворожбе и Белополью на Сумщине, двое раненых. ФОТОРЕПОРТАЖ

В субботу, 17 августа, российские захватчики нанесли авиационные удары по гражданской инфраструктуре Ворожбы и Белополья Сумской области. Два человека получили ранения.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора в соцсети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

По данным следователей, около 11:30 россияне сбросили две авиабомбы на гражданскую инфраструктуру Ворожбы. Повреждения получили местное предприятие и частные дома.

Окупанти вдарили трьома авіабомбами по Ворожбі та Білопіллю на Сумщині, двоє поранених

Около 11:40 враг сбросил авиабомбу на Белополье. В результате вражеского удара ранены два человека - мужчина и женщина.

Окупанти вдарили трьома авіабомбами по Ворожбі та Білопіллю на Сумщині, двоє поранених

Окупанти вдарили трьома авіабомбами по Ворожбі та Білопіллю на Сумщині, двоє поранених

Повреждены станция техобслуживания, автомобили и частные дома.

Окупанти вдарили трьома авіабомбами по Ворожбі та Білопіллю на Сумщині, двоє поранених

Прокуратура начала досудебное расследование по факту нарушения врагом законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

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Автор: 

обстрел (27129) Сумская область (3125)


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А мер Конотопа на днях заявив про відчуття спокою та психологічного комфорту у жителів Сумщини. Невже нап**зд""нькав?
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17.08.2024 18:00 Ответить
Цілком можливо.
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17.08.2024 18:51 Ответить
Спокій у Сумах? Ви серйозно? Щодня прильоти, а як не прильоти то вибухи
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17.08.2024 22:52 Ответить
Мер Конотопа , мабуть , мав на увазі , що мешканці вже звикли ...
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17.08.2024 18:38 Ответить
".. у повітрі відчувається подих оптимізму серед цивільного населення. З'явився душевний спокій, гарантія безпеки
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17.08.2024 19:27 Ответить
Це Семініхін заявив ? А коли ...?
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17.08.2024 19:43 Ответить
https://konotop.in.ua/mer-konotopa-rozpoviv-pro-situatsiyu-na-sumshhini-pislya-prorivu-zsu-na-kurshhinu/
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17.08.2024 19:53 Ответить
Зате ми кацапам гуманітарку полонених відгодовуєм як у санаторії лікуємо цю наволоч кацапську від малого до старого без різниці якої національності треба гнати за північне коло на корм ведмедям
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17.08.2024 19:06 Ответить
 
 