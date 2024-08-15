Обмеження пересування громадян поблизу кордону на Сумщині пов’язане з активністю ворожих ДРГ та збільшенням обстрілів, - ОТУ "Сіверськ"
Активність ворожих ДРГ та посилення обстрілів прикордоння в Сумській області змушують вдаватися до додаткових заходів. Саме тому і були введені обмеження щодо пересування громадян поблизу кордону.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону розповів представник ОТУВ "Сіверськ" Вадим Мисник.
"Пов’язане перш за все і загальною активністю бойових дій на Сумському напрямку. Ворог посилює активність на деяких ділянках, зокрема задіює диверсійно-розвідувальні групи. Крім цього, збільшується і кількість обстрілів", - зазначив він.
З огляду на це задля створення умов для безпеки цивільного населення та військових вводяться додаткові обмежувальні заходи.
"Ми маємо контролювати пересування певної частини людей, щоб зменшити скупчення біля кордону", - зазначив Мисник.
Нагадаємо, 13 серпня Генштаб ЗСУ повідомив. що запроваджено обмеження на переміщення усіх категорій громадян у прикордонній 20-кілометровій зоні Сумської області.
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