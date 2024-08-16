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Из Сумщины уже эвакуировали 21 тысячу граждан, - Клименко

Евакуація із Сумщини

По состоянию на 16 августа из Сумской области уже удалось эвакуировать 21 тысячу граждан. 75% населения, которое выехало из региона, - это дети.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко в эфире телемарафона.

Глава МВД подчеркнул, что государство готово к эвакуации еще 25 тыс. человек из приграничной области.

"В настоящее время эвакуированы 21 тысяча наших граждан, проживающих в приграничной зоне Сумской области. Мы готовы к эвакуации еще 25 тысяч человек", - рассказал он.

Глава МВД также отметил, что 75% эвакуированных из Сумской области - дети.

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"Работаем совместно с ОВА, которая определяет населенные пункты и количество лиц, которых надо эвакуировать. Большинство людей в Сумской области с пониманием относятся к эвакуации и к мерам безопасности, которые принимает власть на этих территориях", - добавил Клименко.

В то же время глава МВД объяснил, что единый стандарт предусматривает эвакуацию населения на бронетехнике. Сейчас в Сумскую область прибыли "Белые ангелы", которые будут обучать местных полицейских и спасателей, как эвакуировать людей на такой технике.

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Напомним, 13 августа в Сумской области ввели ограничения на перемещение всех категорий граждан в пограничной 20-километровой зоне.

Автор: 

Сумская область (3019) эвакуация (2068) Клименко Игорь (393)


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Куди вивозять, у Крим?
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16.08.2024 21:41 Ответить
Мало. Мільйони кацапів мають бігати по всій балалайні з палаючими пуканами. Ці довбодятли мусять бути постійно зайняті якоюсь дурною роботою типу копання нір і збивання шишок, щоб в них ніколи не було часу напружувати свій міжвушний нервовий вузол під кокошником і заздрісно дивитися у бік сусідів.
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16.08.2024 21:51 Ответить
Горе-коментаторам аби що ляпнути. Українське корінне населення Сумщини вивозять, тим часом ******** пообіцяла гумкоридор для бідних кацапів.
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16.08.2024 22:28 Ответить
завозьте русскіх, щитом будуть
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16.08.2024 22:41 Ответить
Кацапи вже 200 тисяч голів курятини вивезли за цей час.
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16.08.2024 22:58 Ответить
 
 