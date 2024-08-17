Оккупанты ударили тремя авиабомбами по Ворожбе и Белополью на Сумщине, двое раненых. ФОТОРЕПОРТАЖ

В субботу, 17 августа, российские захватчики нанесли авиационные удары по гражданской инфраструктуре Ворожбы и Белополья Сумской области. Два человека получили ранения.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора в соцсети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

По данным следователей, около 11:30 россияне сбросили две авиабомбы на гражданскую инфраструктуру Ворожбы. Повреждения получили местное предприятие и частные дома.

Около 11:40 враг сбросил авиабомбу на Белополье. В результате вражеского удара ранены два человека - мужчина и женщина.

Повреждены станция техобслуживания, автомобили и частные дома.

Прокуратура начала досудебное расследование по факту нарушения врагом законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

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