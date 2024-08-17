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Новости Война
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8-летний мальчик ранен в результате обстрела города Дружба на Сумщине

Наслідки обстрілів Сумщини

Российские войска из артиллерии обстреляли город Дружба в Сумской области: ранения получил 8-летний мальчик.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в прокуратуре Сумщины

По данным следствия, 17 августа 2024 года около 10:00 ч, применяя запрещенные международным правом методы ведения войны, враг из артиллерии обстрелял г. Дружба Шосткинского района.

"В результате атаки оккупантов обломками ранен 8-летний мальчик, жизни ребенка угрозы нет", - говорится в сообщении.

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Напомним, по данным МВД, по состоянию на 16 августа из Сумской области уже удалось эвакуировать 21 тысячу граждан. 75% населения, которое выехало из региона, - это дети.

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обстрел (26975) Сумская область (3019) жертва (296)


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Одужуй, парубійко.
Кацапи- нелюді.
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17.08.2024 13:12 Ответить
 
 