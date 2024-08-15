Ограничение передвижения граждан вблизи границы на Сумщине связано с активностью вражеских ДРГ и увеличением обстрелов, - ОТГ "Северск"

Активность вражеских ДРГ и усиление обстрелов приграничья в Сумской области заставляют прибегать к дополнительным мерам. Именно поэтому и были введены ограничения по передвижению граждан вблизи границы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона рассказал представитель ОТГВ "Северск" Вадим Мисник.

"Связано прежде всего с общей активностью боевых действий на Сумском направлении. Враг усиливает активность на некоторых участках, в частности задействует диверсионно-разведывательные группы. Кроме этого, увеличивается и количество обстрелов", - отметил он.

Учитывая это для создания условий для безопасности гражданского населения и военных вводятся дополнительные ограничительные меры.

"Мы должны контролировать передвижение определенной части людей, чтобы уменьшить скопление у границы", - отметил Мысник.

Напомним, 13 августа Генштаб ВСУ сообщил, что введено ограничение на перемещение всех категорий граждан в пограничной 20-километровой зоне Сумской области.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Киеве ограничат движение по Северному мосту на полтора месяца