8-летний мальчик ранен в результате обстрела города Дружба на Сумщине
Российские войска из артиллерии обстреляли город Дружба в Сумской области: ранения получил 8-летний мальчик.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в прокуратуре Сумщины
По данным следствия, 17 августа 2024 года около 10:00 ч, применяя запрещенные международным правом методы ведения войны, враг из артиллерии обстрелял г. Дружба Шосткинского района.
"В результате атаки оккупантов обломками ранен 8-летний мальчик, жизни ребенка угрозы нет", - говорится в сообщении.
Напомним, по данным МВД, по состоянию на 16 августа из Сумской области уже удалось эвакуировать 21 тысячу граждан. 75% населения, которое выехало из региона, - это дети.
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